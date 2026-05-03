Agenda Economique Zonebourse : l'emploi US d'avril en point d'orgue

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Principalement les chiffres de l'emploi d'avril aux Etats-Unis, publiés vendredi.

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Thomas Barnet

Publié le 03/05/2026 à 18:13

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Agenda Economique Zonebourse : l'emploi US d'avril en point d'orgue
Lundi 04 mai 2026
03:30
AU

Permis de construire (mensuel) Prel MAR

09:15
ES

Indice PMI manufacturier APR

09:30
CH

Incide PMI manufacturier APR

09:45
IT

Indice PMI manufacturier APR

16:00
US

Commandes à l'industrie (Mensuel) MAR

Mardi 05 mai 2026
06:30
AU

RBA Décision De Taux D'Intérêt

07:30
AU

Conférence de presse de la RBA

08:30
CH

Taux d'Inflation (Annuel) APR

09:00
ES

Evolution du nombre de chômeurs APR

14:30
US

Importations MAR

14:30
US

Balance Commerciale MAR

14:30
US

Exportations MAR

14:30
CA

Balance Commerciale MAR

16:00
US

Indice ISM Services APR

16:00
US

Ventes De Logements Neufs FEB

16:00
US

Ventes De Logements Neufs (Mensuel) MAR

16:00
US

JOLTs Offres D'Emploi MAR

16:00
US

Ventes De Logements Neufs (Mensuel) FEB

16:00
US

Ventes De Logements Neufs MAR

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API MAY/01

Mercredi 06 mai 2026
01:00
AU

Indice de l'industrie du Ai Group APR

08:45
FR

Production Industrielle (Mensuel) MAR

09:15
ES

Indice PMI Services APR

09:45
IT

Indice PMI Services APR

10:00
IT

Ventes au détail (mensuel) MAR

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/01

14:15
US

Créations d'emplois ADP APR

16:00
CA

Indice PMI Ivey csv APR

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA MAY/01

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/01

19:00
US

Discours de la Fed Goolsbee

Jeudi 07 mai 2026
01:50
JP

Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ

03:30
AU

Balance Commerciale MAR

08:00
DE

Commandes à l'industrie (Mensuel) MAR

08:45
FR

Balance Commerciale MAR

09:00
CH

Taux De Chômage APR

10:30
GB

Indice PMI Construction APR

11:00
EU

Ventes au détail (mensuel) MAR

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/02

14:30
US

Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q1

14:30
US

Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q1

20:05
US

Discours de Fed Hammack

Vendredi 08 mai 2026
08:00
GB

Indice Des Prix À Halifax Maison (Annuel) APR

08:00
GB

Indice Des Prix À Halifax Maison (Mensuel) APR

08:00
DE

Balance Commerciale MAR

08:00
DE

Production Industrielle (Mensuel) MAR

08:00
DE

Exportations (Mensuel) MAR

09:00
CH

Confiance Des Consommateurs APR

14:30
US

Créations d'emplois dans le secteur non agricole APR

14:30
US

Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) APR

14:30
US

Taux De Chômage APR

14:30
US

Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) APR

14:30
US

Le Taux De Participation APR

14:30
CA

Evolution de l'emploi APR

14:30
CA

Evolution de l'emploi à Temps Partiel APR

14:30
CA

Taux De Chômage APR

14:30
CA

Evolution de l'emploi à Temps Plein APR

14:30
CA

Le Taux De Participation APR

16:00
US

Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél MAY

Samedi 09 mai 2026
01:30
US

Discours de la Fed Goolsbee

01:30
US

Discours de Daly de la Fed

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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