Agenda Economique Zonebourse : la Fed au milieu d'une vague de banques centrales

Une dizaine de banques centrales sont en piste sur la semaine du 15 au 19 juin 2026. La Fed sera au centre de l'attention, mercredi, avec la première sortie officielle de son nouveau patron, Kevin Warsh.

Lundi 15 juin 2026 08:00 DE Prix ​​de gros (Mensuel) MAY 08:00 DE Prix de Gros (Annuel) MAY 09:00 CH Confiance Des Consommateurs MAY 10:00 IT Balance Commerciale APR 11:00 EU Balance Commerciale APR 11:00 EU Production Industrielle (Mensuel) APR 14:15 CA Mises en chantier MAY 14:30 US Indice Empire State Manufacturing JUN 15:15 US Production Industrielle (Mensuel) MAY 16:00 US Indice du marché de logement NAHB JUN Mardi 16 juin 2026 03:30 CN Indice Du Prix Des Logements (Annuel) MAY 04:00 CN Ventes au Détail (annuel) MAY 04:00 CN Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) MAY 04:00 CN Production Industrielle (Annuel) MAY 05:00 JP Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ 06:30 AU RBA Décision De Taux D'Intérêt 07:30 AU Conférence de presse de la RBA 11:00 DE Indice Du Sentiment Économique ZEW JUN 11:00 CN Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) MAY 11:00 EU Indice Du Sentiment Économique ZEW JUN 14:30 US Permis de Construire Prél MAY 14:30 US Mises en chantier MAY 14:30 US Prix À L'Importation (Mensuel) MAY 14:30 US Prix À L'Exportation (Mensuel) MAY 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel MAY 14:30 US Mises En Chantier (Mensuel) MAY 22:30 US Changement de stock d'huile brute API JUN/12 Mercredi 17 juin 2026 01:50 JP Les Commandes De Machines (Annuel) APR 01:50 JP Balance Commerciale MAY 01:50 JP Exportations (Annuelle) MAY 01:50 JP Les Commandes De Machines (Mensuel) APR 03:30 AU Discours de RBA Jones 08:00 GB Taux d'inflation (Mensuel) MAY 08:00 GB Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY 08:00 GB Taux d'Inflation (Annuel) MAY 09:00 CH Prévisions Économiques Du Seco 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUN/12 14:30 US Ventes au détail (mensuel) MAY 14:30 US Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) MAY 14:30 CA Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) MAY 16:00 US Promesses De Ventes (Mensuel) MAY 16:00 US Stocks Des Entreprises (Mensuel) APR 16:00 US Promesses De Ventes (Annuel) MAY 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA JUN/12 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA JUN/12 20:00 US Fed Décision De Taux D'Intérêt 20:00 US Les Projections Économiques Du Fomc 20:30 US Conférence de presse de la Fed Jeudi 18 juin 2026 08:00 GB Taux De Chômage APR 08:00 GB Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) APR 08:00 GB Evolution de l'emploi APR 08:00 CH Balance Commerciale MAY 09:30 CH Décision de la BNS sur les taux d'intérêt 13:00 GB Décision De Taux D'Intérêt Boe 13:00 GB Procès-verbaux de la réunion du MPC 13:00 GB BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux 13:00 GB BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux 13:00 GB BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage JUN/13 14:30 US Indice manufacturier Fed de Philadelphie JUN 22:00 US Transactions nettes à long-terme (TIC) APR Vendredi 19 juin 2026 01:01 GB Gfk De Confiance Des Consommateurs JUN 01:30 JP Taux d'Inflation (Annuel) MAY 01:30 JP Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY 01:50 JP Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ 08:00 GB Ventes au détail (mensuel) MAY 08:00 GB Ventes au Détail (annuel) MAY 08:00 DE Prix à la production (Annuel) MAY 14:30 CA Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) APR 14:30 CA Vente au détail (mensuelle) Prel MAY 14:30 CA Vente au détail (mensuelle) finale APR Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.