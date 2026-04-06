Agenda Economique Zonebourse : le marché attend de pied ferme l'inflation US

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Gros focus sur les données des Etats-Unis, avec deux statistiques d'inflation, le compte-rendu du dernier FOMC et plusieurs autres publications majeures.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 06/04/2026 à 18:35

Partager
Lundi 06 avril 2026
09:00
ES

Evolution du nombre de chômeurs MAR

16:00
US

Indice ISM Services MAR

Mardi 07 avril 2026
01:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) FEB

01:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Annuel) FEB

09:15
ES

Indice PMI Services MAR

09:45
IT

Indice PMI Services MAR

14:30
US

Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) FEB

14:30
US

Commandes De Biens Durables (Mensuel) FEB

16:00
CA

Indice PMI Ivey csv MAR

18:35
US

Discours de la Fed Goolsbee

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API APR/03

Mercredi 08 avril 2026
01:50
JP

Compte Courant FEB

08:00
GB

Indice Des Prix À Halifax Maison (Annuel) MAR

08:00
GB

Indice Des Prix À Halifax Maison (Mensuel) MAR

08:00
DE

Commandes à l'industrie (Mensuel) FEB

08:45
FR

Balance Commerciale FEB

09:00
CH

Taux De Chômage MAR

10:30
GB

Indice PMI Construction MAR

11:00
EU

Ventes au détail (mensuel) FEB

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/03

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA APR/03

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/03

20:00
US

Procès-verbaux du FOMC

Jeudi 09 avril 2026
01:01
GB

Rics Maison Prix Solde MAR

07:00
JP

Confiance Des Consommateurs MAR

08:00
DE

Exportations (Mensuel) FEB

08:00
DE

Balance Commerciale FEB

08:00
DE

Production Industrielle (Mensuel) FEB

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/04

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) FEB

14:30
US

Revenu Personnel (Mensuel) FEB

14:30
US

Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final Q4

14:30
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) FEB

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) FEB

14:30
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) FEB

14:30
US

Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q4

Vendredi 10 avril 2026
03:30
CN

Prix à la production (Annuel) MAR

03:30
CN

Taux d'Inflation (Annuel) MAR

03:30
CN

Taux d'inflation (Mensuel) MAR

09:00
CH

Confiance Des Consommateurs MAR

10:00
IT

Production Industrielle (Mensuel) FEB

14:30
US

IPC MAR

14:30
US

IPC c.a. MAR

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Mensuel) MAR

14:30
US

Taux d'inflation (Mensuel) MAR

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR

14:30
US

Taux d'Inflation (Annuel) MAR

14:30
CA

Evolution de l'emploi à Temps Partiel MAR

14:30
CA

Taux De Chômage MAR

14:30
CA

Evolution de l'emploi à Temps Plein MAR

14:30
CA

Le Taux De Participation MAR

14:30
CA

Evolution de l'emploi MAR

16:00
US

Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél APR

16:00
US

Commandes à l'industrie (Mensuel) FEB

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2026
Partager

Économie : Plus d'actualités

19:52 Deux méthaniers qataris immobilisés par les Gardiens de la révolution avant le passage d'Ormuz, selon une source RE
19:52 Trump affirme que l'Iran pourrait être "rayé de la carte" mardi, Hegseth annonce des frappes majeures à venir RE
19:49 Brésil : Guilherme Mello pressenti au poste de vice-ministre de la Planification, selon des sources RE
19:47 Trump propose de supprimer 9 400 postes à la TSA et de réduire son budget de 1,5 milliard de dollars RE
19:46 Hegseth prévient que la journée de lundi verra le plus important volume de frappes contre l'Iran RE
19:43 Entretien entre les chefs de la diplomatie iranienne et qatarie : Téhéran souhaite renforcer ses liens et impute les tensions actuelles à "l'agression américano-israélienne" RE
19:39 Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, annonce pour aujourd'hui le plus important volume de frappes depuis le début de l'opération contre l'Iran RE
19:36 L'administration Trump propose une coupe budgétaire de 1,5 milliard de dollars et la suppression de plus de 9 400 postes au sein de la TSA RE
19:35 Les Gardiens de la révolution ont intercepté des méthaniers qataris avant leur transit, leur ordonnant de maintenir leur position sans explication - source au fait de l'accord à Reuters RE
19:35 Deux méthaniers qataris en route vers le détroit d'Ormuz lundi matin figuraient parmi les navires autorisés par l'Iran à transiter, en vertu d'un accord conclu la semaine dernière entre Téhéran et Washington via le Pakistan - source au fait de l'accord à Reuters RE
19:32 Trump menace de prison le journaliste à l'origine des révélations sur le sauvetage d'un aviateur en Iran RE
19:28 On demandera à l'organe de presse le nom de la personne qui a fait fuiter des informations sur l'opération de sauvetage en Iran, dit Donald Trump, invoquant la sécurité nationale RE
19:26 Inflation : Goolsbee et Hammack (Fed) voient "orange", voire pire RE
19:25 Trump invoque la sécurité nationale et menace de prison l'auteur de fuites sur une opération RE
19:24 Trump : Le président exigera d'un organe de presse l'identité de la source ayant divulgué des informations sur l'opération de sauvetage en Iran RE
Plus d'actualités

Dernières analyses

Le règne de Viktor Orbán touche-t-il à sa fin ?
Le règne de Viktor Orbán touche-t-il à sa fin ?
Le Nikkei finit en hausse de 0,55%
Le Nikkei finit en hausse de 0,55%
Wall Street : marginalement positif, malgré de mauvais chiffres d'activité et d'inflation
Wall Street : marginalement positif, malgré de mauvais chiffres d'activité et d'inflation
L'or recule face à l'intensification du conflit iranien et à la vigueur du dollar
L'or recule face à l'intensification du conflit iranien et à la vigueur du dollar
Trump menace à nouveau de détruire des infrastructures civiles en Iran
Trump menace à nouveau de détruire des infrastructures civiles en Iran
Les cours du pétrole reculent prudemment, un oeil sur le détroit d'Ormuz
Les cours du pétrole reculent prudemment, un oeil sur le détroit d'Ormuz
L'Iran et les États-Unis reçoivent un plan de désescalade incluant un cessez-le-feu immédiat, selon une source
L'Iran et les États-Unis reçoivent un plan de désescalade incluant un cessez-le-feu immédiat, selon une source
Logo Tesla, Inc.
Tesla : les ventes bondissent de plus de 300% en Corée du Sud avec 11 134 véhicules en mars
Wall Street ouvre en petite hausse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
Wall Street ouvre en petite hausse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
Wall Street en légère hausse, les investisseurs pèsent les chances d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient
Wall Street en légère hausse, les investisseurs pèsent les chances d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient
Toutes les analyses
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Agenda Economique Zonebourse : le marché attend de pied ferme l'inflation US
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

MarketScreener
United-States
MarketScreener Canada
Canada

MIDDLE EAST

MarketScreener Saudi Arabia
Saudi Arabia
MarketScreener UAE Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

Zonebourse
France
MarketScreener Deutschland
Deutschland
Zonebourse Suisse
Suisse
MarketScreener Schweiz
Schweiz
MarketScreener Italia
Italia
MarketScreener Österreich
Österreich
MarketScreener België
België
MarketScreener Nederland
Nederland
MarketScreener España
España
MarketScreener Sverige
Sverige
MarketScreener UK
United Kingdom

APAC

MarketScreener Australia
Australia
MarketScreener India
India
MarketScreener Hong Kong
Hong Kong