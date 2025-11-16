Agenda Economique Zonebourse : les stats US commencent à revenir

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Après la fin du shutdown aux Etats-Unis, les indicateurs économiques officiels vont faire leur retour à un rythme qui reste incertain. L'agenda fournit la liste des publications américaines prévues théoriquement, ainsi que le stock des retards de publications. En date du 14 novembre, le BLS avait confirmé uniquement deux annonces : le rapport de l'emploi mensuel le 20 novembre à 14h30 et les salaires de septembre le 21 novembre à 14h30.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 16/11/2025 à 18:24

Partager
Agenda Economique Zonebourse : les stats US commencent à revenir
Lundi 17 novembre 2025
08:00
CN

Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) OCT

09:00
CH

Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q3

14:30
US

Indice Empire State Manufacturing NOV

14:30
CA

Taux d'Inflation (Annuel) OCT

14:30
CA

Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT

14:30
CA

Taux d'inflation (Mensuel) OCT

15:00
US

Discours de la Fed Williams

19:00
US

Discours de Fed Kashkari

21:00
US

Transactions nettes à long-terme (TIC) AUG

21:35
US

Discours de la Fed Waller

Mardi 18 novembre 2025
01:30
AU

Compte Rendu de la Réunion de la RBA

08:30
CH

Production Industrielle (Annuel) Q3

14:15
CA

Mises en chantier OCT

14:30
US

Prix À L'Importation (Mensuel) SEP

14:30
US

Prix À L'Exportation (Mensuel) SEP

14:30
US

Prix À L'Importation (Mensuel) OCT

14:30
US

Prix À L'Exportation (Mensuel) OCT

15:15
US

Production Industrielle (Mensuel) SEP

15:15
US

Production Industrielle (Mensuel) OCT

16:00
US

Indice du marché de logement NAHB NOV

16:30
US

Discours de Fed Barr

22:00
US

Transactions nettes à long-terme (TIC) SEP

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API NOV/14

Mercredi 19 novembre 2025
00:50
JP

Les Commandes De Machines (Mensuel) SEP

00:50
JP

Les Commandes De Machines (Annuel) SEP

00:50
JP

Exportations (Annuelle) OCT

00:50
JP

Balance Commerciale OCT

08:00
GB

Taux d'Inflation (Annuel) OCT

08:00
GB

Taux d'inflation (Mensuel) OCT

08:00
GB

Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT

11:00
ES

Confiance Des Consommateurs OCT

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/14

14:30
US

Permis de Construire Prél SEP

14:30
US

Mises En Chantier (Mensuel) SEP

14:30
US

Mises en chantier SEP

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel SEP

14:30
US

Permis de Construire Prél OCT

14:30
US

Mises en chantier OCT

14:30
US

Permis de construire (mensuel) Prel OCT

14:30
US

Mises En Chantier (Mensuel) OCT

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA NOV/14

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/14

20:00
US

Procès-verbaux du FOMC

20:00
US

Discours de la Fed Williams

Jeudi 20 novembre 2025
02:15
CN

Taux préférentiel de prêt à 1 an

02:15
CN

Prêt à taux préférentiel 5 ans NOV

03:00
AU

Discours de RBA Hunter

08:00
CH

Balance Commerciale OCT

08:00
DE

Prix à la production (Annuel) OCT

10:00
ES

Balance Commerciale SEP

12:00
GB

Cbi Industriels Tendances Commandes NOV

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/08

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/15

14:30
US

Indice manufacturier Fed de Philadelphie NOV

14:45
US

Discours de Fed Hammack

16:00
US

Ventes de Logements Existants (Mensuel) OCT

16:00
US

Ventes de Logements Existants OCT

16:00
EU

Confiance des consommateurs Flash NOV

17:00
US

Discours de cuisson de la Fed

19:40
US

Discours de la Fed Goolsbee

19:40
US

Discours de la Fed Goolsbee

23:00
AU

Indice PMI Manufacturier Flash NOV

23:00
AU

Indice PMI Services Flash NOV

Vendredi 21 novembre 2025
00:30
JP

Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT

00:30
JP

Taux d'Inflation (Annuel) OCT

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
Partager

Économie : Plus d'actualités

19:01 Environ 30 morts dans un accident sur une mine de cuivre en RDC, selon les autorités RE
20:06 Le fils de Sheikh Hasina met en garde contre des violences au Bangladesh si l'interdiction de l'Awami League persiste RE
18:24 Agenda Economique Zonebourse : les stats US commencent à revenir Zonebourse
17:26 Fréquentation en hausse au Salon des vins des Côtes de l'Orbe AW
17:02 Le ministre allemand des Finances se rend en Chine pour apaiser les tensions commerciales RE
16:35 L'Ukraine va s'approvisionner en GNL américain via la Grèce RE
19:49 Retrait de certaines troupes de la Garde nationale à Chicago et Portland, annoncent des responsables RE
15:45 L'Ukraine sécurise des importations de GNL américain via la Grèce pour couvrir ses besoins hivernaux RE
16:41 Le port de Novorossiisk en Russie reprend les chargements de pétrole après une attaque ukrainienne RE
15:02 La Russie dit progresser dans la région de Zaporijjia RE
14:58 Ukraine-La Russie dit progresser dans la région de Zaporijjia RE
14:52 La flotte régionale d'avions au Moyen-Orient devrait plus que doubler d'ici 2044, selon Airbus RE
14:24 Avant un vote à l'Onu, Netanyahu réaffirme son opposition à tout Etat palestinien RE
13:40 La Grèce va fournir à l'Ukraine du gaz américain cet hiver, selon un responsable RE
13:09 La Suisse n'a pas pactisé avec le diable sur les tarifs douaniers américains, affirme le ministre RE
Plus d'actualités

Actualités les plus lues

Tout le monde aura sa part de l'IA

Tout le monde aura sa part de l'IA

Si vous avez lu suffisamment d'articles sur une potentielle bulle dans l'intelligence artificielle, celui-ci tentera de faire office de contrepoids. Une étude assez unique en son genre vient de prouver les gains en productivité pour les entreprises qui utilisent l'IA générative.

Un budget sur la bonne voie, mais encore trop déficitaire - Montchalin

Le 16 novembre 2025 à 09:16
Un budget sur la bonne voie, mais encore trop déficitaire - Montchalin

Havas envisage le rachat de son concurrent britannique WPP

Le 16 novembre 2025 à 07:16
Havas envisage le rachat de son concurrent britannique WPP

Le PDG d'ASML affirme que les tensions entre les Pays-Bas et la Chine n'affectent pas l'entreprise

Le 16 novembre 2025 à 13:32
Le PDG d'ASML affirme que les tensions entre les Pays-Bas et la Chine n'affectent pas l'entreprise

Agenda des résultats de la semaine du 17 au 21 novembre 2025 : au tour de Nvidia !

Le 16 novembre 2025 à 18:18
Agenda des résultats de la semaine du 17 au 21 novembre 2025 : au tour de Nvidia !

Havas aurait des vues sur WPP, selon la presse britannique

Le 16 novembre 2025 à 19:02
Havas aurait des vues sur WPP, selon la presse britannique

Libération d'un Français détenu au Venezuela depuis quatre mois

Le 16 novembre 2025 à 08:40
Libération d'un Français détenu au Venezuela depuis quatre mois

L'Ukraine cherche à échanger 1 200 prisonniers avec la Russie

Le 16 novembre 2025 à 07:31
L'Ukraine cherche à échanger 1 200 prisonniers avec la Russie

La Suisse n'a pas pactisé avec le diable sur les tarifs douaniers américains, affirme le ministre

Le 16 novembre 2025 à 13:06
La Suisse n'a pas pactisé avec le diable sur les tarifs douaniers américains, affirme le ministre
Plus d'Articles
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Économie
  4. Agenda Economique Zonebourse : les stats US commencent à revenir
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong