Agenda Economique Zonebourse : cap sur l'emploi US de juillet

La semaine sera surtout marquée par la publication du NFP, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui tombe le premier vendredi du mois. Les économistes anticipent en moyenne 91 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole et un taux de chômage à 4,3%.