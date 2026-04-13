Agenda Economique Zonebourse : les statistiques chinoises sur le devant de la scène

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 13 au 17 avril 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

Lundi 13 avril 2026 16:00 US Ventes de Logements Existants (Mensuel) MAR 16:00 US Ventes de Logements Existants MAR Mardi 14 avril 2026 00:45 AU Discours de RBA Hauser 01:01 GB BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) MAR 02:30 AU Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs APR 02:30 AU Westpac Confiance Des Consommateurs Changement APR 03:30 AU NAB Confiance Des Entreprises MAR 05:00 CN Balance Commerciale MAR 05:00 CN Importations (Annuel) MAR 05:00 CN Exportations (Annuelle) MAR 08:00 DE Prix de Gros (Annuel) MAR 08:00 DE Prix ​​de gros (Mensuel) MAR 14:30 US Prix à la production (Mensuel) MAR 14:30 US Prix à la production Core (Mensuel) MAR 22:30 US Changement de stock d'huile brute API APR/10 Mercredi 15 avril 2026 11:00 EU Production Industrielle (Mensuel) FEB 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/10 14:30 US Prix À L'Exportation (Mensuel) MAR 14:30 US Indice Empire State Manufacturing APR 14:30 US Prix À L'Importation (Mensuel) MAR 16:00 US Indice du marché de logement NAHB APR 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA APR/10 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/10 22:00 US Transactions nettes à long-terme (TIC) FEB 22:00 AU Discours de RBA Hauser Jeudi 16 avril 2026 01:50 JP Les Commandes De Machines (Mensuel) FEB 01:50 JP Les Commandes De Machines (Annuel) FEB 03:30 CN Indice Du Prix Des Logements (Annuel) MAR 03:30 AU Evolution de l'emploi MAR 03:30 AU Taux De Chômage MAR 03:30 AU Evolution de l'emploi à Temps Plein MAR 04:00 CN Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) MAR 04:00 CN Ventes au Détail (annuel) MAR 04:00 CN Production Industrielle (Annuel) MAR 04:00 CN Croissance Du PIB (Annuel) Q1 04:00 CN Croissance Du Pib (Trimestriel) Q1 08:00 GB Balance commerciale de marchandises hors des EU FEB 08:00 GB PIB (Mensuel) FEB 08:00 GB PIB moyen sur 3 mois FEB 08:00 GB Balance commerciale des marchandises FEB 08:00 GB Production Industrielle (Mensuel) FEB 08:00 GB Production Manufacturière (Mensuelle) FEB 11:00 CN Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) MAR 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/11 14:30 US Indice manufacturier Fed de Philadelphie APR 14:35 US Discours de la Fed Williams 15:15 US Production Industrielle (Mensuel) MAR 20:30 AU Discours de RBA Hunter Vendredi 17 avril 2026 10:00 IT Balance Commerciale FEB 11:00 EU Balance Commerciale FEB 14:15 CA Mises en chantier MAR 18:15 US Discours de Barkin de la Fed Samedi 18 avril 2026 01:30 JP Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR 01:30 JP Taux d'Inflation (Annuel) MAR Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.