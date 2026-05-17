Agenda Economique Zonebourse : les indicateurs PMI à l'épreuve d'Ormuz

|Lundi 18 mai 2026
|03:30
CN
Indice Du Prix Des Logements (Annuel) APR
|04:00
CN
Production Industrielle (Annuel) APR
|04:00
CN
Ventes au Détail (annuel) APR
|04:00
CN
Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) APR
|09:00
CH
Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1
|10:00
IT
Balance Commerciale MAR
|11:00
CN
Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) APR
|16:00
US
Indice du marché de logement NAHB MAY
|22:00
US
Transactions nettes à long-terme (TIC) MAR
|Mardi 19 mai 2026
|01:50
JP
Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q1
|01:50
JP
Croissance Du Pib Annualisé Prel Q1
|02:30
AU
Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs MAY
|02:30
AU
Westpac Confiance Des Consommateurs Changement MAY
|03:30
AU
Compte Rendu de la Réunion de la RBA
|08:00
GB
Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) MAR
|08:00
GB
Evolution de l'emploi MAR
|08:00
GB
Taux De Chômage MAR
|10:00
ES
Balance Commerciale MAR
|11:00
EU
Balance Commerciale MAR
|14:30
CA
Taux d'inflation (Mensuel) APR
|14:30
CA
Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR
|14:30
CA
Taux d'Inflation (Annuel) APR
|14:30
CA
Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) APR
|16:00
US
Promesses De Ventes (Mensuel) APR
|16:00
US
Promesses De Ventes (Annuel) APR
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API MAY/15
|Mercredi 20 mai 2026
|03:15
CN
Taux préférentiel de prêt à 1 an
|03:15
CN
Prêt à taux préférentiel 5 ans MAY
|08:00
GB
Taux d'Inflation (Annuel) APR
|08:00
GB
Taux d'inflation (Mensuel) APR
|08:00
GB
Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR
|08:00
DE
Prix à la production (Annuel) APR
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/15
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA MAY/15
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/15
|20:00
US
Procès-verbaux du FOMC
|Jeudi 21 mai 2026
|01:00
AU
Indice PMI Manufacturier Flash MAY
|01:00
AU
Indice PMI Services Flash MAY
|01:50
JP
Les Commandes De Machines (Mensuel) MAR
|01:50
JP
Balance Commerciale APR
|01:50
JP
Les Commandes De Machines (Annuel) MAR
|01:50
JP
Exportations (Annuelle) APR
|02:30
JP
Indice PMI Manufacturier Flash MAY
|02:30
JP
Indice PMI Services Flash MAY
|03:30
AU
Taux De Chômage APR
|03:30
AU
Evolution de l'emploi APR
|03:30
AU
Evolution de l'emploi à Temps Plein APR
|09:15
FR
Indice PMI Services Flash MAY
|09:15
FR
Indice PMI Manufacturier Flash MAY
|09:15
FR
Indice PMI Composite Flash MAY
|09:30
DE
Indice PMI Services Flash MAY
|09:30
DE
Indice PMI Composite Flash MAY
|09:30
DE
Indice PMI Manufacturier Flash MAY
|10:00
EU
Indice PMI Services Flash MAY
|10:00
EU
Indice PMI Composite Flash MAY
|10:00
EU
Indice PMI Manufacturier Flash MAY
|10:30
GB
Indice PMI Services Flash MAY
|10:30
GB
Indice PMI Manufacturier Flash MAY
|12:00
GB
Cbi Industriels Tendances Commandes MAY
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/16
|14:30
US
Permis de Construire Prél APR
|14:30
US
Mises en chantier APR
|14:30
US
Indice manufacturier Fed de Philadelphie MAY
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel APR
|14:30
US
Mises En Chantier (Mensuel) APR
|15:45
US
Indice PMI Composite Flash MAY
|15:45
US
Indice PMI Services Flash MAY
|15:45
US
Indice PMI Manufacturier Flash MAY
|16:00
EU
Confiance des consommateurs Flash MAY
|Vendredi 22 mai 2026
|01:01
GB
Gfk De Confiance Des Consommateurs MAY
|01:30
JP
Taux d'Inflation (Annuel) APR
|01:30
JP
Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR
|08:00
GB
Ventes au détail (mensuel) APR
|08:00
GB
Ventes au Détail (annuel) APR
|08:00
DE
Gfk De Confiance Des Consommateurs JUN
|08:45
FR
Confiance Des Entreprises MAY
|10:00
DE
Ifo Climat Des Affaires MAY
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) finale MAR
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) Prel APR
|14:30
CA
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAR
|16:00
US
Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs MAY
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.