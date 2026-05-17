Agenda Economique Zonebourse : les indicateurs PMI à l'épreuve d'Ormuz

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 18 au 22 mai 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Lundi 18 mai 2026 03:30 CN Indice Du Prix Des Logements (Annuel) APR 04:00 CN Production Industrielle (Annuel) APR 04:00 CN Ventes au Détail (annuel) APR 04:00 CN Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) APR 09:00 CH Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q1 10:00 IT Balance Commerciale MAR 11:00 CN Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) APR 16:00 US Indice du marché de logement NAHB MAY 22:00 US Transactions nettes à long-terme (TIC) MAR Mardi 19 mai 2026 01:50 JP Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q1 01:50 JP Croissance Du Pib Annualisé Prel Q1 02:30 AU Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs MAY 02:30 AU Westpac Confiance Des Consommateurs Changement MAY 03:30 AU Compte Rendu de la Réunion de la RBA 08:00 GB Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) MAR 08:00 GB Evolution de l'emploi MAR 08:00 GB Taux De Chômage MAR 10:00 ES Balance Commerciale MAR 11:00 EU Balance Commerciale MAR 14:30 CA Taux d'inflation (Mensuel) APR 14:30 CA Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR 14:30 CA Taux d'Inflation (Annuel) APR 14:30 CA Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) APR 16:00 US Promesses De Ventes (Mensuel) APR 16:00 US Promesses De Ventes (Annuel) APR 22:30 US Changement de stock d'huile brute API MAY/15 Mercredi 20 mai 2026 03:15 CN Taux préférentiel de prêt à 1 an 03:15 CN Prêt à taux préférentiel 5 ans MAY 08:00 GB Taux d'Inflation (Annuel) APR 08:00 GB Taux d'inflation (Mensuel) APR 08:00 GB Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR 08:00 DE Prix à la production (Annuel) APR 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/15 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA MAY/15 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/15 20:00 US Procès-verbaux du FOMC Jeudi 21 mai 2026 01:00 AU Indice PMI Manufacturier Flash MAY 01:00 AU Indice PMI Services Flash MAY 01:50 JP Les Commandes De Machines (Mensuel) MAR 01:50 JP Balance Commerciale APR 01:50 JP Les Commandes De Machines (Annuel) MAR 01:50 JP Exportations (Annuelle) APR 02:30 JP Indice PMI Manufacturier Flash MAY 02:30 JP Indice PMI Services Flash MAY 03:30 AU Taux De Chômage APR 03:30 AU Evolution de l'emploi APR 03:30 AU Evolution de l'emploi à Temps Plein APR 09:15 FR Indice PMI Services Flash MAY 09:15 FR Indice PMI Manufacturier Flash MAY 09:15 FR Indice PMI Composite Flash MAY 09:30 DE Indice PMI Services Flash MAY 09:30 DE Indice PMI Composite Flash MAY 09:30 DE Indice PMI Manufacturier Flash MAY 10:00 EU Indice PMI Services Flash MAY 10:00 EU Indice PMI Composite Flash MAY 10:00 EU Indice PMI Manufacturier Flash MAY 10:30 GB Indice PMI Services Flash MAY 10:30 GB Indice PMI Manufacturier Flash MAY 12:00 GB Cbi Industriels Tendances Commandes MAY 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/16 14:30 US Permis de Construire Prél APR 14:30 US Mises en chantier APR 14:30 US Indice manufacturier Fed de Philadelphie MAY 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel APR 14:30 US Mises En Chantier (Mensuel) APR 15:45 US Indice PMI Composite Flash MAY 15:45 US Indice PMI Services Flash MAY 15:45 US Indice PMI Manufacturier Flash MAY 16:00 EU Confiance des consommateurs Flash MAY Vendredi 22 mai 2026 01:01 GB Gfk De Confiance Des Consommateurs MAY 01:30 JP Taux d'Inflation (Annuel) APR 01:30 JP Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR 08:00 GB Ventes au détail (mensuel) APR 08:00 GB Ventes au Détail (annuel) APR 08:00 DE Gfk De Confiance Des Consommateurs JUN 08:45 FR Confiance Des Entreprises MAY 10:00 DE Ifo Climat Des Affaires MAY 14:30 CA Vente au détail (mensuelle) finale MAR 14:30 CA Vente au détail (mensuelle) Prel APR 14:30 CA Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAR 16:00 US Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs MAY Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.