Agenda Economique Zonebourse : PIB britannique et gros stocks de stats US en souffrance

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Attention, les statistiques macros US continuent à s'empiler à cause du blocage budgétaire qui dure depuis 40 jours. Elles figurent dans l'agenda, mais elles ne seront probablement pas annoncées pour le moment.

Lundi 10 novembre 2025 11:00 ES Confiance Des Consommateurs OCT 16:30 CA Enquête auprès des participants au marché de la Banque du Canada Mardi 11 novembre 2025 00:30 AU Westpac Confiance Des Consommateurs Changement NOV 00:30 AU Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs NOV 00:50 JP Compte Courant SEP 01:01 GB BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) OCT 01:30 AU NAB Confiance Des Entreprises OCT 08:00 GB Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) SEP 08:00 GB Taux De Chômage SEP 08:00 GB Evolution de l'emploi SEP 09:20 EU Discours de la présidente de la BCE Lagarde 11:00 DE Indice Du Sentiment Économique ZEW NOV 11:00 EU Indice Du Sentiment Économique ZEW NOV 23:15 AU Discours de RBA Jones Mercredi 12 novembre 2025 01:30 AU Prêts À L'Investissement Pour Les Maisons Q3 04:25 US Discours de Fed Barr 08:00 DE Prix de Gros (Annuel) OCT 08:00 DE Prix ​​de gros (Mensuel) OCT 10:00 IT Production Industrielle (Mensuel) SEP 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/07 13:05 GB Discours de la BoE Pill 15:20 US Discours de la Fed Williams 16:20 US Discours de la Fed Waller 18:15 US Discours de Bostic de la Fed 22:30 US Changement de stock d'huile brute API NOV/07 Jeudi 13 novembre 2025 01:01 GB Rics Maison Prix Solde OCT 01:30 AU Evolution de l'emploi OCT 01:30 AU Taux De Chômage OCT 01:30 AU Evolution de l'emploi à Temps Plein OCT 07:30 FR Taux De Chômage Q3 08:00 GB Production Manufacturière (Mensuelle) SEP 08:00 GB Balance commerciale de marchandises hors des EU SEP 08:00 GB Balance commerciale des marchandises SEP 08:00 GB PIB (Mensuel) SEP 08:00 GB PIB moyen sur 3 mois SEP 08:00 GB Production Industrielle (Mensuel) SEP 08:00 GB Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3 08:00 GB Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q3 10:00 FR Rapport sur le marché de l'huile de l'IEA 10:00 EU Bulletin Économique Bce 11:00 EU Production Industrielle (Mensuel) SEP 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/08 14:30 US IPC OCT 14:30 US IPC c.a. OCT 14:30 US Taux D'Inflation De Base (Mensuel) OCT 14:30 US Taux d'inflation (Mensuel) OCT 14:30 US Taux d'Inflation (Annuel) OCT 14:30 US Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT 18:00 US Changement de stocks d'essence EIA NOV/07 18:00 US Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/07 18:20 US Discours de Fed Hammack 20:00 US Déclaration Mensuelle Des Budgets OCT Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.