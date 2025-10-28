Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 29 octobre 2025. Parmi les principales annonces du jour, on retrouve Airbus, Microsoft, Alphabet et SK hynix. Grosse journée en perspective !

Europe

Airbus SE : Q3 2025 Publication de résultats

Banco Santander, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

UBS Group AG : Q3 2025 Publication de résultats

GSK plc : Q3 2025 Publication de résultats

Deutsche Bank AG : Q3 2025 Publication de résultats

Equinor ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Mercedes-Benz Group AG : Q3 2025 Publication de résultats

Adyen N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Glencore plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

BASF SE : Q3 2025 Publication de résultats

Aena S.M.E., S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

adidas AG : Q3 2025 Publication de résultats

Endesa, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Naturgy Energy Group, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Epiroc AB : Q3 2025 Publication de résultats

Telenor ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Next plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Tenaris S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Fortum Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Straumann Holding AG : Q3 2025 Publication de résultats

OMV AG : Q3 2025 Publication de résultats

EDP Renováveis, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Neste Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Traton SE : Q3 2025 Publication de résultats

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Bank of Ireland Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Santander Bank Polska S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

UPM-Kymmene Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Banco Comercial Português, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

DWS Group GmbH & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

AB SKF : Q3 2025 Publication de résultats

Redeia Corporacion S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Davide Campari-Milano N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Jyske Bank A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Valmet Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Sweco AB : Q3 2025 Publication de résultats

Allfunds Group plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Amplifon S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Alm. Brand A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Vidrala, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Technogym S.p.A. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Nordic Semiconductor : Q3 2025 Publication de résultats

Ebro Foods, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Sopra Steria Group : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Melexis N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

SpareBank 1 SMN : Q3 2025 Publication de résultats

SpareBank 1 Østlandet : Q3 2025 Publication de résultats

Kruk S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Seplat Energy Plc : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Outokumpu Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Electrolux Professional AB : Q3 2025 Publication de résultats

Scandic Hotels Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Redcare Pharmacy NV : Q3 2025 Publication de résultats

Fix Price Group PLC : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

TOD'S S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Drägerwerk AG & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

SpareBank 1 Nord-Norge : Q3 2025 Publication de résultats

Nokian Renkaat Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Elementis plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Oakley Capital Investments Limited : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Comer Industries S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Corbion N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

BlueNord ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Kempower Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

CoinShares International Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Lectra : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Microsoft Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Alphabet Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Meta Platforms, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Caterpillar Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

ServiceNow, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Verizon Communications, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Boeing : Q3 2025 Publication de résultats

KLA Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Automatic Data Processing, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

MercadoLibre, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

CVS Health Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Starbucks Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Agnico Eagle Mines Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Equinix, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Canadian Pacific Kansas City Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Fiserv, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

TE Connectivity plc : Q4 2025 Publication de résultats

Federal National Mortgage Association : Q3 2025 Publication de résultats

American Electric Power Company, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Chipotle Mexican Grill, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Public Storage : Q3 2025 Publication de résultats

Phillips 66 : Q3 2025 Publication de résultats

Garmin Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Carvana Co. : Q3 2025 Publication de résultats

eBay Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Entergy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Prudential Financial, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Otis Worldwide Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Federal Home Loan Mortgage Corporation : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

GE HealthCare Technologies Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Cognizant Technology Solutions Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Verisk Analytics, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Extra Space Storage Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Ventas, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Kraft Heinz : Q3 2025 Publication de résultats

Old Dominion Freight Line, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

American Water Works Company, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Rollins, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

AvalonBay Communities, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Markel Group Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Flex Ltd. : Q2 2026 Publication de résultats

Smurfit Westrock Plc : Q3 2025 Publication de résultats

Tyler Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

AerCap Holdings N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

NiSource, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

United Therapeutics Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Invitation Homes Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Centene Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Essex Property Trust, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Fortive Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Mid-America Apartment Community, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Sun Communities, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

C.H. Robinson Worldwide, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Ivanhoe Mines Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Masco Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Carlisle Companies Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Watsco, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

ITT Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Alamos Gold Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Encompass Health Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Luckin Coffee Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Clean Harbors, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

IDEX Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

American Homes 4 Rent : Q3 2025 Publication de résultats

Evercore Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Coeur Mining, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

UDR, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Service Corporation International : Q3 2025 Publication de résultats

Ionis Pharmaceuticals, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Coca-Cola Consolidated, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Penske Automotive Group, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Dayforce, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Generac Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Leonardo DRS, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Sprouts Farmers Market, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Haitong Securities Co., Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

BridgeBio Pharma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Avantor, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Reste du monde

SK hynix Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Bank of China Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

Keyence Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Larsen & Toubro Limited : Q2 2026 Publication de résultats

