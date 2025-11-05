Agenda Economique Zonebourse : la Banque d'Angleterre devait laisser son taux à 4%

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller le 6 novembre ? La décision de la Banque d'Angleterre à la mi-journée est le principal événement attendu. Les statistiques US sont fournies à titre indicatif car le shutdown empêche la plupart des publications.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 05/11/2025 à 17:42

Agenda Economique Zonebourse : la Banque d'Angleterre devait laisser son taux à 4%
Jeudi 06 novembre 2025
01:30
AU

Balance Commerciale SEP

08:00
DE

Production Industrielle (Mensuel) SEP

09:00
CH

Taux De Chômage OCT

10:30
GB

Indice PMI Construction OCT

11:00
EU

Ventes au détail (mensuel) SEP

13:00
GB

Décision De Taux D'Intérêt Boe

13:00
GB

Procès-verbaux de la réunion du MPC

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux

13:00
GB

Rapport sur la politique monétaire de la BoE

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01

14:30
US

Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q3

14:30
US

Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q3

16:00
CA

Indice PMI Ivey csv OCT

17:00
US

Discours de la Fed Williams

17:00
US

Discours de Fed Barr

18:00
US

Discours de Fed Hammack

21:30
US

Discours de la Fed Waller

23:30
US

Discours de Fed Musalem

Vendredi 07 novembre 2025
00:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Annuel) SEP

00:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) SEP

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
