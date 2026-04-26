Agenda Economique Zonebourse : 6 grosses banques centrales au programme !

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Facile, les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon, la Banque du Canada, la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne et la Banque d'Australie.

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Thomas Barnet

Publié le 26/04/2026 à 18:22

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Agenda Economique Zonebourse : 6 grosses banques centrales au programme !
Lundi 27 avril 2026
08:00
DE

Gfk De Confiance Des Consommateurs MAY

12:00
GB

Cbi Statistique Du Commerce APR

16:30
US

Dallas Indice Manufacturier De La Fed APR

Mardi 28 avril 2026
01:30
JP

Taux De Chômage MAR

05:00
JP

Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ

05:00
JP

Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ

09:00
ES

Taux De Chômage Q1

12:00
FR

La Demande De Prestations De Chômage MAR

15:00
US

Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) FEB

16:00
US

Confiance Des Consommateurs - Conference Board APR

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API APR/24

Mercredi 29 avril 2026
03:30
AU

Taux d'Inflation (Annuel) MAR

03:30
AU

Taux d'inflation (Mensuel) MAR

03:30
AU

IPC Moyenne Tronquée (Annuel) MAR

07:00
JP

Mises En Chantier (Annuel) MAR

09:00
ES

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR

09:00
ES

Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR

10:00
IT

Confiance Des Consommateurs APR

10:00
IT

Confiance Des Entreprises APR

11:00
EU

Sentiment Économique APR

12:00
ES

Confiance Des Entreprises APR

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/24

14:00
DE

Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR

14:00
DE

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR

14:30
US

Permis de Construire Prél FEB

14:30
US

Mises en chantier FEB

14:30
US

Commandes De Biens Durables (Mensuel) MAR

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel FEB

14:30
US

Mises En Chantier (Mensuel) MAR

14:30
US

Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) MAR

14:30
US

Balance des marchandises Trade Adv MAR

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel MAR

14:30
US

Mises En Chantier (Mensuel) FEB

14:30
US

Stocks en Gros (mensuel) Adv MAR

14:30
US

Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv MAR

14:30
US

Permis de Construire Prél MAR

14:30
US

Mises en chantier MAR

15:45
CA

Décision de taux d'intérêt de la BdC

15:45
CA

Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada.

16:30
CA

BoC Conférence De Presse

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA APR/24

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/24

20:00
US

Fed Décision De Taux D'Intérêt

20:30
US

Conférence de presse de la Fed

Jeudi 30 avril 2026
01:50
JP

Ventes au Détail (annuel) MAR

01:50
JP

Production Industrielle (Mensuel) Prél MAR

03:30
CN

Indice NBS PMI non-manufacturier APR

03:30
CN

Indice NBS PMI manufacturier APR

03:45
CN

Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) APRIL

07:30
FR

Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q1

07:30
FR

Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q1

08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) APR

08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Annuel) APR

08:00
DE

Ventes au détail (mensuel) MAR

08:00
DE

Ventes au Détail (annuel) MAR

08:45
FR

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR

08:45
FR

Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR

09:00
ES

Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1

09:00
ES

Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1

09:00
CH

Kof Indicateurs Avancés APR

09:55
DE

Personnes aux chômages APR

09:55
DE

Evolution du nombre de chômeurs APR

09:55
DE

Taux De Chômage APR

10:00
DE

Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1

10:00
DE

Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1

10:00
IT

Croissance Du PIB (Annuel) Adv Q1

10:00
IT

Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q1

10:30
IT

Taux De Chômage MAR

11:00
EU

Taux De Chômage MAR

11:00
EU

Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash APR

11:00
EU

Taux D'Inflation (Annuel) De Flash APR

11:00
EU

Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q1

11:00
EU

Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1

11:00
EU

Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash APR

11:00
IT

Taux D'Inflation (Annuel) Prel APR

11:00
IT

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel APR

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux

13:00
GB

Rapport sur la politique monétaire de la BoE

13:00
GB

Procès-verbaux de la réunion du MPC

13:00
GB

Décision De Taux D'Intérêt Boe

14:15
EU

BCE La Décision De Taux D'Intérêt

14:15
EU

Taux Facilité De Dépôt

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/25

14:30
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) MAR

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) MAR

14:30
US

PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q1

14:30
US

Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) Q1

14:30
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) MAR

14:30
US

Revenu Personnel (Mensuel) MAR

14:30
US

Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) Q1

14:30
US

Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) Q1

14:30
US

Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q1

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) MAR

14:30
CA

PIB (Mensuel) FEB

14:30
CA

PIB (Mensuel) Prél MAR

14:45
EU

Conférence de presse de la BCE

15:45
US

Indice Chicago PMI APR

Vendredi 01 mai 2026
03:30
AU

Prix à la production (Trimestriel) Q1

07:00
JP

Confiance Des Consommateurs APR

08:30
CH

Ventes au Détail (annuel) MAR

10:30
GB

Boe Crédit À La Consommation MAR

10:30
GB

Approbations Hypothécaires MAR

10:30
GB

Prêts Hypothécaires MAR

16:00
US

Indice ISM manufacturier APR

16:00
US

Indice ISM Manufacturier Emploi APR

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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