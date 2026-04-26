Agenda Economique Zonebourse : 6 grosses banques centrales au programme !

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Facile, les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon, la Banque du Canada, la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne et la Banque d'Australie.

Lundi 27 avril 2026 08:00 DE Gfk De Confiance Des Consommateurs MAY 12:00 GB Cbi Statistique Du Commerce APR 16:30 US Dallas Indice Manufacturier De La Fed APR Mardi 28 avril 2026 01:30 JP Taux De Chômage MAR 05:00 JP Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ 05:00 JP Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ 09:00 ES Taux De Chômage Q1 12:00 FR La Demande De Prestations De Chômage MAR 15:00 US Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) FEB 16:00 US Confiance Des Consommateurs - Conference Board APR 22:30 US Changement de stock d'huile brute API APR/24 Mercredi 29 avril 2026 03:30 AU Taux d'Inflation (Annuel) MAR 03:30 AU Taux d'inflation (Mensuel) MAR 03:30 AU IPC Moyenne Tronquée (Annuel) MAR 07:00 JP Mises En Chantier (Annuel) MAR 09:00 ES Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR 09:00 ES Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR 10:00 IT Confiance Des Consommateurs APR 10:00 IT Confiance Des Entreprises APR 11:00 EU Sentiment Économique APR 12:00 ES Confiance Des Entreprises APR 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/24 14:00 DE Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR 14:00 DE Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR 14:30 US Permis de Construire Prél FEB 14:30 US Mises en chantier FEB 14:30 US Commandes De Biens Durables (Mensuel) MAR 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel FEB 14:30 US Mises En Chantier (Mensuel) MAR 14:30 US Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) MAR 14:30 US Balance des marchandises Trade Adv MAR 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel MAR 14:30 US Mises En Chantier (Mensuel) FEB 14:30 US Stocks en Gros (mensuel) Adv MAR 14:30 US Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv MAR 14:30 US Permis de Construire Prél MAR 14:30 US Mises en chantier MAR 15:45 CA Décision de taux d'intérêt de la BdC 15:45 CA Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada. 16:30 CA BoC Conférence De Presse 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA APR/24 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/24 20:00 US Fed Décision De Taux D'Intérêt 20:30 US Conférence de presse de la Fed Jeudi 30 avril 2026 01:50 JP Ventes au Détail (annuel) MAR 01:50 JP Production Industrielle (Mensuel) Prél MAR 03:30 CN Indice NBS PMI non-manufacturier APR 03:30 CN Indice NBS PMI manufacturier APR 03:45 CN Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) APRIL 07:30 FR Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q1 07:30 FR Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q1 08:00 GB Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) APR 08:00 GB Prix Des Logements Nationwide (Annuel) APR 08:00 DE Ventes au détail (mensuel) MAR 08:00 DE Ventes au Détail (annuel) MAR 08:45 FR Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR 08:45 FR Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR 09:00 ES Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1 09:00 ES Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1 09:00 CH Kof Indicateurs Avancés APR 09:55 DE Personnes aux chômages APR 09:55 DE Evolution du nombre de chômeurs APR 09:55 DE Taux De Chômage APR 10:00 DE Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1 10:00 DE Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1 10:00 IT Croissance Du PIB (Annuel) Adv Q1 10:00 IT Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q1 10:30 IT Taux De Chômage MAR 11:00 EU Taux De Chômage MAR 11:00 EU Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash APR 11:00 EU Taux D'Inflation (Annuel) De Flash APR 11:00 EU Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1 11:00 EU Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1 11:00 EU Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash APR 11:00 IT Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR 11:00 IT Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR 13:00 GB BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux 13:00 GB BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux 13:00 GB BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux 13:00 GB Rapport sur la politique monétaire de la BoE 13:00 GB Procès-verbaux de la réunion du MPC 13:00 GB Décision De Taux D'Intérêt Boe 14:15 EU BCE La Décision De Taux D'Intérêt 14:15 EU Taux Facilité De Dépôt 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/25 14:30 US Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) MAR 14:30 US Indice Des Prix PCE (Annuel) MAR 14:30 US PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q1 14:30 US Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) Q1 14:30 US Dépenses Personnelles (Mensuel) MAR 14:30 US Revenu Personnel (Mensuel) MAR 14:30 US Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) Q1 14:30 US Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) Q1 14:30 US Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q1 14:30 US Indice Des Prix PCE (Mensuel) MAR 14:30 CA PIB (Mensuel) FEB 14:30 CA PIB (Mensuel) Prél MAR 14:45 EU Conférence de presse de la BCE 15:45 US Indice Chicago PMI APR Vendredi 01 mai 2026 03:30 AU Prix à la production (Trimestriel) Q1 07:00 JP Confiance Des Consommateurs APR 08:30 CH Ventes au Détail (annuel) MAR 10:30 GB Boe Crédit À La Consommation MAR 10:30 GB Approbations Hypothécaires MAR 10:30 GB Prêts Hypothécaires MAR 16:00 US Indice ISM manufacturier APR 16:00 US Indice ISM Manufacturier Emploi APR Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.