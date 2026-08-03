Agenda Economique Zonebourse : cap sur l'emploi US de juillet

|Lundi 03 août 2026
|03:45
CN
Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) JUL
|08:00
DE
Ventes au détail (mensuel) JUN
|08:00
DE
Ventes au Détail (annuel) JUN
|08:30
CH
Taux d'Inflation (Annuel) JUL
|09:15
ES
Indice PMI manufacturier JUL
|09:30
CH
Incide PMI manufacturier JUL
|09:45
IT
Indice PMI manufacturier JUL
|16:00
US
Indice ISM manufacturier JUL
|16:00
US
Indice ISM Manufacturier Emploi JUL
|Mardi 04 août 2026
|09:00
ES
Evolution du nombre de chômeurs JUL
|10:00
IT
Ventes au détail (mensuel) JUN
|14:30
US
Importations JUN
|14:30
US
Balance Commerciale JUN
|14:30
US
Exportations JUN
|14:30
CA
Balance Commerciale JUN
|15:30
CA
Indice PMI manufacturier JUL
|16:00
US
Commandes à l'industrie (Mensuel) JUN
|16:00
US
JOLTs Offres D'Emploi JUN
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API JUL/31
|Mercredi 05 août 2026
|01:00
AU
Indice de l'industrie du Ai Group JUL
|01:50
JP
Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|08:45
FR
Production Industrielle (Mensuel) JUN
|09:15
ES
Indice PMI Services JUL
|09:45
IT
Indice PMI Services JUL
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUL/31
|14:15
US
Créations d'emplois ADP JUL
|16:00
US
Indice ISM Services JUL
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA JUL/31
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA JUL/31
|Jeudi 06 août 2026
|03:30
AU
Balance Commerciale JUN
|08:00
DE
Commandes à l'industrie (Mensuel) JUN
|09:00
CH
Taux De Chômage JUL
|10:00
IT
Production Industrielle (Mensuel) JUN
|10:30
GB
Indice PMI Construction JUL
|11:00
EU
Ventes au détail (mensuel) JUN
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage AUG/01
|14:30
US
Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q2
|14:30
US
Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q2
|Vendredi 07 août 2026
|01:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Annuel) JUN
|01:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) JUN
|05:00
CN
Exportations (Annuelle) JUL
|05:00
CN
Balance Commerciale JUL
|05:00
CN
Importations (Annuel) JUL
|07:30
FR
Taux De Chômage Q2
|08:00
DE
Production Industrielle (Mensuel) JUN
|08:00
DE
Exportations (Mensuel) JUN
|08:00
DE
Balance Commerciale JUN
|08:45
FR
Balance Commerciale JUN
|09:00
CH
Confiance Des Consommateurs JUL
|14:30
US
Le Taux De Participation JUL
|14:30
US
Créations d'emplois dans le secteur non agricole JUL
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) JUL
|14:30
US
Taux De Chômage JUL
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) JUL
|14:30
CA
Taux De Chômage JUL
|14:30
CA
Evolution de l'emploi JUL
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Partiel JUL
|14:30
CA
Le Taux De Participation JUL
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Plein JUL
|16:00
CA
Indice PMI Ivey csv JUL
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.