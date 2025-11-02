Agenda Economique Zonebourse : les principaux événements macros de la semaine

|Lundi 03 novembre 2025
|01:30
AU
Permis de construire (mensuel) Prel SEP
|02:45
CN
Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) OCT
|08:30
CH
Taux d'Inflation (Annuel) OCT
|09:15
ES
Indice PMI manufacturier OCT
|09:30
CH
Incide PMI manufacturier OCT
|09:45
IT
Indice PMI manufacturier OCT
|15:30
CA
Indice PMI manufacturier OCT
|16:00
US
Indice ISM Manufacturier Emploi OCT
|16:00
US
Indice ISM manufacturier OCT
|18:00
US
Discours de Daly de la Fed
|18:30
CA
Discours de BoC Macklem
|Mardi 04 novembre 2025
|04:30
AU
RBA Décision De Taux D'Intérêt
|05:30
AU
Conférence de presse de la RBA
|09:00
ES
Evolution du nombre de chômeurs OCT
|14:30
US
Exportations AUG
|14:30
US
Balance Commerciale AUG
|14:30
US
Importations AUG
|14:30
CA
Balance Commerciale SEP
|14:30
US
Exportations SEP
|14:30
US
Balance Commerciale SEP
|14:30
US
Importations SEP
|16:00
US
Commandes à l'industrie (Mensuel) AUG
|16:00
US
JOLTs Offres D'Emploi SEP
|16:00
US
Commandes à l'industrie (Mensuel) SEP
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API OCT/31
|23:00
AU
Indice de l'industrie du Ai Group OCT
|Mercredi 05 novembre 2025
|00:50
JP
Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|08:00
DE
Commandes à l'industrie (Mensuel) SEP
|08:45
FR
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|09:15
ES
Indice PMI Services OCT
|09:45
IT
Indice PMI Services OCT
|10:00
IT
Ventes au détail (mensuel) SEP
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA OCT/31
|14:15
US
Créations d'emplois ADP OCT
|16:00
US
Indice ISM Services OCT
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA OCT/31
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA OCT/31
|Jeudi 06 novembre 2025
|01:30
AU
Balance Commerciale SEP
|08:00
DE
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|09:00
CH
Taux De Chômage OCT
|10:30
GB
Indice PMI Construction OCT
|11:00
EU
Ventes au détail (mensuel) SEP
|13:00
GB
Décision De Taux D'Intérêt Boe
|13:00
GB
Procès-verbaux de la réunion du MPC
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
|13:00
GB
Rapport sur la politique monétaire de la BoE
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01
|14:30
US
Coût Unitaire Du Travail (Trimestriel)Prél Q3
|14:30
US
Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél Q3
|16:00
CA
Indice PMI Ivey csv OCT
|17:00
US
Discours de la Fed Williams
|18:00
US
Discours de Fed Hammack
|23:30
US
Discours de Fed Musalem
|Vendredi 07 novembre 2025
|00:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Annuel) SEP
|00:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) SEP
|04:00
CN
Importations (Annuel) OCT
|04:00
CN
Balance Commerciale OCT
|04:00
CN
Exportations (Annuelle) OCT
|08:00
GB
Indice Des Prix À Halifax Maison (Mensuel) OCT
|08:00
DE
Exportations (Mensuel) SEP
|08:00
GB
Indice Des Prix À Halifax Maison (Annuel) OCT
|08:00
DE
Balance Commerciale SEP
|08:45
FR
Balance Commerciale SEP
|09:00
CH
Confiance Des Consommateurs OCT
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) SEP
|14:30
US
Taux De Chômage SEP
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) SEP
|14:30
US
Créations d'emplois dans le secteur non agricole SEP
|14:30
US
Le Taux De Participation SEP
|14:30
US
Créations d'emplois dans le secteur non agricole OCT
|14:30
US
Le Taux De Participation OCT
|14:30
US
Taux De Chômage OCT
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) OCT
|14:30
US
Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) OCT
|14:30
CA
Taux De Chômage OCT
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Partiel OCT
|14:30
CA
Le Taux De Participation OCT
|14:30
CA
Evolution de l'emploi OCT
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Plein OCT
|16:00
US
Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél NOV
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.