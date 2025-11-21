Agenda Economique Zonebourse : le marché attend de pied ferme les ventes de détail et le PPI US

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller la semaine prochaine ? Une partie des statistiques US est fournie à titre indicatif, car la sortie des statistiques se fait toujours au compte-goutte aux Etats-Unis après la fin du shutdown. Les instituts statistiques ont fléché l'annonce des prix à la production et des ventes de détail de septembre pour le 25 novembre, tandis que les commandes de bien durables seront dévoilées le 26 novembre. Les autres données publiques sont incertaines ou ne seront pas annoncées.

Lundi 24 novembre 2025
10:00
DE

Ifo Climat Des Affaires NOV

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago SEP

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago OCT

16:30
US

Dallas Indice Manufacturier De La Fed NOV

Mardi 25 novembre 2025
08:45
FR

Confiance Des Consommateurs NOV

11:00
ES

Confiance Des Consommateurs OCT

12:00
GB

Cbi Statistique Du Commerce NOV

14:30
US

Prix à la production Core (Mensuel) SEP

14:30
US

Prix à la production (Mensuel) SEP

14:30
US

Ventes au détail (mensuel) SEP

14:30
US

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) SEP

15:00
US

Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) SEP

16:00
US

Stocks Des Entreprises (Mensuel) AUG

16:00
US

Confiance Des Consommateurs - Conference Board NOV

16:00
US

Promesses De Ventes (Mensuel) OCT

16:00
US

Promesses De Ventes (Annuel) OCT

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API NOV/21

Mercredi 26 novembre 2025
01:30
AU

Taux d'inflation (Mensuel) OCT

01:30
AU

Taux d'Inflation (Annuel) OCT

01:30
AU

IPC Moyenne Tronquée (Annuel) OCT

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/21

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/22

14:30
US

Permis de Construire Prél SEP

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel SEP

14:30
US

Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) SEP

14:30
US

Commandes De Biens Durables (Mensuel) SEP

14:30
US

Balance des marchandises Trade Adv SEP

14:30
US

Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv SEP

14:30
US

Stocks en Gros (mensuel) Adv SEP

14:30
US

PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q3

14:30
US

Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q3

14:30
US

Permis de Construire Prél OCT

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel OCT

14:30
US

Balance des marchandises Trade Adv OCT

14:30
US

Stocks en Gros (mensuel) Adv OCT

14:30
US

Indice Des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est Q3

14:30
US

Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv OCT

14:30
US

Bénéfices Des Sociétés (Trimestriel) Prel Q3

14:30
US

Croissance Du PIB (Trimestriel) 2ème Est Q3

14:30
US

Commandes De Biens Durables (Mensuel) OCT

14:30
US

Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) OCT

15:45
US

Indice Chicago PMI NOV

16:00
US

Ventes De Logements Neufs (Mensuel) SEP

16:00
US

Ventes De Logements Neufs SEP

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) SEP

16:00
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) SEP

16:00
US

Revenu Personnel (Mensuel) SEP

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) SEP

16:00
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) SEP

16:00
US

Ventes De Logements Neufs (Mensuel) OCT

16:00
US

Ventes De Logements Neufs OCT

16:00
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) OCT

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) OCT

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) OCT

16:00
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) OCT

16:00
US

Revenu Personnel (Mensuel) OCT

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA NOV/21

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/21

Jeudi 27 novembre 2025
08:00
DE

Gfk De Confiance Des Consommateurs DEC

10:00
IT

Confiance Des Entreprises NOV

10:00
IT

Confiance Des Consommateurs NOV

11:00
EU

Sentiment Économique NOV

13:00
ES

Confiance Des Entreprises NOV

14:30
CA

Compte Courant Q3

Vendredi 28 novembre 2025
00:30
JP

Taux De Chômage OCT

00:50
JP

Production Industrielle (Mensuel) Prél OCT

00:50
JP

Ventes au Détail (annuel) OCT

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

