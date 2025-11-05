Agenda Economique Zonebourse : la Banque d'Angleterre devait laisser son taux à 4%

|Jeudi 06 novembre 2025
|01:30
AU
Balance Commerciale SEP
|08:00
DE
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|09:00
CH
Taux De Chômage OCT
|10:30
GB
Indice PMI Construction OCT
|11:00
EU
Ventes au détail (mensuel) SEP
|13:00
GB
Décision De Taux D'Intérêt Boe
|13:00
GB
Procès-verbaux de la réunion du MPC
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
|13:00
GB
Rapport sur la politique monétaire de la BoE
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01
|14:30
US
Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q3
|14:30
US
Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q3
|16:00
CA
Indice PMI Ivey csv OCT
|17:00
US
Discours de la Fed Williams
|17:00
US
Discours de Fed Barr
|18:00
US
Discours de Fed Hammack
|21:30
US
Discours de la Fed Waller
|23:30
US
Discours de Fed Musalem
|Vendredi 07 novembre 2025
|00:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Annuel) SEP
|00:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) SEP
