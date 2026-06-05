Agenda Economique Zonebourse : la BCE devrait relever ses taux jeudi

|Lundi 08 juin 2026
|08:00
DE
Commandes à l'industrie (Mensuel) APR
|09:00
CH
Confiance Des Consommateurs MAY
|Mardi 09 juin 2026
|01:01
GB
BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) MAY
|02:30
AU
Westpac Confiance Des Consommateurs Changement JUN
|02:30
AU
Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs JUN
|03:30
AU
NAB Confiance Des Entreprises MAY
|05:00
CN
Exportations (Annuelle) MAY
|05:00
CN
Balance Commerciale MAY
|05:00
CN
Importations (Annuel) MAY
|08:00
DE
Exportations (Mensuel) APR
|08:00
DE
Balance Commerciale APR
|08:00
DE
Production Industrielle (Mensuel) APR
|14:30
US
Importations APR
|14:30
US
Balance Commerciale APR
|14:30
US
Exportations APR
|14:30
CA
Balance Commerciale APR
|16:00
US
Ventes de Logements Existants (Mensuel) MAY
|16:00
US
Ventes de Logements Existants MAY
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API JUN/05
|Mercredi 10 juin 2026
|03:30
CN
Taux d'inflation (Mensuel) MAY
|03:30
CN
Prix à la production (Annuel) MAY
|03:30
CN
Taux d'Inflation (Annuel) MAY
|10:00
IT
Production Industrielle (Mensuel) APR
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUN/05
|14:30
US
Taux D'Inflation De Base (Mensuel) MAY
|14:30
US
Taux d'inflation (Mensuel) MAY
|14:30
US
IPC MAY
|14:30
US
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY
|14:30
US
Taux d'Inflation (Annuel) MAY
|14:30
US
IPC c.a. MAY
|15:45
CA
Décision de taux d'intérêt de la BdC
|16:30
CA
BoC Conférence De Presse
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA JUN/05
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA JUN/05
|20:00
US
Déclaration Mensuelle Des Budgets MAY
|Jeudi 11 juin 2026
|01:01
GB
Rics Maison Prix Solde MAY
|14:15
EU
BCE La Décision De Taux D'Intérêt
|14:15
EU
Taux Facilité De Dépôt
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage JUN/06
|14:30
US
Prix à la production Core (Mensuel) MAY
|14:30
US
Prix à la production (Mensuel) MAY
|14:45
EU
Conférence de presse de la BCE
|Vendredi 12 juin 2026
|08:00
GB
PIB moyen sur 3 mois APR
|08:00
GB
Production Industrielle (Mensuel) APR
|08:00
GB
Production Manufacturière (Mensuelle) APR
|08:00
GB
Balance commerciale de marchandises hors des EU APR
|08:00
GB
PIB (Mensuel) APR
|08:00
GB
Balance commerciale des marchandises APR
|16:00
US
Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél JUN
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.