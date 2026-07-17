Agenda Economique Zonebourse : la BCE devrait laisser ses taux inchangés

|Lundi 20 juillet 2026
|03:15
CN
Taux préférentiel de prêt à 1 an
|03:15
CN
Prêt à taux préférentiel 5 ans JUL
|08:00
DE
Prix à la production (Annuel) JUN
|14:30
CA
Taux d'inflation (Mensuel) JUN
|14:30
CA
Taux d'Inflation (Annuel) JUN
|14:30
CA
Taux D'Inflation De Base (Annuel) JUN
|Mardi 21 juillet 2026
|08:00
GB
Taux De Chômage MAY
|08:00
GB
Evolution de l'emploi MAY
|08:00
GB
Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) MAY
|08:00
CH
Balance Commerciale JUN
|10:00
ES
Balance Commerciale MAY
|11:00
EU
Indice Du Sentiment Économique ZEW JUL
|11:00
DE
Indice Du Sentiment Économique ZEW JUL
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API JUL/17
|Mercredi 22 juillet 2026
|01:50
JP
Balance Commerciale JUN
|01:50
JP
Exportations (Annuelle) JUN
|08:00
GB
Taux D'Inflation De Base (Annuel) JUN
|08:00
GB
Taux d'Inflation (Annuel) JUN
|08:00
GB
Taux d'inflation (Mensuel) JUN
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUL/17
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA JUL/17
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA JUL/17
|Jeudi 23 juillet 2026
|03:30
AU
Taux De Chômage JUN
|03:30
AU
Evolution de l'emploi à Temps Plein JUN
|03:30
AU
Evolution de l'emploi JUN
|08:45
FR
Confiance Des Entreprises JUL
|12:00
GB
Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q3
|12:00
GB
Cbi Industriels Tendances Commandes JUL
|14:15
EU
BCE La Décision De Taux D'Intérêt
|14:15
EU
Taux Facilité De Dépôt
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage JUL/18
|14:30
US
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago JUN
|14:30
CA
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAY
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) finale MAY
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) Prel JUN
|14:45
EU
Conférence de presse de la BCE
|16:00
EU
Confiance des consommateurs Flash JUL
|Vendredi 24 juillet 2026
|01:00
AU
Indice PMI Services Flash JUL
|01:00
AU
Indice PMI Manufacturier Flash JUL
|01:01
GB
Gfk De Confiance Des Consommateurs JUL
|01:30
JP
Taux D'Inflation De Base (Annuel) JUN
|01:30
JP
Taux d'Inflation (Annuel) JUN
|02:30
JP
Indice PMI Services Flash JUL
|02:30
JP
Indice PMI Manufacturier Flash JUL
|08:00
GB
Ventes au Détail (annuel) JUN
|08:00
GB
Ventes au détail (mensuel) JUN
|08:00
DE
Gfk De Confiance Des Consommateurs AUG
|09:15
FR
Indice PMI Manufacturier Flash JUL
|09:15
FR
Indice PMI Composite Flash JUL
|09:15
FR
Indice PMI Services Flash JUL
|09:30
DE
Indice PMI Manufacturier Flash JUL
|09:30
DE
Indice PMI Services Flash JUL
|09:30
DE
Indice PMI Composite Flash JUL
|10:00
EU
Indice PMI Manufacturier Flash JUL
|10:00
EU
Indice PMI Composite Flash JUL
|10:00
EU
Indice PMI Services Flash JUL
|10:30
GB
Indice PMI Manufacturier Flash JUL
|10:30
GB
Indice PMI Services Flash JUL
|14:30
CA
Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) JUN
|15:45
US
Indice PMI Services Flash JUL
|15:45
US
Indice PMI Manufacturier Flash JUL
|15:45
US
Indice PMI Composite Flash JUL
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs (Mensuel) JUN
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs JUN
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.