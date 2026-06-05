Agenda Economique Zonebourse : la BCE devrait relever ses taux jeudi

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 8 au 12 juin 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Lundi 08 juin 2026 08:00 DE Commandes à l'industrie (Mensuel) APR 09:00 CH Confiance Des Consommateurs MAY Mardi 09 juin 2026 01:01 GB BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) MAY 02:30 AU Westpac Confiance Des Consommateurs Changement JUN 02:30 AU Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs JUN 03:30 AU NAB Confiance Des Entreprises MAY 05:00 CN Exportations (Annuelle) MAY 05:00 CN Balance Commerciale MAY 05:00 CN Importations (Annuel) MAY 08:00 DE Exportations (Mensuel) APR 08:00 DE Balance Commerciale APR 08:00 DE Production Industrielle (Mensuel) APR 14:30 US Importations APR 14:30 US Balance Commerciale APR 14:30 US Exportations APR 14:30 CA Balance Commerciale APR 16:00 US Ventes de Logements Existants (Mensuel) MAY 16:00 US Ventes de Logements Existants MAY 22:30 US Changement de stock d'huile brute API JUN/05 Mercredi 10 juin 2026 03:30 CN Taux d'inflation (Mensuel) MAY 03:30 CN Prix à la production (Annuel) MAY 03:30 CN Taux d'Inflation (Annuel) MAY 10:00 IT Production Industrielle (Mensuel) APR 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUN/05 14:30 US Taux D'Inflation De Base (Mensuel) MAY 14:30 US Taux d'inflation (Mensuel) MAY 14:30 US IPC MAY 14:30 US Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY 14:30 US Taux d'Inflation (Annuel) MAY 14:30 US IPC c.a. MAY 15:45 CA Décision de taux d'intérêt de la BdC 16:30 CA BoC Conférence De Presse 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA JUN/05 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA JUN/05 20:00 US Déclaration Mensuelle Des Budgets MAY Jeudi 11 juin 2026 01:01 GB Rics Maison Prix Solde MAY 14:15 EU BCE La Décision De Taux D'Intérêt 14:15 EU Taux Facilité De Dépôt 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage JUN/06 14:30 US Prix à la production Core (Mensuel) MAY 14:30 US Prix à la production (Mensuel) MAY 14:45 EU Conférence de presse de la BCE Vendredi 12 juin 2026 08:00 GB PIB moyen sur 3 mois APR 08:00 GB Production Industrielle (Mensuel) APR 08:00 GB Production Manufacturière (Mensuelle) APR 08:00 GB Balance commerciale de marchandises hors des EU APR 08:00 GB PIB (Mensuel) APR 08:00 GB Balance commerciale des marchandises APR 16:00 US Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél JUN Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.