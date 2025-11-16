Agenda Economique Zonebourse : les stats US commencent à revenir

|Lundi 17 novembre 2025
|08:00
CN
Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) OCT
|09:00
CH
Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q3
|14:30
US
Indice Empire State Manufacturing NOV
|14:30
CA
Taux d'Inflation (Annuel) OCT
|14:30
CA
Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT
|14:30
CA
Taux d'inflation (Mensuel) OCT
|15:00
US
Discours de la Fed Williams
|19:00
US
Discours de Fed Kashkari
|21:00
US
Transactions nettes à long-terme (TIC) AUG
|21:35
US
Discours de la Fed Waller
|Mardi 18 novembre 2025
|01:30
AU
Compte Rendu de la Réunion de la RBA
|08:30
CH
Production Industrielle (Annuel) Q3
|14:15
CA
Mises en chantier OCT
|14:30
US
Prix À L'Importation (Mensuel) SEP
|14:30
US
Prix À L'Exportation (Mensuel) SEP
|14:30
US
Prix À L'Importation (Mensuel) OCT
|14:30
US
Prix À L'Exportation (Mensuel) OCT
|15:15
US
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|15:15
US
Production Industrielle (Mensuel) OCT
|16:00
US
Indice du marché de logement NAHB NOV
|16:30
US
Discours de Fed Barr
|22:00
US
Transactions nettes à long-terme (TIC) SEP
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API NOV/14
|Mercredi 19 novembre 2025
|00:50
JP
Les Commandes De Machines (Mensuel) SEP
|00:50
JP
Les Commandes De Machines (Annuel) SEP
|00:50
JP
Exportations (Annuelle) OCT
|00:50
JP
Balance Commerciale OCT
|08:00
GB
Taux d'Inflation (Annuel) OCT
|08:00
GB
Taux d'inflation (Mensuel) OCT
|08:00
GB
Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT
|11:00
ES
Confiance Des Consommateurs OCT
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/14
|14:30
US
Permis de Construire Prél SEP
|14:30
US
Mises En Chantier (Mensuel) SEP
|14:30
US
Mises en chantier SEP
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel SEP
|14:30
US
Permis de Construire Prél OCT
|14:30
US
Mises en chantier OCT
|14:30
US
Permis de construire (mensuel) Prel OCT
|14:30
US
Mises En Chantier (Mensuel) OCT
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA NOV/14
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/14
|20:00
US
Procès-verbaux du FOMC
|20:00
US
Discours de la Fed Williams
|Jeudi 20 novembre 2025
|02:15
CN
Taux préférentiel de prêt à 1 an
|02:15
CN
Prêt à taux préférentiel 5 ans NOV
|03:00
AU
Discours de RBA Hunter
|08:00
CH
Balance Commerciale OCT
|08:00
DE
Prix à la production (Annuel) OCT
|10:00
ES
Balance Commerciale SEP
|12:00
GB
Cbi Industriels Tendances Commandes NOV
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/08
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/15
|14:30
US
Indice manufacturier Fed de Philadelphie NOV
|14:45
US
Discours de Fed Hammack
|16:00
US
Ventes de Logements Existants (Mensuel) OCT
|16:00
US
Ventes de Logements Existants OCT
|16:00
EU
Confiance des consommateurs Flash NOV
|17:00
US
Discours de cuisson de la Fed
|19:40
US
Discours de la Fed Goolsbee
|19:40
US
Discours de la Fed Goolsbee
|23:00
AU
Indice PMI Manufacturier Flash NOV
|23:00
AU
Indice PMI Services Flash NOV
|Vendredi 21 novembre 2025
|00:30
JP
Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT
|00:30
JP
Taux d'Inflation (Annuel) OCT
