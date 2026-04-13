Agenda Economique Zonebourse : les statistiques chinoises sur le devant de la scène

|Lundi 13 avril 2026
|16:00
US
Ventes de Logements Existants (Mensuel) MAR
|16:00
US
Ventes de Logements Existants MAR
|Mardi 14 avril 2026
|00:45
AU
Discours de RBA Hauser
|01:01
GB
BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) MAR
|02:30
AU
Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs APR
|02:30
AU
Westpac Confiance Des Consommateurs Changement APR
|03:30
AU
NAB Confiance Des Entreprises MAR
|05:00
CN
Balance Commerciale MAR
|05:00
CN
Importations (Annuel) MAR
|05:00
CN
Exportations (Annuelle) MAR
|08:00
DE
Prix de Gros (Annuel) MAR
|08:00
DE
Prix de gros (Mensuel) MAR
|14:30
US
Prix à la production (Mensuel) MAR
|14:30
US
Prix à la production Core (Mensuel) MAR
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API APR/10
|Mercredi 15 avril 2026
|11:00
EU
Production Industrielle (Mensuel) FEB
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/10
|14:30
US
Prix À L'Exportation (Mensuel) MAR
|14:30
US
Indice Empire State Manufacturing APR
|14:30
US
Prix À L'Importation (Mensuel) MAR
|16:00
US
Indice du marché de logement NAHB APR
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA APR/10
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/10
|22:00
US
Transactions nettes à long-terme (TIC) FEB
|22:00
AU
Discours de RBA Hauser
|Jeudi 16 avril 2026
|01:50
JP
Les Commandes De Machines (Mensuel) FEB
|01:50
JP
Les Commandes De Machines (Annuel) FEB
|03:30
CN
Indice Du Prix Des Logements (Annuel) MAR
|03:30
AU
Evolution de l'emploi MAR
|03:30
AU
Taux De Chômage MAR
|03:30
AU
Evolution de l'emploi à Temps Plein MAR
|04:00
CN
Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) MAR
|04:00
CN
Ventes au Détail (annuel) MAR
|04:00
CN
Production Industrielle (Annuel) MAR
|04:00
CN
Croissance Du PIB (Annuel) Q1
|04:00
CN
Croissance Du Pib (Trimestriel) Q1
|08:00
GB
Balance commerciale de marchandises hors des EU FEB
|08:00
GB
PIB (Mensuel) FEB
|08:00
GB
PIB moyen sur 3 mois FEB
|08:00
GB
Balance commerciale des marchandises FEB
|08:00
GB
Production Industrielle (Mensuel) FEB
|08:00
GB
Production Manufacturière (Mensuelle) FEB
|11:00
CN
Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) MAR
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/11
|14:30
US
Indice manufacturier Fed de Philadelphie APR
|14:35
US
Discours de la Fed Williams
|15:15
US
Production Industrielle (Mensuel) MAR
|20:30
AU
Discours de RBA Hunter
|Vendredi 17 avril 2026
|10:00
IT
Balance Commerciale FEB
|11:00
EU
Balance Commerciale FEB
|14:15
CA
Mises en chantier MAR
|18:15
US
Discours de Barkin de la Fed
|Samedi 18 avril 2026
|01:30
JP
Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR
|01:30
JP
Taux d'Inflation (Annuel) MAR
Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.