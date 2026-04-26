Agenda Economique Zonebourse : 6 grosses banques centrales au programme !

|Lundi 27 avril 2026
|08:00
DE
Gfk De Confiance Des Consommateurs MAY
|12:00
GB
Cbi Statistique Du Commerce APR
|16:30
US
Dallas Indice Manufacturier De La Fed APR
|Mardi 28 avril 2026
|01:30
JP
Taux De Chômage MAR
|05:00
JP
Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
|05:00
JP
Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ
|09:00
ES
Taux De Chômage Q1
|12:00
FR
La Demande De Prestations De Chômage MAR
|15:00
US
Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) FEB
|16:00
US
Confiance Des Consommateurs - Conference Board APR
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API APR/24
|Mercredi 29 avril 2026
|03:30
AU
Taux d'Inflation (Annuel) MAR
|03:30
AU
Taux d'inflation (Mensuel) MAR
|03:30
AU
IPC Moyenne Tronquée (Annuel) MAR
|07:00
JP
Mises En Chantier (Annuel) MAR
|09:00
ES
Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR
|09:00
ES
Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR
|10:00
IT
Confiance Des Consommateurs APR
|10:00
IT
Confiance Des Entreprises APR
|11:00
EU
Sentiment Économique APR
|12:00
ES
Confiance Des Entreprises APR
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/24
|14:00
DE
Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR
|14:00
DE
Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR
|14:30
US
Permis de Construire Prél FEB
|14:30
US
Mises en chantier FEB
|14:30
US
Commandes De Biens Durables (Mensuel) MAR
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel FEB
|14:30
US
Mises En Chantier (Mensuel) MAR
|14:30
US
Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) MAR
|14:30
US
Balance des marchandises Trade Adv MAR
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel MAR
|14:30
US
Mises En Chantier (Mensuel) FEB
|14:30
US
Stocks en Gros (mensuel) Adv MAR
|14:30
US
Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv MAR
|14:30
US
Permis de Construire Prél MAR
|14:30
US
Mises en chantier MAR
|15:45
CA
Décision de taux d'intérêt de la BdC
|15:45
CA
Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada.
|16:30
CA
BoC Conférence De Presse
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA APR/24
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/24
|20:00
US
Fed Décision De Taux D'Intérêt
|20:30
US
Conférence de presse de la Fed
|Jeudi 30 avril 2026
|01:50
JP
Ventes au Détail (annuel) MAR
|01:50
JP
Production Industrielle (Mensuel) Prél MAR
|03:30
CN
Indice NBS PMI non-manufacturier APR
|03:30
CN
Indice NBS PMI manufacturier APR
|03:45
CN
Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) APRIL
|07:30
FR
Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q1
|07:30
FR
Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q1
|08:00
GB
Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) APR
|08:00
GB
Prix Des Logements Nationwide (Annuel) APR
|08:00
DE
Ventes au détail (mensuel) MAR
|08:00
DE
Ventes au Détail (annuel) MAR
|08:45
FR
Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR
|08:45
FR
Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR
|09:00
ES
Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1
|09:00
ES
Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1
|09:00
CH
Kof Indicateurs Avancés APR
|09:55
DE
Personnes aux chômages APR
|09:55
DE
Evolution du nombre de chômeurs APR
|09:55
DE
Taux De Chômage APR
|10:00
DE
Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1
|10:00
DE
Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1
|10:00
IT
Croissance Du PIB (Annuel) Adv Q1
|10:00
IT
Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q1
|10:30
IT
Taux De Chômage MAR
|11:00
EU
Taux De Chômage MAR
|11:00
EU
Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash APR
|11:00
EU
Taux D'Inflation (Annuel) De Flash APR
|11:00
EU
Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1
|11:00
EU
Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1
|11:00
EU
Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash APR
|11:00
IT
Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR
|11:00
IT
Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
|13:00
GB
Rapport sur la politique monétaire de la BoE
|13:00
GB
Procès-verbaux de la réunion du MPC
|13:00
GB
Décision De Taux D'Intérêt Boe
|14:15
EU
BCE La Décision De Taux D'Intérêt
|14:15
EU
Taux Facilité De Dépôt
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/25
|14:30
US
Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) MAR
|14:30
US
Indice Des Prix PCE (Annuel) MAR
|14:30
US
PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q1
|14:30
US
Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) Q1
|14:30
US
Dépenses Personnelles (Mensuel) MAR
|14:30
US
Revenu Personnel (Mensuel) MAR
|14:30
US
Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) Q1
|14:30
US
Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) Q1
|14:30
US
Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q1
|14:30
US
Indice Des Prix PCE (Mensuel) MAR
|14:30
CA
PIB (Mensuel) FEB
|14:30
CA
PIB (Mensuel) Prél MAR
|14:45
EU
Conférence de presse de la BCE
|15:45
US
Indice Chicago PMI APR
|Vendredi 01 mai 2026
|03:30
AU
Prix à la production (Trimestriel) Q1
|07:00
JP
Confiance Des Consommateurs APR
|08:30
CH
Ventes au Détail (annuel) MAR
|10:30
GB
Boe Crédit À La Consommation MAR
|10:30
GB
Approbations Hypothécaires MAR
|10:30
GB
Prêts Hypothécaires MAR
|16:00
US
Indice ISM manufacturier APR
|16:00
US
Indice ISM Manufacturier Emploi APR
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.