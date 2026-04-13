Agenda Economique Zonebourse : les statistiques chinoises sur le devant de la scène

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 13 au 17 avril 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers.

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Thomas Barnet

Publié le 13/04/2026 à 06:33

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Agenda Economique Zonebourse : les statistiques chinoises sur le devant de la scène
Lundi 13 avril 2026
16:00
US

Ventes de Logements Existants (Mensuel) MAR

16:00
US

Ventes de Logements Existants MAR

Mardi 14 avril 2026
00:45
AU

Discours de RBA Hauser

01:01
GB

BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) MAR

02:30
AU

Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs APR

02:30
AU

Westpac Confiance Des Consommateurs Changement APR

03:30
AU

NAB Confiance Des Entreprises MAR

05:00
CN

Balance Commerciale MAR

05:00
CN

Importations (Annuel) MAR

05:00
CN

Exportations (Annuelle) MAR

08:00
DE

Prix de Gros (Annuel) MAR

08:00
DE

Prix ​​de gros (Mensuel) MAR

14:30
US

Prix à la production (Mensuel) MAR

14:30
US

Prix à la production Core (Mensuel) MAR

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API APR/10

Mercredi 15 avril 2026
11:00
EU

Production Industrielle (Mensuel) FEB

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA APR/10

14:30
US

Prix À L'Exportation (Mensuel) MAR

14:30
US

Indice Empire State Manufacturing APR

14:30
US

Prix À L'Importation (Mensuel) MAR

16:00
US

Indice du marché de logement NAHB APR

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA APR/10

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA APR/10

22:00
US

Transactions nettes à long-terme (TIC) FEB

22:00
AU

Discours de RBA Hauser

Jeudi 16 avril 2026
01:50
JP

Les Commandes De Machines (Mensuel) FEB

01:50
JP

Les Commandes De Machines (Annuel) FEB

03:30
CN

Indice Du Prix Des Logements (Annuel) MAR

03:30
AU

Evolution de l'emploi MAR

03:30
AU

Taux De Chômage MAR

03:30
AU

Evolution de l'emploi à Temps Plein MAR

04:00
CN

Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) MAR

04:00
CN

Ventes au Détail (annuel) MAR

04:00
CN

Production Industrielle (Annuel) MAR

04:00
CN

Croissance Du PIB (Annuel) Q1

04:00
CN

Croissance Du Pib (Trimestriel) Q1

08:00
GB

Balance commerciale de marchandises hors des EU FEB

08:00
GB

PIB (Mensuel) FEB

08:00
GB

PIB moyen sur 3 mois FEB

08:00
GB

Balance commerciale des marchandises FEB

08:00
GB

Production Industrielle (Mensuel) FEB

08:00
GB

Production Manufacturière (Mensuelle) FEB

11:00
CN

Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) MAR

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage APR/11

14:30
US

Indice manufacturier Fed de Philadelphie APR

14:35
US

Discours de la Fed Williams

15:15
US

Production Industrielle (Mensuel) MAR

20:30
AU

Discours de RBA Hunter

Vendredi 17 avril 2026
10:00
IT

Balance Commerciale FEB

11:00
EU

Balance Commerciale FEB

14:15
CA

Mises en chantier MAR

18:15
US

Discours de Barkin de la Fed

Samedi 18 avril 2026
01:30
JP

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAR

01:30
JP

Taux d'Inflation (Annuel) MAR

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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