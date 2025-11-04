Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées du 5 novembre 2025. Parmi les principales annonces du jour, retrouvez les résultats de Novo Nordisk, McDonald's, Toyota Motor Corporation et Qualcomm, ainsi que de dizaines d'autres grandes entreprises. On ne chômera pas mercredi !

Europe

Novo Nordisk A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Siemens Healthineers AG : Q4 2025 Publication de résultats

BMW AG : Q3 2025 Publication de résultats

Coca-Cola Europacific Partners plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Ahold Delhaize N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Leonardo S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Fresenius SE & Co. KGaA : Q3 2025 Publication de résultats

Sampo Oyj : Q3 2025 Publication de résultats

Wolters Kluwer N.V. : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Vonovia SE : Q3 2025 Publication de résultats

Verbund AG : Q3 2025 Publication de résultats

Orsted A/S : Q3 2025 Publication de résultats

EDP - Energias de Portugal, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Snam S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Vestas Wind Systems A/S : Q3 2025 Publication de résultats

Bouygues SA : Q3 2025 Publication de résultats

EDP Renováveis, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Telecom Italia S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Mowi ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Marks & Spencer Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

Buzzi SpA : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Pandora A/S : Q3 2025 Publication de résultats

The Weir Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - IMS

Barry Callebaut AG : Q4 2025 Publication de résultats

Barratt Redrow plc : Q1 2026 Publication évolution de l'activité - Trading Update

AUTO1 Group SE : Q3 2025 Publication de résultats

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Nordnet AB : October 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

Nexi S.p.A : Q3 2025 Publication de résultats

Banca Generali S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Avanza Bank Holding AB : October 2025 Publication évolution de l'activité - Monthly Statistics

ISS A/S : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Vopak : Q3 2025 Publication de résultats

DiaSorin S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats

Ambu A/S : Q4 2025 Publication de résultats

Teleperformance SE : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Glanbia plc : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Premier semestre Management Statement

Medicover AB : Q3 2025 Publication de résultats

flatexDEGIRO AG : October 2025 Publication évolution de l'activité

Sydbank A/S : Q3 2025 Publication de résultats

freenet AG : Q3 2025 Publication de résultats

Minor Hotels Europe & Americas, S.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Wallenius Wilhelmsen ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Sinch AB : Q3 2025 Publication de résultats

TP ICAP Group PLC : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Update

Anima Holding SpA : Q3 2025 Publication de résultats

DOF Group ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Galapagos NV : Q3 2025 Publication de résultats

Lancashire Holdings Limited : Q3 2025 Publication évolution de l'activité - Trading Statement

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Kontron AG : Q3 2025 Publication de résultats

Storskogen Group AB : Q3 2025 Publication de résultats

Saras S.p.A. : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

Ariston Holding N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Norconsult ASA : Q3 2025 Publication de résultats

Trainline plc : Q2 2026 Publication de résultats

Evotec SE : Q3 2025 Publication de résultats

ZEAL Network SE : Q3 2025 Publication de résultats

NEURONES : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

Cloetta AB : Q3 2025 Publication de résultats

AMG Critical Materials N.V. : Q3 2025 Publication de résultats

Ambea AB : Q3 2025 Publication de résultats

USA & Canada

Costco Wholesale Corporation : October 2025 Publication évolution de l'activité

McDonald's Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

AppLovin Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Qualcomm, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Arm Holdings plc : Q2 2026 Publication de résultats

Robinhood Markets, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

DoorDash, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

McKesson Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

CRH plc : Q3 2025 Publication de résultats

Emerson Electric Co. : Q4 2025 Publication de résultats

Johnson Controls International Plc : Q4 2025 Publication de résultats

Fortinet, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Cencora, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Sempra : Q3 2025 Publication de résultats

Energy Transfer LP : Q3 2025 Publication de résultats

MetLife, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

The Allstate Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Suncor Energy Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Great-West Lifeco Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Fair Isaac Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Cameco Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Fidelity National Information Services, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Humana Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Sun Life Financial Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Targa Resources Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

Iron Mountain Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Atmos Energy Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

PPL Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Nutrien Ltd. : Q3 2025 Publication de résultats

WSP Global Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Figma, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

HubSpot, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Formula One Group : Q3 2025 Publication de résultats

PTC Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

STERIS plc : Q2 2026 Publication de résultats

Teva Pharmaceutical Industries Limited : Q3 2025 Publication de résultats

Texas Pacific Land Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Zimmer Biomet Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Devon Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Curtiss-Wright Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Corpay, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Trimble, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

CGI Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

IonQ, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Bunge Global SA : Q3 2025 Publication de résultats

Coherent Corp. : Q1 2026 Publication de résultats

Amcor plc : Q1 2026 Publication de résultats

Brookfield Renewable Partners L.P. : Q3 2025 Publication de résultats

Talen Energy Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Tourmaline Oil Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

GFL Environmental Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Bentley Systems, Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Royalty Pharma plc : Q3 2025 Publication de résultats

Performance Food Group Company : Q1 2026 Publication de résultats

TKO Group Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Dynatrace, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

Unity Software Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Jones Lang LaSalle Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Duolingo, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Joby Aviation, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

CF Industries Holdings, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Snap Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Lundin Mining Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Royal Gold, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Plains All American Pipeline, L.P. : Q3 2025 Publication de résultats

Host Hotels & Resorts, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Paycom Software, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Procore Technologies, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Revolution Medicines, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Elanco Animal Health Incorporated : Q3 2025 Publication de résultats

Albemarle Corporation : Q3 2025 Publication de résultats

Owens Corning : Q3 2025 Publication de résultats

U-Haul Holding Company : Q2 2026 Publication de résultats

Reste du monde

Toyota Motor Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Fast Retailing Co., Ltd. : October 2025 Publication évolution de l'activité

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. : October 2025 Publication évolution de l'activité

ITOCHU Corporation : Q2 2025 Publication de résultats

Mitsui & Co., Ltd. : Q2 2026 Publication de résultats

SoftBank Corp. : Q2 2025 Publication de résultats

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : Q3 2025 Publication de résultats

