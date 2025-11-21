Lundi 24 novembre 2025
Europe
Prosus N.V. : Q2 2026 Publication de résultats
Julius Bär Gruppe AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement
Rosebank Industries plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
UIE Plc : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Alimentation Couche-Tard Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Agilent Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Keysight Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Zoom Communications Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Woodward, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Naspers Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Mardi 25 novembre 2025
Europe
Compass Group PLC : Q4 2025 Publication de résultats
Lundberg B : Q3 2025 Publication de résultats
Intertek Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
OPAP : Q3 2025 Publication de résultats
Kingfisher plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Beazley plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Vienna Insurance Group AG : Q3 2025 Publication de résultats
easyJet plc : Q4 2025 Publication de résultats
Cranswick plc : Q2 2026 Publication de résultats
CALA INVEPAR : Q2 2026 Publication de résultats
Cirsa Enterprises, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Telecom Plus Plc : Q2 2026 Publication de résultats
The Edinburgh Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
EPIC Suisse AG : Q3 2025 Publication de résultats
Molten Ventures Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Vestjysk Bank A/S : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Alibaba Group Holding Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Analog Devices, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Dell Technologies Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Autodesk, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Workday Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Zscaler, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
HP Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
NetApp, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Nutanix, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Burlington Stores, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Best Buy Co., Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
DICK'S Sporting Goods, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
NIO Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
The JM Smucker Company : Q2 2026 Publication de résultats
Mercredi 26 novembre 2025
Europe
HAL Trust : Q3 2025 Publication de résultats
Rockwool A/S : Q3 2025 Publication de résultats
CD PROJEKT S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Aroundtown SA : Q3 2025 Publication de résultats
LDC SA : Q2 2026 Publication de résultats
Trigano : Q4 2025 Publication de résultats
CMB.TECH NV : Q3 2025 Publication de résultats
CA Immobilien Anlagen AG : Q3 2025 Publication de résultats
HBX Group International plc : Q4 2025 Publication de résultats
Fidelity China Special Situations PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Elekta AB : Q2 2026 Publication de résultats
S IMMO AG : Q3 2025 Publication de résultats
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited : Q2 2026 Publication de résultats
Pets at Home Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Aedas Homes, S.A. : Q2 2026 Publication de résultats
Aedas Homes, S.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
Cordiant Digital Infrastructure Limited : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Deere & Company : Q4 2025 Publication de résultats
Li Auto Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Jeudi 27 novembre 2025
Europe
Oberbank AG : Q3 2025 Publication de résultats
Asseco Poland S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Pennon Group Plc : Q2 2026 Publication de résultats
Rémy Cointreau : Q2 2026 Publication de résultats
CCC S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
CPI Europe AG : Q3 2025 Publication de résultats
Grenergy Renovables, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Safestore Holdings Plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Mitchells & Butlers plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Kernel Holding S.A. : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Dr. Martens plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Kroger Co. (The) : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Vendredi 28 novembre 2025
Europe
Elia Group NV/SA : Q3 2025 Publication de résultats
CPI Property Group : Q3 2025 Publication de résultats
Dottikon ES Holding AG : Q2 2026 Publication de résultats
Terna Energy S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
GEK TERNA S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Intralot S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
TR Property Investment Trust plc : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
CPI FIM SA : Q3 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Meituan : Q3 2026 Publication de résultats
