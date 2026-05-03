Agenda Economique Zonebourse : l'emploi US d'avril en point d'orgue

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Principalement les chiffres de l'emploi d'avril aux Etats-Unis, publiés vendredi.

Lundi 04 mai 2026 03:30 AU Permis de construire (mensuel) Prel MAR 09:15 ES Indice PMI manufacturier APR 09:30 CH Incide PMI manufacturier APR 09:45 IT Indice PMI manufacturier APR 16:00 US Commandes à l'industrie (Mensuel) MAR Mardi 05 mai 2026 06:30 AU RBA Décision De Taux D'Intérêt 07:30 AU Conférence de presse de la RBA 08:30 CH Taux d'Inflation (Annuel) APR 09:00 ES Evolution du nombre de chômeurs APR 14:30 US Importations MAR 14:30 US Balance Commerciale MAR 14:30 US Exportations MAR 14:30 CA Balance Commerciale MAR 16:00 US Indice ISM Services APR 16:00 US Ventes De Logements Neufs FEB 16:00 US Ventes De Logements Neufs (Mensuel) MAR 16:00 US JOLTs Offres D'Emploi MAR 16:00 US Ventes De Logements Neufs (Mensuel) FEB 16:00 US Ventes De Logements Neufs MAR 22:30 US Changement de stock d'huile brute API MAY/01 Mercredi 06 mai 2026 01:00 AU Indice de l'industrie du Ai Group APR 08:45 FR Production Industrielle (Mensuel) MAR 09:15 ES Indice PMI Services APR 09:45 IT Indice PMI Services APR 10:00 IT Ventes au détail (mensuel) MAR 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/01 14:15 US Créations d'emplois ADP APR 16:00 CA Indice PMI Ivey csv APR 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA MAY/01 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/01 19:00 US Discours de la Fed Goolsbee Jeudi 07 mai 2026 01:50 JP Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ 03:30 AU Balance Commerciale MAR 08:00 DE Commandes à l'industrie (Mensuel) MAR 08:45 FR Balance Commerciale MAR 09:00 CH Taux De Chômage APR 10:30 GB Indice PMI Construction APR 11:00 EU Ventes au détail (mensuel) MAR 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/02 14:30 US Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q1 14:30 US Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q1 20:05 US Discours de Fed Hammack Vendredi 08 mai 2026 08:00 GB Indice Des Prix À Halifax Maison (Annuel) APR 08:00 GB Indice Des Prix À Halifax Maison (Mensuel) APR 08:00 DE Balance Commerciale MAR 08:00 DE Production Industrielle (Mensuel) MAR 08:00 DE Exportations (Mensuel) MAR 09:00 CH Confiance Des Consommateurs APR 14:30 US Créations d'emplois dans le secteur non agricole APR 14:30 US Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) APR 14:30 US Taux De Chômage APR 14:30 US Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) APR 14:30 US Le Taux De Participation APR 14:30 CA Evolution de l'emploi APR 14:30 CA Evolution de l'emploi à Temps Partiel APR 14:30 CA Taux De Chômage APR 14:30 CA Evolution de l'emploi à Temps Plein APR 14:30 CA Le Taux De Participation APR 16:00 US Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél MAY Samedi 09 mai 2026 01:30 US Discours de la Fed Goolsbee 01:30 US Discours de Daly de la Fed Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.