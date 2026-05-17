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15/05 Les bourses mondiales trébuchent, les rendements obligataires grimpent face aux craintes inflationnistes RE

Agenda Economique Zonebourse : les indicateurs PMI à l'épreuve d'Ormuz

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 18 au 22 mai 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 17/05/2026 à 19:06

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Agenda Economique Zonebourse : les indicateurs PMI à l'épreuve d'Ormuz
Lundi 18 mai 2026
03:30
CN

Indice Du Prix Des Logements (Annuel) APR

04:00
CN

Production Industrielle (Annuel) APR

04:00
CN

Ventes au Détail (annuel) APR

04:00
CN

Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) APR

09:00
CH

Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1

10:00
IT

Balance Commerciale MAR

11:00
CN

Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) APR

16:00
US

Indice du marché de logement NAHB MAY

22:00
US

Transactions nettes à long-terme (TIC) MAR

Mardi 19 mai 2026
01:50
JP

Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q1

01:50
JP

Croissance Du Pib Annualisé Prel Q1

02:30
AU

Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs MAY

02:30
AU

Westpac Confiance Des Consommateurs Changement MAY

03:30
AU

Compte Rendu de la Réunion de la RBA

08:00
GB

Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) MAR

08:00
GB

Evolution de l'emploi MAR

08:00
GB

Taux De Chômage MAR

10:00
ES

Balance Commerciale MAR

11:00
EU

Balance Commerciale MAR

14:30
CA

Taux d'inflation (Mensuel) APR

14:30
CA

Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR

14:30
CA

Taux d'Inflation (Annuel) APR

14:30
CA

Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) APR

16:00
US

Promesses De Ventes (Mensuel) APR

16:00
US

Promesses De Ventes (Annuel) APR

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API MAY/15

Mercredi 20 mai 2026
03:15
CN

Taux préférentiel de prêt à 1 an

03:15
CN

Prêt à taux préférentiel 5 ans MAY

08:00
GB

Taux d'Inflation (Annuel) APR

08:00
GB

Taux d'inflation (Mensuel) APR

08:00
GB

Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR

08:00
DE

Prix à la production (Annuel) APR

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/15

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA MAY/15

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/15

20:00
US

Procès-verbaux du FOMC

Jeudi 21 mai 2026
01:00
AU

Indice PMI Manufacturier Flash MAY

01:00
AU

Indice PMI Services Flash MAY

01:50
JP

Les Commandes De Machines (Mensuel) MAR

01:50
JP

Balance Commerciale APR

01:50
JP

Les Commandes De Machines (Annuel) MAR

01:50
JP

Exportations (Annuelle) APR

02:30
JP

Indice PMI Manufacturier Flash MAY

02:30
JP

Indice PMI Services Flash MAY

03:30
AU

Taux De Chômage APR

03:30
AU

Evolution de l'emploi APR

03:30
AU

Evolution de l'emploi à Temps Plein APR

09:15
FR

Indice PMI Services Flash MAY

09:15
FR

Indice PMI Manufacturier Flash MAY

09:15
FR

Indice PMI Composite Flash MAY

09:30
DE

Indice PMI Services Flash MAY

09:30
DE

Indice PMI Composite Flash MAY

09:30
DE

Indice PMI Manufacturier Flash MAY

10:00
EU

Indice PMI Services Flash MAY

10:00
EU

Indice PMI Composite Flash MAY

10:00
EU

Indice PMI Manufacturier Flash MAY

10:30
GB

Indice PMI Services Flash MAY

10:30
GB

Indice PMI Manufacturier Flash MAY

12:00
GB

Cbi Industriels Tendances Commandes MAY

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/16

14:30
US

Permis de Construire Prél APR

14:30
US

Mises en chantier APR

14:30
US

Indice manufacturier Fed de Philadelphie MAY

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel APR

14:30
US

Mises En Chantier (Mensuel) APR

15:45
US

Indice PMI Composite Flash MAY

15:45
US

Indice PMI Services Flash MAY

15:45
US

Indice PMI Manufacturier Flash MAY

16:00
EU

Confiance des consommateurs Flash MAY

Vendredi 22 mai 2026
01:01
GB

Gfk De Confiance Des Consommateurs MAY

01:30
JP

Taux d'Inflation (Annuel) APR

01:30
JP

Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR

08:00
GB

Ventes au détail (mensuel) APR

08:00
GB

Ventes au Détail (annuel) APR

08:00
DE

Gfk De Confiance Des Consommateurs JUN

08:45
FR

Confiance Des Entreprises MAY

10:00
DE

Ifo Climat Des Affaires MAY

14:30
CA

Vente au détail (mensuelle) finale MAR

14:30
CA

Vente au détail (mensuelle) Prel APR

14:30
CA

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAR

16:00
US

Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs MAY

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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