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Agenda Economique Zonebourse : la BCE devrait laisser ses taux inchangés

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? La BCE se prononcera jeudi sur ses taux. Les économistes pensent qu'elle ne fera rien. Vendredi, place aux indicateurs PMI Flash de juillet.

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Thomas Barnet

Publié le 17/07/2026 à 15:30

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Agenda Economique Zonebourse : la BCE devrait laisser ses taux inchangés
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BCE La Décision De Taux D'Intérêt

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Vente au détail (mensuelle) Prel JUN

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Indice PMI Services Flash JUL

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Ventes De Logements Neufs (Mensuel) JUN

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Ventes De Logements Neufs JUN

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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