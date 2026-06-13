Agenda Economique Zonebourse : la Fed au milieu d'une vague de banques centrales

Une dizaine de banques centrales sont en piste sur la semaine du 15 au 19 juin 2026. La Fed sera au centre de l'attention, mercredi, avec la première sortie officielle de son nouveau patron, Kevin Warsh.

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Thomas Barnet

Publié le 13/06/2026 à 16:43

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Agenda Economique Zonebourse : la Fed au milieu d'une vague de banques centrales
Lundi 15 juin 2026
08:00
DE

Prix ​​de gros (Mensuel) MAY

08:00
DE

Prix de Gros (Annuel) MAY

09:00
CH

Confiance Des Consommateurs MAY

10:00
IT

Balance Commerciale APR

11:00
EU

Balance Commerciale APR

11:00
EU

Production Industrielle (Mensuel) APR

14:15
CA

Mises en chantier MAY

14:30
US

Indice Empire State Manufacturing JUN

15:15
US

Production Industrielle (Mensuel) MAY

16:00
US

Indice du marché de logement NAHB JUN

Mardi 16 juin 2026
03:30
CN

Indice Du Prix Des Logements (Annuel) MAY

04:00
CN

Ventes au Détail (annuel) MAY

04:00
CN

Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) MAY

04:00
CN

Production Industrielle (Annuel) MAY

05:00
JP

Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ

06:30
AU

RBA Décision De Taux D'Intérêt

07:30
AU

Conférence de presse de la RBA

11:00
DE

Indice Du Sentiment Économique ZEW JUN

11:00
CN

Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) MAY

11:00
EU

Indice Du Sentiment Économique ZEW JUN

14:30
US

Permis de Construire Prél MAY

14:30
US

Mises en chantier MAY

14:30
US

Prix À L'Importation (Mensuel) MAY

14:30
US

Prix À L'Exportation (Mensuel) MAY

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel MAY

14:30
US

Mises En Chantier (Mensuel) MAY

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API JUN/12

Mercredi 17 juin 2026
01:50
JP

Les Commandes De Machines (Annuel) APR

01:50
JP

Balance Commerciale MAY

01:50
JP

Exportations (Annuelle) MAY

01:50
JP

Les Commandes De Machines (Mensuel) APR

03:30
AU

Discours de RBA Jones

08:00
GB

Taux d'inflation (Mensuel) MAY

08:00
GB

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY

08:00
GB

Taux d'Inflation (Annuel) MAY

09:00
CH

Prévisions Économiques Du Seco

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUN/12

14:30
US

Ventes au détail (mensuel) MAY

14:30
US

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAY

14:30
CA

Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) MAY

16:00
US

Promesses De Ventes (Mensuel) MAY

16:00
US

Stocks Des Entreprises (Mensuel) APR

16:00
US

Promesses De Ventes (Annuel) MAY

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA JUN/12

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA JUN/12

20:00
US

Fed Décision De Taux D'Intérêt

20:00
US

Les Projections Économiques Du Fomc

20:30
US

Conférence de presse de la Fed

Jeudi 18 juin 2026
08:00
GB

Taux De Chômage APR

08:00
GB

Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) APR

08:00
GB

Evolution de l'emploi APR

08:00
CH

Balance Commerciale MAY

09:30
CH

Décision de la BNS sur les taux d'intérêt

13:00
GB

Décision De Taux D'Intérêt Boe

13:00
GB

Procès-verbaux de la réunion du MPC

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux

13:00
GB

BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage JUN/13

14:30
US

Indice manufacturier Fed de Philadelphie JUN

22:00
US

Transactions nettes à long-terme (TIC) APR

Vendredi 19 juin 2026
01:01
GB

Gfk De Confiance Des Consommateurs JUN

01:30
JP

Taux d'Inflation (Annuel) MAY

01:30
JP

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY

01:50
JP

Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ

08:00
GB

Ventes au détail (mensuel) MAY

08:00
GB

Ventes au Détail (annuel) MAY

08:00
DE

Prix à la production (Annuel) MAY

14:30
CA

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) APR

14:30
CA

Vente au détail (mensuelle) Prel MAY

14:30
CA

Vente au détail (mensuelle) finale APR

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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