Agenda Economique Zonebourse : les stats US commencent à revenir

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Après la fin du shutdown aux Etats-Unis, les indicateurs économiques officiels vont faire leur retour à un rythme qui reste incertain. L'agenda fournit la liste des publications américaines prévues théoriquement, ainsi que le stock des retards de publications. En date du 14 novembre, le BLS avait confirmé uniquement deux annonces : le rapport de l'emploi mensuel le 20 novembre à 14h30 et les salaires de septembre le 21 novembre à 14h30.

Lundi 17 novembre 2025 08:00 CN Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) OCT 09:00 CH Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q3 14:30 US Indice Empire State Manufacturing NOV 14:30 CA Taux d'Inflation (Annuel) OCT 14:30 CA Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT 14:30 CA Taux d'inflation (Mensuel) OCT 15:00 US Discours de la Fed Williams 19:00 US Discours de Fed Kashkari 21:00 US Transactions nettes à long-terme (TIC) AUG 21:35 US Discours de la Fed Waller Mardi 18 novembre 2025 01:30 AU Compte Rendu de la Réunion de la RBA 08:30 CH Production Industrielle (Annuel) Q3 14:15 CA Mises en chantier OCT 14:30 US Prix À L'Importation (Mensuel) SEP 14:30 US Prix À L'Exportation (Mensuel) SEP 14:30 US Prix À L'Importation (Mensuel) OCT 14:30 US Prix À L'Exportation (Mensuel) OCT 15:15 US Production Industrielle (Mensuel) SEP 15:15 US Production Industrielle (Mensuel) OCT 16:00 US Indice du marché de logement NAHB NOV 16:30 US Discours de Fed Barr 22:00 US Transactions nettes à long-terme (TIC) SEP 22:30 US Changement de stock d'huile brute API NOV/14 Mercredi 19 novembre 2025 00:50 JP Les Commandes De Machines (Mensuel) SEP 00:50 JP Les Commandes De Machines (Annuel) SEP 00:50 JP Exportations (Annuelle) OCT 00:50 JP Balance Commerciale OCT 08:00 GB Taux d'Inflation (Annuel) OCT 08:00 GB Taux d'inflation (Mensuel) OCT 08:00 GB Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT 11:00 ES Confiance Des Consommateurs OCT 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/14 14:30 US Permis de Construire Prél SEP 14:30 US Mises En Chantier (Mensuel) SEP 14:30 US Mises en chantier SEP 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel SEP 14:30 US Permis de Construire Prél OCT 14:30 US Mises en chantier OCT 14:30 US Permis de construire (mensuel) Prel OCT 14:30 US Mises En Chantier (Mensuel) OCT 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA NOV/14 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/14 20:00 US Procès-verbaux du FOMC 20:00 US Discours de la Fed Williams Jeudi 20 novembre 2025 02:15 CN Taux préférentiel de prêt à 1 an 02:15 CN Prêt à taux préférentiel 5 ans NOV 03:00 AU Discours de RBA Hunter 08:00 CH Balance Commerciale OCT 08:00 DE Prix à la production (Annuel) OCT 10:00 ES Balance Commerciale SEP 12:00 GB Cbi Industriels Tendances Commandes NOV 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/08 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/15 14:30 US Indice manufacturier Fed de Philadelphie NOV 14:45 US Discours de Fed Hammack 16:00 US Ventes de Logements Existants (Mensuel) OCT 16:00 US Ventes de Logements Existants OCT 16:00 EU Confiance des consommateurs Flash NOV 17:00 US Discours de cuisson de la Fed 19:40 US Discours de la Fed Goolsbee 19:40 US Discours de la Fed Goolsbee 23:00 AU Indice PMI Manufacturier Flash NOV 23:00 AU Indice PMI Services Flash NOV Vendredi 21 novembre 2025 00:30 JP Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT 00:30 JP Taux d'Inflation (Annuel) OCT Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.