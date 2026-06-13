Agenda Economique Zonebourse : la Fed au milieu d'une vague de banques centrales

|Lundi 15 juin 2026
|08:00
DE
Prix de gros (Mensuel) MAY
|08:00
DE
Prix de Gros (Annuel) MAY
|09:00
CH
Confiance Des Consommateurs MAY
|10:00
IT
Balance Commerciale APR
|11:00
EU
Balance Commerciale APR
|11:00
EU
Production Industrielle (Mensuel) APR
|14:15
CA
Mises en chantier MAY
|14:30
US
Indice Empire State Manufacturing JUN
|15:15
US
Production Industrielle (Mensuel) MAY
|16:00
US
Indice du marché de logement NAHB JUN
|Mardi 16 juin 2026
|03:30
CN
Indice Du Prix Des Logements (Annuel) MAY
|04:00
CN
Ventes au Détail (annuel) MAY
|04:00
CN
Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) MAY
|04:00
CN
Production Industrielle (Annuel) MAY
|05:00
JP
Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
|06:30
AU
RBA Décision De Taux D'Intérêt
|07:30
AU
Conférence de presse de la RBA
|11:00
DE
Indice Du Sentiment Économique ZEW JUN
|11:00
CN
Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) MAY
|11:00
EU
Indice Du Sentiment Économique ZEW JUN
|14:30
US
Permis de Construire Prél MAY
|14:30
US
Mises en chantier MAY
|14:30
US
Prix À L'Importation (Mensuel) MAY
|14:30
US
Prix À L'Exportation (Mensuel) MAY
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel MAY
|14:30
US
Mises En Chantier (Mensuel) MAY
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API JUN/12
|Mercredi 17 juin 2026
|01:50
JP
Les Commandes De Machines (Annuel) APR
|01:50
JP
Balance Commerciale MAY
|01:50
JP
Exportations (Annuelle) MAY
|01:50
JP
Les Commandes De Machines (Mensuel) APR
|03:30
AU
Discours de RBA Jones
|08:00
GB
Taux d'inflation (Mensuel) MAY
|08:00
GB
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY
|08:00
GB
Taux d'Inflation (Annuel) MAY
|09:00
CH
Prévisions Économiques Du Seco
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUN/12
|14:30
US
Ventes au détail (mensuel) MAY
|14:30
US
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAY
|14:30
CA
Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) MAY
|16:00
US
Promesses De Ventes (Mensuel) MAY
|16:00
US
Stocks Des Entreprises (Mensuel) APR
|16:00
US
Promesses De Ventes (Annuel) MAY
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA JUN/12
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA JUN/12
|20:00
US
Fed Décision De Taux D'Intérêt
|20:00
US
Les Projections Économiques Du Fomc
|20:30
US
Conférence de presse de la Fed
|Jeudi 18 juin 2026
|08:00
GB
Taux De Chômage APR
|08:00
GB
Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) APR
|08:00
GB
Evolution de l'emploi APR
|08:00
CH
Balance Commerciale MAY
|09:30
CH
Décision de la BNS sur les taux d'intérêt
|13:00
GB
Décision De Taux D'Intérêt Boe
|13:00
GB
Procès-verbaux de la réunion du MPC
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
|13:00
GB
BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage JUN/13
|14:30
US
Indice manufacturier Fed de Philadelphie JUN
|22:00
US
Transactions nettes à long-terme (TIC) APR
|Vendredi 19 juin 2026
|01:01
GB
Gfk De Confiance Des Consommateurs JUN
|01:30
JP
Taux d'Inflation (Annuel) MAY
|01:30
JP
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY
|01:50
JP
Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|08:00
GB
Ventes au détail (mensuel) MAY
|08:00
GB
Ventes au Détail (annuel) MAY
|08:00
DE
Prix à la production (Annuel) MAY
|14:30
CA
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) APR
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) Prel MAY
|14:30
CA
Vente au détail (mensuelle) finale APR
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.