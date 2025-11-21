Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 24 au 28 novembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve Prosus, Alimentation Couche-Tard, Alibaba, Deere, Dell, Kroger et Meituan. Le rythme des annonces ralentit significativement.

Lundi 24 novembre 2025

Europe

Prosus N.V. : Q2 2026 Publication de résultats

Julius Bär Gruppe AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement

Rosebank Industries plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

UIE Plc : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Alimentation Couche-Tard Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Agilent Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Keysight Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Zoom Communications Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Woodward, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Naspers Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Mardi 25 novembre 2025

Europe

Compass Group PLC : Q4 2025 Publication de résultats

Lundberg B : Q3 2025 Publication de résultats

Intertek Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

OPAP : Q3 2025 Publication de résultats

Kingfisher plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Beazley plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Vienna Insurance Group AG : Q3 2025 Publication de résultats

easyJet plc : Q4 2025 Publication de résultats

Cranswick plc : Q2 2026 Publication de résultats

CALA INVEPAR : Q2 2026 Publication de résultats

Cirsa Enterprises, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Telecom Plus Plc : Q2 2026 Publication de résultats

The Edinburgh Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

EPIC Suisse AG : Q3 2025 Publication de résultats

Molten Ventures Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Vestjysk Bank A/S : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Alibaba Group Holding Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Analog Devices, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Dell Technologies Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Autodesk, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Workday Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Zscaler, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

HP Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

NetApp, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Nutanix, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Burlington Stores, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Best Buy Co., Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

DICK'S Sporting Goods, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

NIO Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

The JM Smucker Company : Q2 2026 Publication de résultats

Mercredi 26 novembre 2025

Europe

HAL Trust : Q3 2025 Publication de résultats

Rockwool A/S : Q3 2025 Publication de résultats

CD PROJEKT S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Aroundtown SA : Q3 2025 Publication de résultats

LDC SA : Q2 2026 Publication de résultats

Trigano : Q4 2025 Publication de résultats

CMB.TECH NV : Q3 2025 Publication de résultats

CA Immobilien Anlagen AG : Q3 2025 Publication de résultats

HBX Group International plc : Q4 2025 Publication de résultats

Fidelity China Special Situations PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Elekta AB : Q2 2026 Publication de résultats

S IMMO AG : Q3 2025 Publication de résultats

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited : Q2 2026 Publication de résultats

Pets at Home Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Aedas Homes, S.A. : Q2 2026 Publication de résultats

Aedas Homes, S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

Cordiant Digital Infrastructure Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Deere & Company : Q4 2025 Publication de résultats

Li Auto Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Jeudi 27 novembre 2025

Europe

Oberbank AG : Q3 2025 Publication de résultats

Asseco Poland S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Pennon Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats

Rémy Cointreau : Q2 2026 Publication de résultats

CCC S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

CPI Europe AG : Q3 2025 Publication de résultats

Grenergy Renovables, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Safestore Holdings Plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Mitchells & Butlers plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Kernel Holding S.A. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Dr. Martens plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Kroger Co. (The) : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Vendredi 28 novembre 2025

Europe

Elia Group NV/SA : Q3 2025 Publication de résultats

CPI Property Group : Q3 2025 Publication de résultats

Dottikon ES Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats

Terna Energy S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

GEK TERNA S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Intralot S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

TR Property Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

CPI FIM SA : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Meituan : Q3 2026 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com