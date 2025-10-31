Agenda Economique Zonebourse : l'inflation européenne en vedette

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller aujourd'hui ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 31 octobre 2025 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers. Note Bene : les statistiques américaines sont fournies à titre indicatif car le shutdown empêche la publication de la plupart d'entre elles.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 31/10/2025 à 08:52 - Modifié le 31/10/2025 à 11:34

Partager
Agenda Economique Zonebourse : l'inflation européenne en vedette
Vendredi 31 octobre 2025
01:30
AU

Prix à la production (Trimestriel) Q3

02:30
CN

Indice NBS PMI non-manufacturier OCT

02:30
CN

Indice NBS PMI manufacturier OCT

06:00
JP

Mises En Chantier (Annuel) SEP

 
08:00
DE

Ventes au Détail (annuel) SEP

 
08:00
DE

Ventes au détail (mensuel) SEP

 
08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) OCT

 
08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Annuel) OCT

 
08:30
CH

Ventes au Détail (annuel) SEP

 
08:45
FR

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel OCT

 
08:45
FR

Taux D'Inflation (Annuel) Prel OCT

 
11:00
IT

Taux D'Inflation (Annuel) Prel OCT

11:00
IT

Taux D'Inflation (Mensuel) Prel OCT

11:00
EU

Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash OCT

11:00
EU

Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash OCT

11:00
EU

Taux D'Inflation (Annuel) De Flash OCT

13:30
CA

PIB (Mensuel) AUG

13:30
US

Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) Q3

13:30
CA

PIB (Mensuel) Prél SEP

13:30
US

Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) Q3

13:30
US

Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) Q3

13:30
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) SEP

13:30
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) SEP

13:30
US

Revenu Personnel (Mensuel) SEP

13:30
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) SEP

13:30
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) SEP

14:45
US

Indice Chicago PMI OCT

17:00
US

Discours de Bostic de la Fed

17:00
US

Discours de Fed Hammack

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
Partager

Économie : Plus d'actualités

11:31 NetX Holdings enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 2,2 millions de RGT RE
11:30 Europe : Bourses déçues par les propos de Christine Lagarde Zonebourse
11:24 Bumi Resources enregistre un bénéfice attribuable de 29,4 millions de dollars sur neuf mois RE
11:24 Baisse du taux d'intérêt maximal des crédits AW
11:23 VNE enregistre une amélioration de ses ventes au troisième trimestre AN
11:22 Le groupe Teladan nomme Allan Ngu Kea Ping au poste de PDG RE
11:22 InvesTech Holdings annonce la démission de Zhou Yi de son poste de directeur exécutif RE
11:21 Embraer : changement de codes mnémoniques en Bourse au Brésil et aux États-Unis à compter du 3 novembre RE
11:19 Paris : fin de semaine teintée de prudence, à la recherche de catalyseurs Zonebourse
11:15 CAC 40 : en léger repli, sous la pression de AXA et Saint-Gobain Zonebourse
11:14 Apple annonce un changement à la tête de sa direction comptable RE
11:31 Zone euro-L'inflation ralentit à 2,1% en octobre, conformément aux attentes RE
11:13 La roupie indienne se maintient au-dessus de son plus bas historique grâce aux ventes de dollars des banques publiques, termine le mois stable RE
11:12 Le directeur financier de Hengtou Securities, Sun Hang, prend sa retraite et démissionne RE
11:12 La filiale de Precious Shipping cède un vraquier Handysize pour 8,3 millions de dollars RE
Plus d'actualités

Actualités les plus lues

Le marché joue à se faire peur pour Halloween

Le marché joue à se faire peur pour Halloween

Hier, probablement pour fêter la veille d'Halloween, les marchés américains ont joué à se faire peur avec une baisse assez marquée des valeurs technologiques. En soirée, les résultats d'Apple et Amazon ont cependant redonné quelques couleurs aux acheteurs. La semaine se termine sur une nouvelle série de publications trimestrielles d'entreprises, alors que le blocage des administrations américaines, qui dure depuis un mois, empêche toujours la publication de la plupart des données macroéconomiques aux Etats-Unis.

Avis d'analystes du jour : ArgenX superstar, Saint-Gobain, Rémy Cointreau et Wavestone rabotés

Le 31 octobre 2025 à 08:38
Avis d'analystes du jour : ArgenX superstar, Saint-Gobain, Rémy Cointreau et Wavestone rabotés

Bourse : Saint-Gobain, Elis, Spie, Casino et Scor en piste pour les derniers résultats de ma semaine

Le 31 octobre 2025 à 08:53
Bourse : Saint-Gobain, Elis, Spie, Casino et Scor en piste pour les derniers résultats de ma semaine

Les géants de l'IA s'endettent massivement pour se développer

Le 31 octobre 2025 à 06:33
Les géants de l'IA s'endettent massivement pour se développer

Point marchés-L'Europe vue dans le rouge après les banques centrales et la "tech" (actualisé)

Le 31 octobre 2025 à 08:04
Point marchés-L'Europe vue dans le rouge après les banques centrales et la "tech" (actualisé)

Les Beaux Articles de la Semaine : drapeau One Piece, orques et IA déglinguée

Le 31 octobre 2025 à 09:12
Les Beaux Articles de la Semaine : drapeau One Piece, orques et IA déglinguée

Le Nikkei finit en hausse de 2,12%

Le 31 octobre 2025 à 07:44
Le Nikkei finit en hausse de 2,12%

Wall Street : les géants de la tech marquent le pas

Le 31 octobre 2025 à 07:39
Wall Street : les géants de la tech marquent le pas

Agenda des résultats d'entreprises du 31 octobre 2025 : Intesa, Spie et Scor en attendant Exxon Mobil

Le 31 octobre 2025 à 08:43
Agenda des résultats d'entreprises du 31 octobre 2025 : Intesa, Spie et Scor en attendant Exxon Mobil

SCOR: Le T3 déçoit malgré un résultat net au-dessus des attentes

Le 31 octobre 2025 à 07:15
SCOR: Le T3 déçoit malgré un résultat net au-dessus des attentes
Plus d'Articles
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Économie
  4. Agenda Economique Zonebourse : l'inflation européenne en vedette
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong