Agenda Economique Zonebourse : le marché attend de pied ferme les ventes de détail et le PPI US

|Lundi 24 novembre 2025
|10:00
DE
Ifo Climat Des Affaires NOV
|14:30
US
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago SEP
|14:30
US
Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago OCT
|16:30
US
Dallas Indice Manufacturier De La Fed NOV
|Mardi 25 novembre 2025
|08:45
FR
Confiance Des Consommateurs NOV
|11:00
ES
Confiance Des Consommateurs OCT
|12:00
GB
Cbi Statistique Du Commerce NOV
|14:30
US
Prix à la production Core (Mensuel) SEP
|14:30
US
Prix à la production (Mensuel) SEP
|14:30
US
Ventes au détail (mensuel) SEP
|14:30
US
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) SEP
|15:00
US
Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) SEP
|16:00
US
Stocks Des Entreprises (Mensuel) AUG
|16:00
US
Confiance Des Consommateurs - Conference Board NOV
|16:00
US
Promesses De Ventes (Mensuel) OCT
|16:00
US
Promesses De Ventes (Annuel) OCT
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API NOV/21
|Mercredi 26 novembre 2025
|01:30
AU
Taux d'inflation (Mensuel) OCT
|01:30
AU
Taux d'Inflation (Annuel) OCT
|01:30
AU
IPC Moyenne Tronquée (Annuel) OCT
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/21
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/22
|14:30
US
Permis de Construire Prél SEP
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel SEP
|14:30
US
Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) SEP
|14:30
US
Commandes De Biens Durables (Mensuel) SEP
|14:30
US
Balance des marchandises Trade Adv SEP
|14:30
US
Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv SEP
|14:30
US
Stocks en Gros (mensuel) Adv SEP
|14:30
US
PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q3
|14:30
US
Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q3
|14:30
US
Permis de Construire Prél OCT
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel OCT
|14:30
US
Balance des marchandises Trade Adv OCT
|14:30
US
Stocks en Gros (mensuel) Adv OCT
|14:30
US
Indice Des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est Q3
|14:30
US
Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv OCT
|14:30
US
Bénéfices Des Sociétés (Trimestriel) Prel Q3
|14:30
US
Croissance Du PIB (Trimestriel) 2ème Est Q3
|14:30
US
Commandes De Biens Durables (Mensuel) OCT
|14:30
US
Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) OCT
|15:45
US
Indice Chicago PMI NOV
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs (Mensuel) SEP
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs SEP
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Annuel) SEP
|16:00
US
Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) SEP
|16:00
US
Revenu Personnel (Mensuel) SEP
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Mensuel) SEP
|16:00
US
Dépenses Personnelles (Mensuel) SEP
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs (Mensuel) OCT
|16:00
US
Ventes De Logements Neufs OCT
|16:00
US
Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) OCT
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Mensuel) OCT
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Annuel) OCT
|16:00
US
Dépenses Personnelles (Mensuel) OCT
|16:00
US
Revenu Personnel (Mensuel) OCT
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA NOV/21
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/21
|Jeudi 27 novembre 2025
|08:00
DE
Gfk De Confiance Des Consommateurs DEC
|10:00
IT
Confiance Des Entreprises NOV
|10:00
IT
Confiance Des Consommateurs NOV
|11:00
EU
Sentiment Économique NOV
|13:00
ES
Confiance Des Entreprises NOV
|14:30
CA
Compte Courant Q3
|Vendredi 28 novembre 2025
|00:30
JP
Taux De Chômage OCT
|00:50
JP
Production Industrielle (Mensuel) Prél OCT
|00:50
JP
Ventes au Détail (annuel) OCT
