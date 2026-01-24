Agenda Economique Zonebourse : la Fed et la Banque du Canada pour boucler janvier

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller la semaine prochaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 26 au 30 janvier 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Lundi 26 janvier 2026 Publié 10:00 DE Ifo Climat Des Affaires JAN 14:30 US Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago OCT 14:30 US Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago NOV 14:30 US Commandes De Biens Durables (Mensuel) NOV 14:30 US Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) NOV 14:30 US Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago DEC 16:30 US Dallas Indice Manufacturier De La Fed JAN Mardi 27 janvier 2026 Publié 01:30 AU NAB Confiance Des Entreprises DEC 08:45 FR Confiance Des Consommateurs JAN 09:00 ES Taux De Chômage Q4 15:00 US Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) NOV 16:00 US Confiance Des Consommateurs - Conference Board JAN 22:30 US Changement de stock d'huile brute API JAN/23 Mercredi 28 janvier 2026 Publié 00:50 JP Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ 01:30 AU Taux d'Inflation (Annuel) DEC 01:30 AU Taux d'inflation (Mensuel) DEC 01:30 AU IPC Moyenne Tronquée (Annuel) DEC 08:00 DE Gfk De Confiance Des Consommateurs FEB 10:00 IT Confiance Des Consommateurs JAN 10:00 IT Confiance Des Entreprises JAN 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JAN/23 15:45 CA Décision de taux d'intérêt de la BdC 15:45 CA Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada. 16:30 CA BoC Conférence De Presse 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA JAN/23 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA JAN/23 20:00 US Fed Décision De Taux D'Intérêt 20:30 US Conférence de presse de la Fed Jeudi 29 janvier 2026 Publié 06:00 JP Mises En Chantier (Annuel) DEC 06:00 JP Confiance Des Consommateurs JAN 08:00 CH Balance Commerciale DEC 11:00 EU Sentiment Économique JAN 12:00 FR La Demande De Prestations De Chômage DEC 12:00 ES Confiance Des Entreprises JAN 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage JAN/24 14:30 US Importations NOV 14:30 US Balance Commerciale NOV 14:30 US Exportations NOV 14:30 CA Balance Commerciale NOV 16:00 US Commandes à l'industrie (Mensuel) NOV Vendredi 30 janvier 2026 Publié 00:30 JP Taux De Chômage DEC 00:50 JP Production Industrielle (Mensuel) Prél DEC 00:50 JP Ventes au Détail (annuel) DEC Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.