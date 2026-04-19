Agenda Economique Zonebourse : ça sonne un peu creux avant les PMI

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 20 au 24 avril 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

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Thomas Barnet

Publié le 19/04/2026 à 19:01

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Agenda Economique Zonebourse : ça sonne un peu creux avant les PMI
Lundi 20 avril 2026
03:15
CN

Taux préférentiel de prêt à 1 an

03:15
CN

Prêt à taux préférentiel 5 ans APR

08:00
DE

Prix à la production (Annuel) MAR

14:30
CA

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR

14:30
CA

Taux d'inflation (Mensuel) MAR

14:30
CA

Taux d'Inflation (Annuel) MAR

16:30
CA

Enquête Sur Les Perspectives Des Entreprises Bdc

Mardi 21 avril 2026
01:50
JP

Exportations (Annuelle) MAR

01:50
JP

Balance Commerciale MAR

08:00
GB

Evolution de l'emploi FEB

08:00
GB

Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) FEB

08:00
GB

Taux De Chômage FEB

08:00
CH

Balance Commerciale MAR

10:00
ES

Balance Commerciale FEB

11:00
EU

Indice Du Sentiment Économique ZEW APR

11:00
DE

Indice Du Sentiment Économique ZEW APR

14:30
US

Ventes au détail (mensuel) MAR

14:30
US

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAR

16:00
US

Promesses De Ventes (Annuel) MAR

16:00
US

Stocks Des Entreprises (Mensuel) FEB

16:00
US

Promesses De Ventes (Mensuel) MAR

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API APR/17

Mercredi 22 avril 2026
08:00
GB

Taux d'Inflation (Annuel) MAR

08:00
GB

Taux d'inflation (Mensuel) MAR

08:00
GB

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/17

16:00
EU

Confiance des consommateurs Flash APR

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA APR/17

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/17

Jeudi 23 avril 2026
01:00
AU

Indice PMI Manufacturier Flash APR

01:00
AU

Indice PMI Services Flash APR

02:30
JP

Indice PMI Services Flash APR

02:30
JP

Indice PMI Manufacturier Flash APR

08:45
FR

Confiance Des Entreprises APR

09:15
FR

Indice PMI Manufacturier Flash APR

09:15
FR

Indice PMI Services Flash APR

09:15
FR

Indice PMI Composite Flash APR

09:30
DE

Indice PMI Manufacturier Flash APR

09:30
DE

Indice PMI Services Flash APR

09:30
DE

Indice PMI Composite Flash APR

10:00
EU

Indice PMI Manufacturier Flash APR

10:00
EU

Indice PMI Services Flash APR

10:00
EU

Indice PMI Composite Flash APR

10:30
GB

Indice PMI Manufacturier Flash APR

10:30
GB

Indice PMI Services Flash APR

12:00
GB

Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q2

12:00
GB

Cbi Industriels Tendances Commandes APR

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/18

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago MAR

14:30
CA

Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) MAR

15:45
US

Indice PMI Services Flash APR

15:45
US

Indice PMI Manufacturier Flash APR

15:45
US

Indice PMI Composite Flash APR

Vendredi 24 avril 2026
01:01
GB

Gfk De Confiance Des Consommateurs APR

01:30
JP

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR

01:30
JP

Taux d'Inflation (Annuel) MAR

08:00
GB

Ventes au détail (mensuel) MAR

08:00
GB

Ventes au Détail (annuel) MAR

08:45
FR

Confiance Des Consommateurs APR

10:00
DE

Ifo Climat Des Affaires APR

12:00
ES

Confiance Des Consommateurs MAR

14:30
CA

Vente au détail (mensuelle) Prel MAR

14:30
CA

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) FEB

14:30
CA

Vente au détail (mensuelle) finale FEB

16:00
US

Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs APR

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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