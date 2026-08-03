Agenda Economique Zonebourse : cap sur l'emploi US de juillet

La semaine sera surtout marquée par la publication du NFP, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui tombe le premier vendredi du mois. Les économistes anticipent en moyenne 91 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole et un taux de chômage à 4,3%.

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Thomas Barnet

Publié le 03/08/2026 à 08:03

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Agenda Economique Zonebourse : cap sur l'emploi US de juillet
Lundi 03 août 2026
03:45
CN

Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) JUL

08:00
DE

Ventes au détail (mensuel) JUN

08:00
DE

Ventes au Détail (annuel) JUN

08:30
CH

Taux d'Inflation (Annuel) JUL

09:15
ES

Indice PMI manufacturier JUL

09:30
CH

Incide PMI manufacturier JUL

09:45
IT

Indice PMI manufacturier JUL

16:00
US

Indice ISM manufacturier JUL

16:00
US

Indice ISM Manufacturier Emploi JUL

Mardi 04 août 2026
09:00
ES

Evolution du nombre de chômeurs JUL

10:00
IT

Ventes au détail (mensuel) JUN

14:30
US

Importations JUN

14:30
US

Balance Commerciale JUN

14:30
US

Exportations JUN

14:30
CA

Balance Commerciale JUN

15:30
CA

Indice PMI manufacturier JUL

16:00
US

Commandes à l'industrie (Mensuel) JUN

16:00
US

JOLTs Offres D'Emploi JUN

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API JUL/31

Mercredi 05 août 2026
01:00
AU

Indice de l'industrie du Ai Group JUL

01:50
JP

Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ

08:45
FR

Production Industrielle (Mensuel) JUN

09:15
ES

Indice PMI Services JUL

09:45
IT

Indice PMI Services JUL

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUL/31

14:15
US

Créations d'emplois ADP JUL

16:00
US

Indice ISM Services JUL

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA JUL/31

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA JUL/31

Jeudi 06 août 2026
03:30
AU

Balance Commerciale JUN

08:00
DE

Commandes à l'industrie (Mensuel) JUN

09:00
CH

Taux De Chômage JUL

10:00
IT

Production Industrielle (Mensuel) JUN

10:30
GB

Indice PMI Construction JUL

11:00
EU

Ventes au détail (mensuel) JUN

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage AUG/01

14:30
US

Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q2

14:30
US

Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q2

Vendredi 07 août 2026
01:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Annuel) JUN

01:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) JUN

05:00
CN

Exportations (Annuelle) JUL

05:00
CN

Balance Commerciale JUL

05:00
CN

Importations (Annuel) JUL

07:30
FR

Taux De Chômage Q2

08:00
DE

Production Industrielle (Mensuel) JUN

08:00
DE

Exportations (Mensuel) JUN

08:00
DE

Balance Commerciale JUN

08:45
FR

Balance Commerciale JUN

09:00
CH

Confiance Des Consommateurs JUL

14:30
US

Le Taux De Participation JUL

14:30
US

Créations d'emplois dans le secteur non agricole JUL

14:30
US

Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) JUL

14:30
US

Taux De Chômage JUL

14:30
US

Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) JUL

14:30
CA

Taux De Chômage JUL

14:30
CA

Evolution de l'emploi JUL

14:30
CA

Evolution de l'emploi à Temps Partiel JUL

14:30
CA

Le Taux De Participation JUL

14:30
CA

Evolution de l'emploi à Temps Plein JUL

16:00
CA

Indice PMI Ivey csv JUL

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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