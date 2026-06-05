Agenda Economique Zonebourse : la BCE devrait relever ses taux jeudi

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 8 au 12 juin 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

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Thomas Barnet

Publié le 05/06/2026 à 16:09

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Agenda Economique Zonebourse : la BCE devrait relever ses taux jeudi
Lundi 08 juin 2026
08:00
DE

Commandes à l'industrie (Mensuel) APR

09:00
CH

Confiance Des Consommateurs MAY

Mardi 09 juin 2026
01:01
GB

BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) MAY

02:30
AU

Westpac Confiance Des Consommateurs Changement JUN

02:30
AU

Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs JUN

03:30
AU

NAB Confiance Des Entreprises MAY

05:00
CN

Exportations (Annuelle) MAY

05:00
CN

Balance Commerciale MAY

05:00
CN

Importations (Annuel) MAY

08:00
DE

Exportations (Mensuel) APR

08:00
DE

Balance Commerciale APR

08:00
DE

Production Industrielle (Mensuel) APR

14:30
US

Importations APR

14:30
US

Balance Commerciale APR

14:30
US

Exportations APR

14:30
CA

Balance Commerciale APR

16:00
US

Ventes de Logements Existants (Mensuel) MAY

16:00
US

Ventes de Logements Existants MAY

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API JUN/05

Mercredi 10 juin 2026
03:30
CN

Taux d'inflation (Mensuel) MAY

03:30
CN

Prix à la production (Annuel) MAY

03:30
CN

Taux d'Inflation (Annuel) MAY

10:00
IT

Production Industrielle (Mensuel) APR

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUN/05

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Mensuel) MAY

14:30
US

Taux d'inflation (Mensuel) MAY

14:30
US

IPC MAY

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY

14:30
US

Taux d'Inflation (Annuel) MAY

14:30
US

IPC c.a. MAY

15:45
CA

Décision de taux d'intérêt de la BdC

16:30
CA

BoC Conférence De Presse

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA JUN/05

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA JUN/05

20:00
US

Déclaration Mensuelle Des Budgets MAY

Jeudi 11 juin 2026
01:01
GB

Rics Maison Prix Solde MAY

14:15
EU

BCE La Décision De Taux D'Intérêt

14:15
EU

Taux Facilité De Dépôt

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage JUN/06

14:30
US

Prix à la production Core (Mensuel) MAY

14:30
US

Prix à la production (Mensuel) MAY

14:45
EU

Conférence de presse de la BCE

Vendredi 12 juin 2026
08:00
GB

PIB moyen sur 3 mois APR

08:00
GB

Production Industrielle (Mensuel) APR

08:00
GB

Production Manufacturière (Mensuelle) APR

08:00
GB

Balance commerciale de marchandises hors des EU APR

08:00
GB

PIB (Mensuel) APR

08:00
GB

Balance commerciale des marchandises APR

16:00
US

Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél JUN

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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