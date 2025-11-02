Agenda Economique Zonebourse : les principaux événements macros de la semaine

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 3 au 7 novembre 2025 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers. Nota Bene : les dates des statistiques américaines sont fournies à titre indicatif, mais la plupart d'entre elles ne seront pas publiées à cause du blocage budgétaire aux Etats-Unis (shutdown).

Publié le 02/11/2025 à 07:40

Lundi 03 novembre 2025
01:30
AU
 

Permis de construire (mensuel) Prel SEP

 
02:45
CN
 

Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) OCT

 
08:30
CH
 

Taux d'Inflation (Annuel) OCT

 
09:15
ES
 

Indice PMI manufacturier OCT

 
09:30
CH
 

Incide PMI manufacturier OCT

 
09:45
IT
 

Indice PMI manufacturier OCT

 
15:30
CA
 

Indice PMI manufacturier OCT

 
16:00
US
 

Indice ISM Manufacturier Emploi OCT

 
16:00
US
 

Indice ISM manufacturier OCT

 
18:00
US
 

Discours de Daly de la Fed

 
18:30
CA
 

Discours de BoC Macklem

 
Mardi 04 novembre 2025
04:30
AU
 

RBA Décision De Taux D'Intérêt

 
05:30
AU
 

Conférence de presse de la RBA

 
09:00
ES
 

Evolution du nombre de chômeurs OCT

 
14:30
US
 

Exportations AUG

 
14:30
US
 

Balance Commerciale AUG

 
14:30
US
 

Importations AUG

 
14:30
CA
 

Balance Commerciale SEP

 
14:30
US
 

Exportations SEP

 
14:30
US
 

Balance Commerciale SEP

 
14:30
US
 

Importations SEP

 
16:00
US
 

Commandes à l'industrie (Mensuel) AUG

 
16:00
US
 

JOLTs Offres D'Emploi SEP

 
16:00
US
 

Commandes à l'industrie (Mensuel) SEP

 
22:30
US
 

Changement de stock d'huile brute API OCT/31

 
23:00
AU
 

Indice de l'industrie du Ai Group OCT

 
Mercredi 05 novembre 2025
00:50
JP
 

Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ

 
08:00
DE
 

Commandes à l'industrie (Mensuel) SEP

 
08:45
FR
 

Production Industrielle (Mensuel) SEP

 
09:15
ES
 

Indice PMI Services OCT

 
09:45
IT
 

Indice PMI Services OCT

 
10:00
IT
 

Ventes au détail (mensuel) SEP

 
13:00
US
 

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA OCT/31

 
14:15
US
 

Créations d'emplois ADP OCT

 
16:00
US
 

Indice ISM Services OCT

 
16:30
US
 

Changement de stocks d'essence EIA OCT/31

 
16:30
US
 

Changent des stocks de pétrole brut EIA OCT/31

 
Jeudi 06 novembre 2025
01:30
AU
 

Balance Commerciale SEP

 
08:00
DE
 

Production Industrielle (Mensuel) SEP

 
09:00
CH
 

Taux De Chômage OCT

 
10:30
GB
 

Indice PMI Construction OCT

 
11:00
EU
 

Ventes au détail (mensuel) SEP

 
13:00
GB
 

Décision De Taux D'Intérêt Boe

 
13:00
GB
 

Procès-verbaux de la réunion du MPC

 
13:00
GB
 

BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux

 
13:00
GB
 

BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux

 
13:00
GB
 

BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux

 
13:00
GB
 

Rapport sur la politique monétaire de la BoE

 
14:30
US
 

Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27

 
14:30
US
 

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04

 
14:30
US
 

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11

 
14:30
US
 

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18

 
14:30
US
 

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25

 
14:30
US
 

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01

 
14:30
US
 

Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q3

 
14:30
US
 

Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q3

 
16:00
CA
 

Indice PMI Ivey csv OCT

 
17:00
US
 

Discours de la Fed Williams

 
18:00
US
 

Discours de Fed Hammack

 
23:30
US
 

Discours de Fed Musalem

 
Vendredi 07 novembre 2025
00:30
JP
 

Les Dépenses Des Ménages (Annuel) SEP

 
00:30
JP
 

Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) SEP

 
04:00
CN
 

Importations (Annuel) OCT

 
04:00
CN
 

Balance Commerciale OCT

 
04:00
CN
 

Exportations (Annuelle) OCT

 
08:00
GB
 

Indice Des Prix À Halifax Maison (Mensuel) OCT

 
08:00
DE
 

Exportations (Mensuel) SEP

 
08:00
GB
 

Indice Des Prix À Halifax Maison (Annuel) OCT

 
08:00
DE
 

Balance Commerciale SEP

 
08:45
FR
 

Balance Commerciale SEP

 
09:00
CH
 

Confiance Des Consommateurs OCT

 
14:30
US
 

Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) SEP

 
14:30
US
 

Taux De Chômage SEP

 
14:30
US
 

Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) SEP

 
14:30
US
 

Créations d'emplois dans le secteur non agricole SEP

 
14:30
US
 

Le Taux De Participation SEP

 
14:30
US
 

Créations d'emplois dans le secteur non agricole OCT

 
14:30
US
 

Le Taux De Participation OCT

 
14:30
US
 

Taux De Chômage OCT

 
14:30
US
 

Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) OCT

 
14:30
US
 

Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) OCT

 
14:30
CA
 

Taux De Chômage OCT

 
14:30
CA
 

Evolution de l'emploi à Temps Partiel OCT

 
14:30
CA
 

Le Taux De Participation OCT

 
14:30
CA
 

Evolution de l'emploi OCT

 
14:30
CA
 

Evolution de l'emploi à Temps Plein OCT

 
16:00
US
 

Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél NOV

 

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

