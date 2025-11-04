Europe
Novo Nordisk A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Siemens Healthineers AG : Q4 2025 Publication de résultats
BMW AG : Q3 2025 Publication de résultats
Coca-Cola Europacific Partners plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Ahold Delhaize N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Leonardo S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Fresenius SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats
Sampo Oyj : Q3 2025 Publication de résultats
Wolters Kluwer N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Vonovia SE : Q3 2025 Publication de résultats
Verbund AG : Q3 2025 Publication de résultats
Orsted A/S : Q3 2025 Publication de résultats
EDP - Energias de Portugal, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Snam S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Vestas Wind Systems A/S : Q3 2025 Publication de résultats
Bouygues SA : Q3 2025 Publication de résultats
EDP Renováveis, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Telecom Italia S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Mowi ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Marks & Spencer Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
Buzzi SpA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Pandora A/S : Q3 2025 Publication de résultats
The Weir Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - IMS
Barry Callebaut AG : Q4 2025 Publication de résultats
Barratt Redrow plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update
AUTO1 Group SE : Q3 2025 Publication de résultats
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Nordnet AB : October 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
Nexi S.p.A : Q3 2025 Publication de résultats
Banca Generali S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Avanza Bank Holding AB : October 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics
ISS A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Vopak : Q3 2025 Publication de résultats
DiaSorin S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats
Ambu A/S : Q4 2025 Publication de résultats
Teleperformance SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Glanbia plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement
Medicover AB : Q3 2025 Publication de résultats
flatexDEGIRO AG : October 2025 Publication évolution de l'activité
Sydbank A/S : Q3 2025 Publication de résultats
freenet AG : Q3 2025 Publication de résultats
Minor Hotels Europe & Americas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Wallenius Wilhelmsen ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Sinch AB : Q3 2025 Publication de résultats
TP ICAP Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update
Anima Holding SpA : Q3 2025 Publication de résultats
DOF Group ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Galapagos NV : Q3 2025 Publication de résultats
Lancashire Holdings Limited : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Kontron AG : Q3 2025 Publication de résultats
Storskogen Group AB : Q3 2025 Publication de résultats
Saras S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Ariston Holding N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Norconsult ASA : Q3 2025 Publication de résultats
Trainline plc : Q2 2026 Publication de résultats
Evotec SE : Q3 2025 Publication de résultats
ZEAL Network SE : Q3 2025 Publication de résultats
NEURONES : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
Cloetta AB : Q3 2025 Publication de résultats
AMG Critical Materials N.V. : Q3 2025 Publication de résultats
Ambea AB : Q3 2025 Publication de résultats
USA & Canada
Costco Wholesale Corporation : October 2025 Publication évolution de l'activité
McDonald's Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
AppLovin Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Qualcomm, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Arm Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats
Robinhood Markets, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
DoorDash, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
McKesson Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
CRH plc : Q3 2025 Publication de résultats
Emerson Electric Co. : Q4 2025 Publication de résultats
Johnson Controls International Plc : Q4 2025 Publication de résultats
Fortinet, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Cencora, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Sempra : Q3 2025 Publication de résultats
Energy Transfer LP : Q3 2025 Publication de résultats
MetLife, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
The Allstate Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Suncor Energy Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Great-West Lifeco Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Fair Isaac Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Cameco Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Fidelity National Information Services, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Humana Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Sun Life Financial Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Targa Resources Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Iron Mountain Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Atmos Energy Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
PPL Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Nutrien Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats
WSP Global Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Figma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
HubSpot, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Formula One Group : Q3 2025 Publication de résultats
PTC Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
STERIS plc : Q2 2026 Publication de résultats
Teva Pharmaceutical Industries Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Texas Pacific Land Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Zimmer Biomet Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Devon Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Curtiss-Wright Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Corpay, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Trimble, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
CGI Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
IonQ, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Bunge Global SA : Q3 2025 Publication de résultats
Coherent Corp. : Q1 2026 Publication de résultats
Amcor plc : Q1 2026 Publication de résultats
Brookfield Renewable Partners L.P. : Q3 2025 Publication de résultats
Talen Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Tourmaline Oil Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
GFL Environmental Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Bentley Systems, Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Royalty Pharma plc : Q3 2025 Publication de résultats
Performance Food Group Company : Q1 2026 Publication de résultats
TKO Group Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Dynatrace, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
Unity Software Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Jones Lang LaSalle Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Duolingo, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Joby Aviation, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
CF Industries Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Snap Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Lundin Mining Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Royal Gold, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Plains All American Pipeline, L.P. : Q3 2025 Publication de résultats
Host Hotels & Resorts, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Paycom Software, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Procore Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Revolution Medicines, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Elanco Animal Health Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats
Albemarle Corporation : Q3 2025 Publication de résultats
Owens Corning : Q3 2025 Publication de résultats
U-Haul Holding Company : Q2 2026 Publication de résultats
Reste du monde
Toyota Motor Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Fast Retailing Co., Ltd. : October 2025 Publication évolution de l'activité
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : October 2025 Publication évolution de l'activité
ITOCHU Corporation : Q2 2025 Publication de résultats
Mitsui & Co., Ltd. : Q2 2026 Publication de résultats
SoftBank Corp. : Q2 2025 Publication de résultats
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Q3 2025 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com