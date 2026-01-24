Agenda Economique Zonebourse : la Fed et la Banque du Canada pour boucler janvier

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller la semaine prochaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 26 au 30 janvier 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 24/01/2026 à 17:05

Agenda Economique Zonebourse : la Fed et la Banque du Canada pour boucler janvier
Lundi 26 janvier 2026 Publié
10:00
DE

Ifo Climat Des Affaires JAN

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago OCT

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago NOV

14:30
US

Commandes De Biens Durables (Mensuel) NOV

14:30
US

Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) NOV

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago DEC

16:30
US

Dallas Indice Manufacturier De La Fed JAN

Mardi 27 janvier 2026 Publié
01:30
AU

NAB Confiance Des Entreprises DEC

08:45
FR

Confiance Des Consommateurs JAN

09:00
ES

Taux De Chômage Q4

15:00
US

Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) NOV

16:00
US

Confiance Des Consommateurs - Conference Board JAN

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API JAN/23

Mercredi 28 janvier 2026 Publié
00:50
JP

Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ

01:30
AU

Taux d'Inflation (Annuel) DEC

01:30
AU

Taux d'inflation (Mensuel) DEC

01:30
AU

IPC Moyenne Tronquée (Annuel) DEC

08:00
DE

Gfk De Confiance Des Consommateurs FEB

10:00
IT

Confiance Des Consommateurs JAN

10:00
IT

Confiance Des Entreprises JAN

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JAN/23

15:45
CA

Décision de taux d'intérêt de la BdC

15:45
CA

Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada.

16:30
CA

BoC Conférence De Presse

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA JAN/23

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA JAN/23

20:00
US

Fed Décision De Taux D'Intérêt

20:30
US

Conférence de presse de la Fed

Jeudi 29 janvier 2026 Publié
06:00
JP

Mises En Chantier (Annuel) DEC

06:00
JP

Confiance Des Consommateurs JAN

08:00
CH

Balance Commerciale DEC

11:00
EU

Sentiment Économique JAN

12:00
FR

La Demande De Prestations De Chômage DEC

12:00
ES

Confiance Des Entreprises JAN

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage JAN/24

14:30
US

Importations NOV

14:30
US

Balance Commerciale NOV

14:30
US

Exportations NOV

14:30
CA

Balance Commerciale NOV

16:00
US

Commandes à l'industrie (Mensuel) NOV

Vendredi 30 janvier 2026 Publié
00:30
JP

Taux De Chômage DEC

00:50
JP

Production Industrielle (Mensuel) Prél DEC

00:50
JP

Ventes au Détail (annuel) DEC

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

