Agenda Economique Zonebourse : l'emploi US d'avril en point d'orgue

|Lundi 04 mai 2026
|03:30
AU
Permis de construire (mensuel) Prel MAR
|09:15
ES
Indice PMI manufacturier APR
|09:30
CH
Incide PMI manufacturier APR
|09:45
IT
Indice PMI manufacturier APR
|16:00
US
Commandes à l'industrie (Mensuel) MAR
|Mardi 05 mai 2026
|06:30
AU
RBA Décision De Taux D'Intérêt
|07:30
AU
Conférence de presse de la RBA
|08:30
CH
Taux d'Inflation (Annuel) APR
|09:00
ES
Evolution du nombre de chômeurs APR
|14:30
US
Importations MAR
|14:30
US
Balance Commerciale MAR
|14:30
US
Exportations MAR
|14:30
CA
Balance Commerciale MAR
|16:00
US
Indice ISM Services APR
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs FEB
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs (Mensuel) MAR
|16:00
US
JOLTs Offres D'Emploi MAR
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs (Mensuel) FEB
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs MAR
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API MAY/01
|Mercredi 06 mai 2026
|01:00
AU
Indice de l'industrie du Ai Group APR
|08:45
FR
Production Industrielle (Mensuel) MAR
|09:15
ES
Indice PMI Services APR
|09:45
IT
Indice PMI Services APR
|10:00
IT
Ventes au détail (mensuel) MAR
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/01
|14:15
US
Créations d'emplois ADP APR
|16:00
CA
Indice PMI Ivey csv APR
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA MAY/01
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/01
|19:00
US
Discours de la Fed Goolsbee
|Jeudi 07 mai 2026
|01:50
JP
Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|03:30
AU
Balance Commerciale MAR
|08:00
DE
Commandes à l'industrie (Mensuel) MAR
|08:45
FR
Balance Commerciale MAR
|09:00
CH
Taux De Chômage APR
|10:30
GB
Indice PMI Construction APR
|11:00
EU
Ventes au détail (mensuel) MAR
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/02
|14:30
US
Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q1
|14:30
US
Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q1
|20:05
US
Discours de Fed Hammack
|Vendredi 08 mai 2026
|08:00
GB
Indice Des Prix À Halifax Maison (Annuel) APR
|08:00
GB
Indice Des Prix À Halifax Maison (Mensuel) APR
|08:00
DE
Balance Commerciale MAR
|08:00
DE
Production Industrielle (Mensuel) MAR
|08:00
DE
Exportations (Mensuel) MAR
|09:00
CH
Confiance Des Consommateurs APR
|14:30
US
Créations d'emplois dans le secteur non agricole APR
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) APR
|14:30
US
Taux De Chômage APR
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) APR
|14:30
US
Le Taux De Participation APR
|14:30
CA
Evolution de l'emploi APR
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Partiel APR
|14:30
CA
Taux De Chômage APR
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Plein APR
|14:30
CA
Le Taux De Participation APR
|16:00
US
Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél MAY
|Samedi 09 mai 2026
|01:30
US
Discours de la Fed Goolsbee
|01:30
US
Discours de Daly de la Fed
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.