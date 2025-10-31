Agenda Economique Zonebourse : l'inflation européenne en vedette

|Vendredi 31 octobre 2025
|01:30
AU
Prix à la production (Trimestriel) Q3
|02:30
CN
Indice NBS PMI non-manufacturier OCT
|02:30
CN
Indice NBS PMI manufacturier OCT
|06:00
JP
Mises En Chantier (Annuel) SEP
|08:00
DE
Ventes au Détail (annuel) SEP
|08:00
DE
Ventes au détail (mensuel) SEP
|08:00
GB
Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) OCT
|08:00
GB
Prix Des Logements Nationwide (Annuel) OCT
|08:30
CH
Ventes au Détail (annuel) SEP
|08:45
FR
Taux D'Inflation (Mensuel) Prel OCT
|08:45
FR
Taux D'Inflation (Annuel) Prel OCT
|11:00
IT
Taux D'Inflation (Annuel) Prel OCT
|11:00
IT
Taux D'Inflation (Mensuel) Prel OCT
|11:00
EU
Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash OCT
|11:00
EU
Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash OCT
|11:00
EU
Taux D'Inflation (Annuel) De Flash OCT
|13:30
CA
PIB (Mensuel) AUG
|13:30
US
Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) Q3
|13:30
CA
PIB (Mensuel) Prél SEP
|13:30
US
Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) Q3
|13:30
US
Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) Q3
|13:30
US
Indice Des Prix PCE (Annuel) SEP
|13:30
US
Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) SEP
|13:30
US
Revenu Personnel (Mensuel) SEP
|13:30
US
Indice Des Prix PCE (Mensuel) SEP
|13:30
US
Dépenses Personnelles (Mensuel) SEP
|14:45
US
Indice Chicago PMI OCT
|17:00
US
Discours de Bostic de la Fed
|17:00
US
Discours de Fed Hammack
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.