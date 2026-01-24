Agenda Economique Zonebourse : la Fed et la Banque du Canada pour boucler janvier

|Lundi 26 janvier 2026
|Publié
|10:00
DE
Ifo Climat Des Affaires JAN
|14:30
US
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago OCT
|14:30
US
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago NOV
|14:30
US
Commandes De Biens Durables (Mensuel) NOV
|14:30
US
Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) NOV
|14:30
US
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago DEC
|16:30
US
Dallas Indice Manufacturier De La Fed JAN
|Mardi 27 janvier 2026
|Publié
|01:30
AU
NAB Confiance Des Entreprises DEC
|08:45
FR
Confiance Des Consommateurs JAN
|09:00
ES
Taux De Chômage Q4
|15:00
US
Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) NOV
|16:00
US
Confiance Des Consommateurs - Conference Board JAN
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API JAN/23
|Mercredi 28 janvier 2026
|Publié
|00:50
JP
Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|01:30
AU
Taux d'Inflation (Annuel) DEC
|01:30
AU
Taux d'inflation (Mensuel) DEC
|01:30
AU
IPC Moyenne Tronquée (Annuel) DEC
|08:00
DE
Gfk De Confiance Des Consommateurs FEB
|10:00
IT
Confiance Des Consommateurs JAN
|10:00
IT
Confiance Des Entreprises JAN
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JAN/23
|15:45
CA
Décision de taux d'intérêt de la BdC
|15:45
CA
Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada.
|16:30
CA
BoC Conférence De Presse
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA JAN/23
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA JAN/23
|20:00
US
Fed Décision De Taux D'Intérêt
|20:30
US
Conférence de presse de la Fed
|Jeudi 29 janvier 2026
|Publié
|06:00
JP
Mises En Chantier (Annuel) DEC
|06:00
JP
Confiance Des Consommateurs JAN
|08:00
CH
Balance Commerciale DEC
|11:00
EU
Sentiment Économique JAN
|12:00
FR
La Demande De Prestations De Chômage DEC
|12:00
ES
Confiance Des Entreprises JAN
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage JAN/24
|14:30
US
Importations NOV
|14:30
US
Balance Commerciale NOV
|14:30
US
Exportations NOV
|14:30
CA
Balance Commerciale NOV
|16:00
US
Commandes à l'industrie (Mensuel) NOV
|Vendredi 30 janvier 2026
|Publié
|00:30
JP
Taux De Chômage DEC
|00:50
JP
Production Industrielle (Mensuel) Prél DEC
|00:50
JP
Ventes au Détail (annuel) DEC
