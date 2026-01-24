Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 26 au 30 janvier 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve LVMH, Microsoft, Apple, Exxon Mobil, SAP, Tesla, Boeing, Roche, Chevron et IBM.

Lundi 26 janvier 2026

Europe

Ryanair Holdings plc : Q3 2026 Publication de résultats

Epiroc AB : Q4 2025 Publication de résultats

ID Logistics Group : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Nucor Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Brown & Brown, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

W.R. Berkley Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Steel Dynamics, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Graco Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

AGNC Investment Corp. : Q4 2025 Publication de résultats

Crane Company : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Emirates NBD Bank : Q4 2025 Publication de résultats

Mardi 27 janvier 2026

Europe

LVMH : Q4 2025 Publication de résultats

Atlas Copco AB : Q4 2025 Publication de résultats

Sandvik AB : Q4 2025 Publication de résultats

Logitech International S.A. : Q3 2026 Publication de résultats

Sage Group plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Var Energi : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Getinge AB : Q4 2025 Publication de résultats

Cranswick plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

HMS Networks AB : Q4 2025 Publication de résultats

Alleima AB : Q4 2025 Publication de résultats

Baillie Gifford US Growth Trust PLC : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

UnitedHealth Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

RTX Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Texas Instruments Incorporated : Q4 2025 Publication de résultats

Boeing : Q4 2025 Publication de résultats

NextEra Energy : Q4 2025 Publication de résultats

Union Pacific Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

HCA Healthcare, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

United Parcel Service, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Northrop Grumman Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Seagate Technology Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats

General Motors Company : Q4 2025 Publication de résultats

Paccar, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Roper Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Sysco Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Kimberly-Clark Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Synchrony Financial : Q4 2025 Publication de résultats

PPG Industries, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Packaging Corporation of America : Q4 2025 Publication de résultats

F5, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Metro Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Jack Henry & Associates, Inc. : Q2 2026 Publication évolution de l'activité

Nextpower Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Invesco Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats

BXP, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Manhattan Associates, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

American Airlines Group Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Vale S.A. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report

Mercredi 28 janvier 2026

Europe

ASML Holding N.V. : Q4 2025 Publication de résultats

AB Volvo : Q4 2025 Publication de résultats

Lonza Group AG : Q4 2025 Publication de résultats

Royal KPN N.V. : Q4 2025 Publication de résultats

Tele2 AB : Q4 2025 Publication de résultats

Nordnet AB : Q4 2025 Publication de résultats

SSAB AB : Q4 2025 Publication de résultats

HBX Group International plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Paragon Banking Group PLC : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Dometic Group AB : Q4 2025 Publication de résultats

Landis+Gyr Group AG : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Stolt-Nielsen Limited : Q4 2025 Publication de résultats

Oakley Capital Investments Limited : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Pets at Home Group Plc : Q3 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Voltalia : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Turnover

PPHE Hotel Group Limited : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

USA & Canada

Microsoft Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Meta Platforms, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Tesla, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

IBM : Q4 2025 Publication de résultats

Lam Research Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

AT&T Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

GE Vernova Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Amphenol Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Danaher Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

ServiceNow, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Progressive Corporation : December 2025 Publication évolution de l'activité

Starbucks Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Automatic Data Processing, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

General Dynamics Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Waste Management, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Elevance Health, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Corning Incorporated : Q4 2025 Publication de résultats

Canadian Pacific Kansas City Limited : Q4 2025 Publication de résultats

United Rentals, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

MSCI, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Las Vegas Sands Corp. : Q4 2025 Publication de résultats

Fair Isaac Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Celestica Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Otis Worldwide Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Teva Pharmaceutical Industries Limited : Q4 2025 Publication de résultats

Raymond James Financial, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

C.H. Robinson Worldwide, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

CGI Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Lennox International Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Aspen Technology, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats (estimation)

Textron Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Annaly Capital Management, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Houlihan Lokey, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Stifel Financial Corp. : Q4 2025 Publication de résultats

Equity LifeStyle Properties, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

SEI Investments Company : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

Advantest Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Larsen & Toubro Limited : Q3 2026 Publication de résultats

Maruti Suzuki India Ltd : Q3 2026 Publication de résultats

Jeudi 29 janvier 2026

Europe

SAP SE : Q4 2025 Publication de résultats

Roche Holding AG : Q4 2025 Publication de résultats

ABB Ltd : Q4 2025 Publication de résultats

Sanofi : Q4 2025 Publication de résultats

Lloyds Banking Group plc : Q4 2025 Publication de résultats

Glencore plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report

Nordea Bank Abp : Q4 2025 Publication de résultats

ING Groep N.V. : Q4 2025 Publication de résultats

Deutsche Bank AG : Q4 2025 Publication de résultats

Enskilda Banken : Q4 2025 Publication de résultats

Givaudan SA : Q4 2025 Publication de résultats

Antofagasta plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Production Report

Swedbank AB : Q4 2025 Publication de résultats

Nokia Oyj : Q4 2025 Publication de résultats

Hennes & Mauritz AB : Q4 2025 Publication de résultats

STMicroelectronics N.V. : Q4 2025 Publication de résultats

Banco de Sabadell, S.A. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Telia Company AB : Q4 2025 Publication de résultats

Eurofins Scientific SE : Q4 2025 Publication de résultats

Gjensidige Forsikring ASA : Q4 2025 Publication de résultats

DWS Group GmbH & Co. KGaA : Q4 2025 Publication de résultats

United States Steel Corporation : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Schaeffler AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close

ING Bank Slaski S.A. : Q4 2025 Publication de résultats

Indutrade AB : Q4 2025 Publication de résultats

St. James's Place plc : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

Trelleborg AB : Q4 2025 Publication de résultats

Axfood AB : Q4 2025 Publication de résultats

Elis : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

Bucher Industries AG : Q4 2025 Publication évolution de l'activité

easyJet plc : Q1 2026 Publication de résultats

Protector Forsikring ASA : Q4 2025 Publication de résultats

Alm. Brand A/S : Q4 2025 Publication de résultats

HEXPOL AB : Q4 2025 Publication de résultats

ALTEN : Q4 2025 Publication de résultats

Berner Kantonalbank AG : Q4 2025 Publication de résultats

Munters Group AB : Q4 2025 Publication de résultats

Rémy Cointreau : Q3 2026 Publication évolution de l'activité

Atrium Ljungberg AB : Q4 2025 Publication de résultats

Electrolux Professional AB : Q4 2025 Publication de résultats

Paradox Interactive AB : Q4 2025 Publication de résultats

Wizz Air Holdings Plc : Q3 2026 Publication de résultats

Hemnet Group AB : Q4 2025 Publication de résultats

Greencore Group plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Europris ASA : Q4 2025 Publication de résultats

Gränges AB : Q4 2025 Publication de résultats

Maurel : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Activity Report

Patria Private Equity Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats

CVS Group plc : Q2 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

USA & Canada

Apple Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Visa, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Mastercard, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Caterpillar Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Thermo Fisher Scientific, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

KLA Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Stryker Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Honeywell International Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Lockheed Martin Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Blackstone Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Parker-Hannifin Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Comcast Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Southern Copper Corporation : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Altria Group, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Marsh & McLennan Companies : Q4 2025 Publication de résultats

Trane Technologies plc : Q4 2025 Publication de résultats

The Sherwin-Williams Company : Q4 2025 Publication de résultats

Royal Caribbean Group : Q4 2025 Publication de résultats

Western Digital Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Arthur J. Gallagher & Co. : Q4 2025 Publication de résultats

Norfolk Southern Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Nasdaq, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

L3Harris Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Becton, Dickinson and Company : Q1 2026 Publication de résultats (estimation)

Valero Energy Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Ameriprise Financial, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Hartford Financial Services Group (The), Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

ResMed, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Sandisk Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

LPL Financial Holdings Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Dover Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Tractor Supply Company : Q4 2025 Publication de résultats

PulteGroup, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

International Paper Company : Q4 2025 Publication de résultats

Rogers Communications Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Dow Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Weyerhaeuser Company : Q4 2025 Publication de résultats

Carpenter Technology Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Hologic, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Brookfield Infrastructure Partners L.P. : Q4 2025 Publication de résultats

Deckers Outdoor Corporation : Q3 2026 Publication de résultats

Revvity, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Reste du monde

Samsung Electronics Co., Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats

SK hynix Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Hitachi, Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Keyence Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats

Grupo México, S.A.B. de C.V. : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

LG Energy Solution, Ltd. : Q4 2025 Publication de résultats

Takeda Pharmaceutical Company Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Vendredi 30 janvier 2026

Europe

CaixaBank, S.A. : Q4 2025 Publication de résultats

Hexagon AB : Q4 2025 Publication de résultats

Lifco AB : Q4 2025 Publication de résultats

Raiffeisen Bank International AG : Q4 2025 Publication de résultats

SKF AB : Q4 2025 Publication de résultats

Airtel Africa plc : Q3 2026 Publication de résultats

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA : Q4 2025 Publication de résultats

Beijer Ref AB : Q4 2025 Publication de résultats

Elisa Oyj : Q4 2025 Publication de résultats

Warehouses De Pauw SA : Q4 2025 Publication de résultats

KBC Ancora SA : Q2 2026 Publication de résultats

Holmen AB : Q4 2025 Publication de résultats

Sparebanken Norge : Q4 2025 Publication de résultats

Signify N.V. : Q4 2025 Publication de résultats

Billerud AB : Q4 2025 Publication de résultats

ATOSS Software SE : Q4 2025 Publication de résultats

Electrolux AB : Q4 2025 Publication de résultats

Scatec ASA : Q4 2025 Publication de résultats

Norwegian Property ASA : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Exxon Mobil Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Chevron Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

American Express Company : Q4 2025 Publication de résultats

Verizon Communications, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Aon plc : Q4 2025 Publication de résultats

Colgate-Palmolive Company : Q4 2025 Publication de résultats

Canadian National Railway Company : Q4 2025 Publication de résultats

Air Products & Chemicals, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Imperial Oil Limited : Q4 2025 Publication de résultats

SoFi Technologies, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Charter Communications, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Church & Dwight Co., Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Brookfield Renewable Partners L.P. : Q4 2025 Publication de résultats

LyondellBasell Industries N.V. : Q4 2025 Publication de résultats

Franklin Resources, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Reste du monde

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

State Bank of India : Q3 2026 Publication de résultats (estimation)

HOYA Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

