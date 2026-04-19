Agenda Economique Zonebourse : ça sonne un peu creux avant les PMI

|Lundi 20 avril 2026
|03:15
CN
Taux préférentiel de prêt à 1 an
|03:15
CN
Prêt à taux préférentiel 5 ans APR
|08:00
DE
Prix à la production (Annuel) MAR
|14:30
CA
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR
|14:30
CA
Taux d'inflation (Mensuel) MAR
|14:30
CA
Taux d'Inflation (Annuel) MAR
|16:30
CA
Enquête Sur Les Perspectives Des Entreprises Bdc
|Mardi 21 avril 2026
|01:50
JP
Exportations (Annuelle) MAR
|01:50
JP
Balance Commerciale MAR
|08:00
GB
Evolution de l'emploi FEB
|08:00
GB
Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) FEB
|08:00
GB
Taux De Chômage FEB
|08:00
CH
Balance Commerciale MAR
|10:00
ES
Balance Commerciale FEB
|11:00
EU
Indice Du Sentiment Économique ZEW APR
|11:00
DE
Indice Du Sentiment Économique ZEW APR
|14:30
US
Ventes au détail (mensuel) MAR
|14:30
US
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAR
|16:00
US
Promesses De Ventes (Annuel) MAR
|16:00
US
Stocks Des Entreprises (Mensuel) FEB
|16:00
US
Promesses De Ventes (Mensuel) MAR
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API APR/17
|Mercredi 22 avril 2026
|08:00
GB
Taux d'Inflation (Annuel) MAR
|08:00
GB
Taux d'inflation (Mensuel) MAR
|08:00
GB
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/17
|16:00
EU
Confiance des consommateurs Flash APR
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA APR/17
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/17
|Jeudi 23 avril 2026
|01:00
AU
Indice PMI Manufacturier Flash APR
|01:00
AU
Indice PMI Services Flash APR
|02:30
JP
Indice PMI Services Flash APR
|02:30
JP
Indice PMI Manufacturier Flash APR
|08:45
FR
Confiance Des Entreprises APR
|09:15
FR
Indice PMI Manufacturier Flash APR
|09:15
FR
Indice PMI Services Flash APR
|09:15
FR
Indice PMI Composite Flash APR
|09:30
DE
Indice PMI Manufacturier Flash APR
|09:30
DE
Indice PMI Services Flash APR
|09:30
DE
Indice PMI Composite Flash APR
|10:00
EU
Indice PMI Manufacturier Flash APR
|10:00
EU
Indice PMI Services Flash APR
|10:00
EU
Indice PMI Composite Flash APR
|10:30
GB
Indice PMI Manufacturier Flash APR
|10:30
GB
Indice PMI Services Flash APR
|12:00
GB
Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q2
|12:00
GB
Cbi Industriels Tendances Commandes APR
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/18
|14:30
US
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago MAR
|14:30
CA
Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) MAR
|15:45
US
Indice PMI Services Flash APR
|15:45
US
Indice PMI Manufacturier Flash APR
|15:45
US
Indice PMI Composite Flash APR
|Vendredi 24 avril 2026
|01:01
GB
Gfk De Confiance Des Consommateurs APR
|01:30
JP
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR
|01:30
JP
Taux d'Inflation (Annuel) MAR
|08:00
GB
Ventes au détail (mensuel) MAR
|08:00
GB
Ventes au Détail (annuel) MAR
|08:45
FR
Confiance Des Consommateurs APR
|10:00
DE
Ifo Climat Des Affaires APR
|12:00
ES
Confiance Des Consommateurs MAR
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) Prel MAR
|14:30
CA
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) FEB
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) finale FEB
|16:00
US
Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs APR
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.