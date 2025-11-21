Agenda Economique Zonebourse : le marché attend de pied ferme les ventes de détail et le PPI US

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller la semaine prochaine ? Une partie des statistiques US est fournie à titre indicatif, car la sortie des statistiques se fait toujours au compte-goutte aux Etats-Unis après la fin du shutdown. Les instituts statistiques ont fléché l'annonce des prix à la production et des ventes de détail de septembre pour le 25 novembre, tandis que les commandes de bien durables seront dévoilées le 26 novembre. Les autres données publiques sont incertaines ou ne seront pas annoncées.

Lundi 24 novembre 2025 10:00 DE Ifo Climat Des Affaires NOV 14:30 US Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago SEP 14:30 US Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago OCT 16:30 US Dallas Indice Manufacturier De La Fed NOV Mardi 25 novembre 2025 08:45 FR Confiance Des Consommateurs NOV 11:00 ES Confiance Des Consommateurs OCT 12:00 GB Cbi Statistique Du Commerce NOV 14:30 US Prix à la production Core (Mensuel) SEP 14:30 US Prix à la production (Mensuel) SEP 14:30 US Ventes au détail (mensuel) SEP 14:30 US Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) SEP 15:00 US Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) SEP 16:00 US Stocks Des Entreprises (Mensuel) AUG 16:00 US Confiance Des Consommateurs - Conference Board NOV 16:00 US Promesses De Ventes (Mensuel) OCT 16:00 US Promesses De Ventes (Annuel) OCT 22:30 US Changement de stock d'huile brute API NOV/21 Mercredi 26 novembre 2025 01:30 AU Taux d'inflation (Mensuel) OCT 01:30 AU Taux d'Inflation (Annuel) OCT 01:30 AU IPC Moyenne Tronquée (Annuel) OCT 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/21 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/22 14:30 US Permis de Construire Prél SEP 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel SEP 14:30 US Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) SEP 14:30 US Commandes De Biens Durables (Mensuel) SEP 14:30 US Balance des marchandises Trade Adv SEP 14:30 US Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv SEP 14:30 US Stocks en Gros (mensuel) Adv SEP 14:30 US PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q3 14:30 US Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q3 14:30 US Permis de Construire Prél OCT 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel OCT 14:30 US Balance des marchandises Trade Adv OCT 14:30 US Stocks en Gros (mensuel) Adv OCT 14:30 US Indice Des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est Q3 14:30 US Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv OCT 14:30 US Bénéfices Des Sociétés (Trimestriel) Prel Q3 14:30 US Croissance Du PIB (Trimestriel) 2ème Est Q3 14:30 US Commandes De Biens Durables (Mensuel) OCT 14:30 US Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) OCT 15:45 US Indice Chicago PMI NOV 16:00 US Ventes De Logements Neufs (Mensuel) SEP 16:00 US Ventes De Logements Neufs SEP 16:00 US Indice Des Prix PCE (Annuel) SEP 16:00 US Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) SEP 16:00 US Revenu Personnel (Mensuel) SEP 16:00 US Indice Des Prix PCE (Mensuel) SEP 16:00 US Dépenses Personnelles (Mensuel) SEP 16:00 US Ventes De Logements Neufs (Mensuel) OCT 16:00 US Ventes De Logements Neufs OCT 16:00 US Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) OCT 16:00 US Indice Des Prix PCE (Mensuel) OCT 16:00 US Indice Des Prix PCE (Annuel) OCT 16:00 US Dépenses Personnelles (Mensuel) OCT 16:00 US Revenu Personnel (Mensuel) OCT 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA NOV/21 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/21 Jeudi 27 novembre 2025 08:00 DE Gfk De Confiance Des Consommateurs DEC 10:00 IT Confiance Des Entreprises NOV 10:00 IT Confiance Des Consommateurs NOV 11:00 EU Sentiment Économique NOV 13:00 ES Confiance Des Entreprises NOV 14:30 CA Compte Courant Q3 Vendredi 28 novembre 2025 00:30 JP Taux De Chômage OCT 00:50 JP Production Industrielle (Mensuel) Prél OCT 00:50 JP Ventes au Détail (annuel) OCT Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.