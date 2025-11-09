Agenda Economique Zonebourse : PIB britannique et gros stocks de stats US en souffrance

|Lundi 10 novembre 2025
|11:00
ES
Confiance Des Consommateurs OCT
|16:30
CA
Enquête auprès des participants au marché de la Banque du Canada
|Mardi 11 novembre 2025
|00:30
AU
Westpac Confiance Des Consommateurs Changement NOV
|00:30
AU
Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs NOV
|00:50
JP
Compte Courant SEP
|01:01
GB
BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) OCT
|01:30
AU
NAB Confiance Des Entreprises OCT
|08:00
GB
Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) SEP
|08:00
GB
Taux De Chômage SEP
|08:00
GB
Evolution de l'emploi SEP
|09:20
EU
Discours de la présidente de la BCE Lagarde
|11:00
DE
Indice Du Sentiment Économique ZEW NOV
|11:00
EU
Indice Du Sentiment Économique ZEW NOV
|23:15
AU
Discours de RBA Jones
|Mercredi 12 novembre 2025
|01:30
AU
Prêts À L'Investissement Pour Les Maisons Q3
|04:25
US
Discours de Fed Barr
|08:00
DE
Prix de Gros (Annuel) OCT
|08:00
DE
Prix de gros (Mensuel) OCT
|10:00
IT
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/07
|13:05
GB
Discours de la BoE Pill
|15:20
US
Discours de la Fed Williams
|16:20
US
Discours de la Fed Waller
|18:15
US
Discours de Bostic de la Fed
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API NOV/07
|Jeudi 13 novembre 2025
|01:01
GB
Rics Maison Prix Solde OCT
|01:30
AU
Evolution de l'emploi OCT
|01:30
AU
Taux De Chômage OCT
|01:30
AU
Evolution de l'emploi à Temps Plein OCT
|07:30
FR
Taux De Chômage Q3
|08:00
GB
Production Manufacturière (Mensuelle) SEP
|08:00
GB
Balance commerciale de marchandises hors des EU SEP
|08:00
GB
Balance commerciale des marchandises SEP
|08:00
GB
PIB (Mensuel) SEP
|08:00
GB
PIB moyen sur 3 mois SEP
|08:00
GB
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|08:00
GB
Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3
|08:00
GB
Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q3
|10:00
FR
Rapport sur le marché de l'huile de l'IEA
|10:00
EU
Bulletin Économique Bce
|11:00
EU
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/08
|14:30
US
IPC OCT
|14:30
US
IPC c.a. OCT
|14:30
US
Taux D'Inflation De Base (Mensuel) OCT
|14:30
US
Taux d'inflation (Mensuel) OCT
|14:30
US
Taux d'Inflation (Annuel) OCT
|14:30
US
Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT
|18:00
US
Changement de stocks d'essence EIA NOV/07
|18:00
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/07
|18:20
US
Discours de Fed Hammack
|20:00
US
Déclaration Mensuelle Des Budgets OCT
