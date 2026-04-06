Agenda Economique Zonebourse : le marché attend de pied ferme l'inflation US

|Lundi 06 avril 2026
|09:00
ES
Evolution du nombre de chômeurs MAR
|16:00
US
Indice ISM Services MAR
|Mardi 07 avril 2026
|01:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) FEB
|01:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Annuel) FEB
|09:15
ES
Indice PMI Services MAR
|09:45
IT
Indice PMI Services MAR
|14:30
US
Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) FEB
|14:30
US
Commandes De Biens Durables (Mensuel) FEB
|16:00
CA
Indice PMI Ivey csv MAR
|18:35
US
Discours de la Fed Goolsbee
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API APR/03
|Mercredi 08 avril 2026
|01:50
JP
Compte Courant FEB
|08:00
GB
Indice Des Prix À Halifax Maison (Annuel) MAR
|08:00
GB
Indice Des Prix À Halifax Maison (Mensuel) MAR
|08:00
DE
Commandes à l'industrie (Mensuel) FEB
|08:45
FR
Balance Commerciale FEB
|09:00
CH
Taux De Chômage MAR
|10:30
GB
Indice PMI Construction MAR
|11:00
EU
Ventes au détail (mensuel) FEB
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/03
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA APR/03
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/03
|20:00
US
Procès-verbaux du FOMC
|Jeudi 09 avril 2026
|01:01
GB
Rics Maison Prix Solde MAR
|07:00
JP
Confiance Des Consommateurs MAR
|08:00
DE
Exportations (Mensuel) FEB
|08:00
DE
Balance Commerciale FEB
|08:00
DE
Production Industrielle (Mensuel) FEB
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/04
|14:30
US
Indice Des Prix PCE (Mensuel) FEB
|14:30
US
Revenu Personnel (Mensuel) FEB
|14:30
US
Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final Q4
|14:30
US
Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) FEB
|14:30
US
Indice Des Prix PCE (Annuel) FEB
|14:30
US
Dépenses Personnelles (Mensuel) FEB
|14:30
US
Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q4
|Vendredi 10 avril 2026
|03:30
CN
Prix à la production (Annuel) MAR
|03:30
CN
Taux d'Inflation (Annuel) MAR
|03:30
CN
Taux d'inflation (Mensuel) MAR
|09:00
CH
Confiance Des Consommateurs MAR
|10:00
IT
Production Industrielle (Mensuel) FEB
|14:30
US
IPC MAR
|14:30
US
IPC c.a. MAR
|14:30
US
Taux D'Inflation De Base (Mensuel) MAR
|14:30
US
Taux d'inflation (Mensuel) MAR
|14:30
US
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR
|14:30
US
Taux d'Inflation (Annuel) MAR
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Partiel MAR
|14:30
CA
Taux De Chômage MAR
|14:30
CA
Evolution de l'emploi à Temps Plein MAR
|14:30
CA
Le Taux De Participation MAR
|14:30
CA
Evolution de l'emploi MAR
|16:00
US
Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél APR
|16:00
US
Commandes à l'industrie (Mensuel) FEB
