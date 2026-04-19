Agenda Economique Zonebourse : ça sonne un peu creux avant les PMI

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 20 au 24 avril 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Lundi 20 avril 2026 03:15 CN Taux préférentiel de prêt à 1 an 03:15 CN Prêt à taux préférentiel 5 ans APR 08:00 DE Prix à la production (Annuel) MAR 14:30 CA Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR 14:30 CA Taux d'inflation (Mensuel) MAR 14:30 CA Taux d'Inflation (Annuel) MAR 16:30 CA Enquête Sur Les Perspectives Des Entreprises Bdc Mardi 21 avril 2026 01:50 JP Exportations (Annuelle) MAR 01:50 JP Balance Commerciale MAR 08:00 GB Evolution de l'emploi FEB 08:00 GB Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) FEB 08:00 GB Taux De Chômage FEB 08:00 CH Balance Commerciale MAR 10:00 ES Balance Commerciale FEB 11:00 EU Indice Du Sentiment Économique ZEW APR 11:00 DE Indice Du Sentiment Économique ZEW APR 14:30 US Ventes au détail (mensuel) MAR 14:30 US Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAR 16:00 US Promesses De Ventes (Annuel) MAR 16:00 US Stocks Des Entreprises (Mensuel) FEB 16:00 US Promesses De Ventes (Mensuel) MAR 22:30 US Changement de stock d'huile brute API APR/17 Mercredi 22 avril 2026 08:00 GB Taux d'Inflation (Annuel) MAR 08:00 GB Taux d'inflation (Mensuel) MAR 08:00 GB Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/17 16:00 EU Confiance des consommateurs Flash APR 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA APR/17 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/17 Jeudi 23 avril 2026 01:00 AU Indice PMI Manufacturier Flash APR 01:00 AU Indice PMI Services Flash APR 02:30 JP Indice PMI Services Flash APR 02:30 JP Indice PMI Manufacturier Flash APR 08:45 FR Confiance Des Entreprises APR 09:15 FR Indice PMI Manufacturier Flash APR 09:15 FR Indice PMI Services Flash APR 09:15 FR Indice PMI Composite Flash APR 09:30 DE Indice PMI Manufacturier Flash APR 09:30 DE Indice PMI Services Flash APR 09:30 DE Indice PMI Composite Flash APR 10:00 EU Indice PMI Manufacturier Flash APR 10:00 EU Indice PMI Services Flash APR 10:00 EU Indice PMI Composite Flash APR 10:30 GB Indice PMI Manufacturier Flash APR 10:30 GB Indice PMI Services Flash APR 12:00 GB Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q2 12:00 GB Cbi Industriels Tendances Commandes APR 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/18 14:30 US Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago MAR 14:30 CA Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) MAR 15:45 US Indice PMI Services Flash APR 15:45 US Indice PMI Manufacturier Flash APR 15:45 US Indice PMI Composite Flash APR Vendredi 24 avril 2026 01:01 GB Gfk De Confiance Des Consommateurs APR 01:30 JP Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR 01:30 JP Taux d'Inflation (Annuel) MAR 08:00 GB Ventes au détail (mensuel) MAR 08:00 GB Ventes au Détail (annuel) MAR 08:45 FR Confiance Des Consommateurs APR 10:00 DE Ifo Climat Des Affaires APR 12:00 ES Confiance Des Consommateurs MAR 14:30 CA Vente au détail (mensuelle) Prel MAR 14:30 CA Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) FEB 14:30 CA Vente au détail (mensuelle) finale FEB 16:00 US Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs APR Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.