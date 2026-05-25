 EUR / USD
Ajouter à une liste

EUR / USD

Taux de change

EURUSD

Temps réel estimé TTMZero 10:10:35 25/05/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,1640 USD -0,01 % Graphique intraday de Euro / US Dollar (EUR/USD) -0,16 % -0,94 %
08:15 Europe attendue en hausse ; le Brent reflue à 95 USD AN
07:48 La Bourse mise à nouveau sur une bonne nouvelle à Ormuz Zonebourse

Agenda Economique Zonebourse : encore des histoires d'inflation

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 25 au 29 mai 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 25/05/2026 à 06:11

Partager
EUR / USD
-0,06 %
Devise EUR / USD
S&P GSCI HEATING OIL INDEX
+1,29 %
Indice S&P GSCI Heating Oil Index
Agenda Economique Zonebourse : encore des histoires d'inflation
Mardi 26 mai 2026
12:00
GB

Cbi Statistique Du Commerce MAY

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago APR

15:00
US

Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) MAR

16:00
US

Confiance Des Consommateurs - Conference Board MAY

16:30
US

Dallas Indice Manufacturier De La Fed MAY

Mercredi 27 mai 2026
03:30
AU

Taux d'Inflation (Annuel) APR

03:30
AU

Taux d'inflation (Mensuel) APR

03:30
AU

IPC Moyenne Tronquée (Annuel) APR

08:45
FR

Confiance Des Consommateurs MAY

12:00
FR

Demande De Prestations De Chômage APR

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/22

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API MAY/22

Jeudi 28 mai 2026
07:00
JP

Mises En Chantier (Annuel) APR

10:00
IT

Confiance Des Consommateurs MAY

10:00
IT

Confiance Des Entreprises MAY

11:00
EU

Sentiment Économique MAY

12:00
ES

Confiance Des Entreprises MAY

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/23

14:30
US

Indice Des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est Q1

14:30
US

Croissance Du PIB (Trimestriel) 2ème Est Q1

14:30
US

Bénéfices Des Sociétés (Trimestriel) Prel Q1

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) APR

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) APR

14:30
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) APR

14:30
US

Commandes De Biens Durables (Mensuel) APR

14:30
US

Revenu Personnel (Mensuel) APR

14:30
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) APR

14:30
US

Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) APR

14:30
CA

Compte Courant Q1

16:00
US

Ventes De Logements Neufs APR

16:00
US

Ventes De Logements Neufs (Mensuel) APR

18:00
US

Changement de stocks d'essence EIA MAY/22

18:00
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/22

Vendredi 29 mai 2026
01:30
JP

Taux De Chômage APR

01:50
JP

Production Industrielle (Mensuel) Prél APR

07:00
JP

Confiance Des Consommateurs MAY

08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) MAY

08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Annuel) MAY

08:45
FR

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel MAY

08:45
FR

Taux D'Inflation (Annuel) Prel MAY

09:00
ES

Taux D'Inflation (Annuel) Prel MAY

09:00
ES

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel MAY

09:00
CH

Kof Indicateurs Avancés MAY

09:55
DE

Evolution du nombre de chômeurs MAY

09:55
DE

Taux De Chômage MAY

09:55
DE

Personnes aux chômages MAY

10:00
IT

Taux De Chômage APR

11:00
IT

Taux D'Inflation (Annuel) Prel MAY

11:00
IT

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel MAY

14:00
DE

Taux D'Inflation (Annuel) Prel MAY

14:00
DE

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel MAY

14:30
US

Stocks en Gros (mensuel) Adv APR

14:30
US

Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv APR

14:30
US

Balance des marchandises Trade Adv APR

14:30
CA

Taux De Croissance Annualisé Pib Q1

14:30
CA

PIB (Mensuel) Prél APR

14:30
CA

PIB (Mensuel) MAR

14:30
CA

Croissance Du Pib (Trimestriel) Q1

15:45
US

Indice Chicago PMI MAY

Samedi 30 mai 2026
01:50
JP

Ventes au Détail (annuel) APR

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2026
Partager

Valeurs citées dans l'article

Ajouter à une liste

0 sélectionné

Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre
ConnexionInscription
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
EURO / DOLLAR AMÉRICAIN Devise EUR / USD
1,1635USD-0,06 %-0,15 %-
S&P GSCI HEATING OIL INDEX Indice S&P GSCI Heating Oil Index
458,10PTS+1,29 %-3,80 %-

Dernières actualités sur EUR / USD

08:15 Europe attendue en hausse ; le Brent reflue à 95 USD AN
07:48 La Bourse mise à nouveau sur une bonne nouvelle à Ormuz Zonebourse
06:46 La BCE convoque une réunion de crise avec les grandes banques face aux risques de cybersécurité liés à l'IA MT
06:11 Agenda Economique Zonebourse : encore des histoires d'inflation Zonebourse
22/05 Une guerre prolongée avec l'Iran pourrait peser sur les profits et les volumes de l'automobile américaine, selon la Deutsche Bank MT
22/05 La BCE rejette les propositions visant à doper les stablecoins en euro, jugées trop risquées RE
22/05 Taux : nette détente en zone Euro avec une croissance en berne Zonebourse
22/05 Chute des rendements en zone euro sur fond d'espoirs de paix ; le spread USA-Allemagne au plus haut depuis 9 mois RE
22/05 Les Beaux Articles de la Semaine : vibe coding, pire job du monde et paris sans limite Zonebourse
22/05 Le dollar frôle un sommet de six semaines ; les signaux contradictoires sur l'accord USA-Iran alimentent l'incertitude RE
22/05 Point marchés-Wall Street vue en hausse, en attendant le serment de Kevin Warsh à la Fed RE
22/05 Commerzbank : le point sur l'actualité nocturne MT
22/05 Le dollar reste prudent face aux pourparlers sur la guerre AW
22/05 Les Bourses européennes dans le vert malgré des indicateurs mitigés Zonebourse
22/05 Synthèse matinale de l'actualité économique par Société Générale MT

Graphique

Graphique Euro / US Dollar (EUR/USD)
EURUSD: Graphique dynamique
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Agenda Economique Zonebourse : encore des histoires d'inflation
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

MarketScreener
United-States
MarketScreener Canada
Canada

MIDDLE EAST

MarketScreener Saudi Arabia
Saudi Arabia
MarketScreener UAE Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

Zonebourse
France
MarketScreener Deutschland
Deutschland
Zonebourse Suisse
Suisse
MarketScreener Schweiz
Schweiz
MarketScreener Italia
Italia
MarketScreener Österreich
Österreich
MarketScreener België
België
MarketScreener Nederland
Nederland
MarketScreener España
España
MarketScreener Sverige
Sverige
MarketScreener UK
United Kingdom

APAC

MarketScreener Australia
Australia
MarketScreener India
India
MarketScreener Hong Kong
Hong Kong