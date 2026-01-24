Lundi 26 janvier 2026
Europe
Ryanair Holdings plc : Q3 2026 Publication de résultats
Epiroc AB : Q4 2025 Publication de résultats
ID Logistics Group : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Nucor Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Brown & Brown, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
W.R. Berkley Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Steel Dynamics, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Graco Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
AGNC Investment Corp. : Q4 2025 Publication de résultats
Crane Company : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Emirates NBD Bank : Q4 2025 Publication de résultats
Mardi 27 janvier 2026
Europe
LVMH : Q4 2025 Publication de résultats
Atlas Copco AB : Q4 2025 Publication de résultats
Sandvik AB : Q4 2025 Publication de résultats
Logitech International S.A. : Q3 2026 Publication de résultats
Sage Group plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Var Energi : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Getinge AB : Q4 2025 Publication de résultats
Cranswick plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
HMS Networks AB : Q4 2025 Publication de résultats
Alleima AB : Q4 2025 Publication de résultats
Baillie Gifford US Growth Trust PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
UnitedHealth Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
RTX Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Texas Instruments Incorporated : Q4 2025 Publication de résultats
Boeing : Q4 2025 Publication de résultats
NextEra Energy : Q4 2025 Publication de résultats
Union Pacific Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
HCA Healthcare, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
United Parcel Service, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Northrop Grumman Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Seagate Technology Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats
General Motors Company : Q4 2025 Publication de résultats
Paccar, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Roper Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Sysco Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Kimberly-Clark Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Synchrony Financial : Q4 2025 Publication de résultats
PPG Industries, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Packaging Corporation of America : Q4 2025 Publication de résultats
F5, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Metro Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Jack Henry & Associates, Inc. : Q2 2026 Publication évolution de l'activité
Nextpower Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Invesco Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats
BXP, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Manhattan Associates, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
American Airlines Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Vale S.A. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report
Mercredi 28 janvier 2026
Europe
ASML Holding N.V. : Q4 2025 Publication de résultats
AB Volvo : Q4 2025 Publication de résultats
Lonza Group AG : Q4 2025 Publication de résultats
Royal KPN N.V. : Q4 2025 Publication de résultats
Tele2 AB : Q4 2025 Publication de résultats
Nordnet AB : Q4 2025 Publication de résultats
SSAB AB : Q4 2025 Publication de résultats
HBX Group International plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Paragon Banking Group PLC : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Dometic Group AB : Q4 2025 Publication de résultats
Landis+Gyr Group AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Stolt-Nielsen Limited : Q4 2025 Publication de résultats
Oakley Capital Investments Limited : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Pets at Home Group Plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Voltalia : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover
PPHE Hotel Group Limited : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
Microsoft Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Meta Platforms, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Tesla, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
IBM : Q4 2025 Publication de résultats
Lam Research Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
AT&T Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
GE Vernova Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Amphenol Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Danaher Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
ServiceNow, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Progressive Corporation : December 2025 Publication évolution de l'activité
Starbucks Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Automatic Data Processing, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
General Dynamics Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Waste Management, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Elevance Health, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Corning Incorporated : Q4 2025 Publication de résultats
Canadian Pacific Kansas City Limited : Q4 2025 Publication de résultats
United Rentals, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
MSCI, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Las Vegas Sands Corp. : Q4 2025 Publication de résultats
Fair Isaac Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Celestica Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Otis Worldwide Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Teva Pharmaceutical Industries Limited : Q4 2025 Publication de résultats
Raymond James Financial, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
C.H. Robinson Worldwide, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
CGI Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Lennox International Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Aspen Technology, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)
Textron Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Annaly Capital Management, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Houlihan Lokey, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Stifel Financial Corp. : Q4 2025 Publication de résultats
Equity LifeStyle Properties, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
SEI Investments Company : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
Advantest Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Larsen & Toubro Limited : Q3 2026 Publication de résultats
Maruti Suzuki India Ltd : Q3 2026 Publication de résultats
Jeudi 29 janvier 2026
Europe
SAP SE : Q4 2025 Publication de résultats
Roche Holding AG : Q4 2025 Publication de résultats
ABB Ltd : Q4 2025 Publication de résultats
Sanofi : Q4 2025 Publication de résultats
Lloyds Banking Group plc : Q4 2025 Publication de résultats
Glencore plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report
Nordea Bank Abp : Q4 2025 Publication de résultats
ING Groep N.V. : Q4 2025 Publication de résultats
Deutsche Bank AG : Q4 2025 Publication de résultats
Enskilda Banken : Q4 2025 Publication de résultats
Givaudan SA : Q4 2025 Publication de résultats
Antofagasta plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report
Swedbank AB : Q4 2025 Publication de résultats
Nokia Oyj : Q4 2025 Publication de résultats
Hennes & Mauritz AB : Q4 2025 Publication de résultats
STMicroelectronics N.V. : Q4 2025 Publication de résultats
Banco de Sabadell, S.A. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Telia Company AB : Q4 2025 Publication de résultats
Eurofins Scientific SE : Q4 2025 Publication de résultats
Gjensidige Forsikring ASA : Q4 2025 Publication de résultats
DWS Group GmbH & Co. KGaA : Q4 2025 Publication de résultats
United States Steel Corporation : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Schaeffler AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close
ING Bank Slaski S.A. : Q4 2025 Publication de résultats
Indutrade AB : Q4 2025 Publication de résultats
St. James's Place plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Trelleborg AB : Q4 2025 Publication de résultats
Axfood AB : Q4 2025 Publication de résultats
Elis : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
Bucher Industries AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité
easyJet plc : Q1 2026 Publication de résultats
Protector Forsikring ASA : Q4 2025 Publication de résultats
Alm. Brand A/S : Q4 2025 Publication de résultats
HEXPOL AB : Q4 2025 Publication de résultats
ALTEN : Q4 2025 Publication de résultats
Berner Kantonalbank AG : Q4 2025 Publication de résultats
Munters Group AB : Q4 2025 Publication de résultats
Rémy Cointreau : Q3 2026 Publication évolution de l'activité
Atrium Ljungberg AB : Q4 2025 Publication de résultats
Electrolux Professional AB : Q4 2025 Publication de résultats
Paradox Interactive AB : Q4 2025 Publication de résultats
Wizz Air Holdings Plc : Q3 2026 Publication de résultats
Hemnet Group AB : Q4 2025 Publication de résultats
Greencore Group plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Europris ASA : Q4 2025 Publication de résultats
Gränges AB : Q4 2025 Publication de résultats
Maurel : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Activity Report
Patria Private Equity Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats
CVS Group plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
USA & Canada
Apple Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Visa, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Mastercard, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Caterpillar Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Thermo Fisher Scientific, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
KLA Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Stryker Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Honeywell International Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Lockheed Martin Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Blackstone Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Parker-Hannifin Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Comcast Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Southern Copper Corporation : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Altria Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Marsh & McLennan Companies : Q4 2025 Publication de résultats
Trane Technologies plc : Q4 2025 Publication de résultats
The Sherwin-Williams Company : Q4 2025 Publication de résultats
Royal Caribbean Group : Q4 2025 Publication de résultats
Western Digital Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Arthur J. Gallagher & Co. : Q4 2025 Publication de résultats
Norfolk Southern Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Nasdaq, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
L3Harris Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Becton, Dickinson and Company : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)
Valero Energy Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Ameriprise Financial, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Hartford Financial Services Group (The), Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
ResMed, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Sandisk Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
LPL Financial Holdings Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Dover Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Tractor Supply Company : Q4 2025 Publication de résultats
PulteGroup, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
International Paper Company : Q4 2025 Publication de résultats
Rogers Communications Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Dow Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Weyerhaeuser Company : Q4 2025 Publication de résultats
Carpenter Technology Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Hologic, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Brookfield Infrastructure Partners L.P. : Q4 2025 Publication de résultats
Deckers Outdoor Corporation : Q3 2026 Publication de résultats
Revvity, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Reste du monde
Samsung Electronics Co., Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats
SK hynix Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Hitachi, Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
Keyence Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats
Grupo México, S.A.B. de C.V. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
LG Energy Solution, Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats
Takeda Pharmaceutical Company Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Vendredi 30 janvier 2026
Europe
CaixaBank, S.A. : Q4 2025 Publication de résultats
Hexagon AB : Q4 2025 Publication de résultats
Lifco AB : Q4 2025 Publication de résultats
Raiffeisen Bank International AG : Q4 2025 Publication de résultats
SKF AB : Q4 2025 Publication de résultats
Airtel Africa plc : Q3 2026 Publication de résultats
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA : Q4 2025 Publication de résultats
Beijer Ref AB : Q4 2025 Publication de résultats
Elisa Oyj : Q4 2025 Publication de résultats
Warehouses De Pauw SA : Q4 2025 Publication de résultats
KBC Ancora SA : Q2 2026 Publication de résultats
Holmen AB : Q4 2025 Publication de résultats
Sparebanken Norge : Q4 2025 Publication de résultats
Signify N.V. : Q4 2025 Publication de résultats
Billerud AB : Q4 2025 Publication de résultats
ATOSS Software SE : Q4 2025 Publication de résultats
Electrolux AB : Q4 2025 Publication de résultats
Scatec ASA : Q4 2025 Publication de résultats
Norwegian Property ASA : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Exxon Mobil Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Chevron Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
American Express Company : Q4 2025 Publication de résultats
Verizon Communications, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Aon plc : Q4 2025 Publication de résultats
Colgate-Palmolive Company : Q4 2025 Publication de résultats
Canadian National Railway Company : Q4 2025 Publication de résultats
Air Products & Chemicals, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Imperial Oil Limited : Q4 2025 Publication de résultats
SoFi Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Charter Communications, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Church & Dwight Co., Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Brookfield Renewable Partners L.P. : Q4 2025 Publication de résultats
LyondellBasell Industries N.V. : Q4 2025 Publication de résultats
Franklin Resources, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Reste du monde
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
State Bank of India : Q3 2026 Publication de résultats (estimation)
HOYA Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
