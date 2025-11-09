Agenda Economique Zonebourse : PIB britannique et gros stocks de stats US en souffrance

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Attention, les statistiques macros US continuent à s'empiler à cause du blocage budgétaire qui dure depuis 40 jours. Elles figurent dans l'agenda, mais elles ne seront probablement pas annoncées pour le moment.

Thomas Barnet

Thomas Barnet

Publié le 09/11/2025 à 19:31

Agenda Economique Zonebourse : PIB britannique et gros stocks de stats US en souffrance
Lundi 10 novembre 2025
11:00
ES

Confiance Des Consommateurs OCT

16:30
CA

Enquête auprès des participants au marché de la Banque du Canada

Mardi 11 novembre 2025
00:30
AU

Westpac Confiance Des Consommateurs Changement NOV

00:30
AU

Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs NOV

00:50
JP

Compte Courant SEP

01:01
GB

BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) OCT

01:30
AU

NAB Confiance Des Entreprises OCT

08:00
GB

Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) SEP

08:00
GB

Taux De Chômage SEP

08:00
GB

Evolution de l'emploi SEP

09:20
EU

Discours de la présidente de la BCE Lagarde

11:00
DE

Indice Du Sentiment Économique ZEW NOV

11:00
EU

Indice Du Sentiment Économique ZEW NOV

23:15
AU

Discours de RBA Jones

Mercredi 12 novembre 2025
01:30
AU

Prêts À L'Investissement Pour Les Maisons Q3

04:25
US

Discours de Fed Barr

08:00
DE

Prix de Gros (Annuel) OCT

08:00
DE

Prix ​​de gros (Mensuel) OCT

10:00
IT

Production Industrielle (Mensuel) SEP

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/07

13:05
GB

Discours de la BoE Pill

15:20
US

Discours de la Fed Williams

16:20
US

Discours de la Fed Waller

18:15
US

Discours de Bostic de la Fed

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API NOV/07

Jeudi 13 novembre 2025
01:01
GB

Rics Maison Prix Solde OCT

01:30
AU

Evolution de l'emploi OCT

01:30
AU

Taux De Chômage OCT

01:30
AU

Evolution de l'emploi à Temps Plein OCT

07:30
FR

Taux De Chômage Q3

08:00
GB

Production Manufacturière (Mensuelle) SEP

08:00
GB

Balance commerciale de marchandises hors des EU SEP

08:00
GB

Balance commerciale des marchandises SEP

08:00
GB

PIB (Mensuel) SEP

08:00
GB

PIB moyen sur 3 mois SEP

08:00
GB

Production Industrielle (Mensuel) SEP

08:00
GB

Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3

08:00
GB

Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q3

10:00
FR

Rapport sur le marché de l'huile de l'IEA

10:00
EU

Bulletin Économique Bce

11:00
EU

Production Industrielle (Mensuel) SEP

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage SEP/27

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/04

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/11

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/18

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage OCT/25

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/01

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/08

14:30
US

IPC OCT

14:30
US

IPC c.a. OCT

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Mensuel) OCT

14:30
US

Taux d'inflation (Mensuel) OCT

14:30
US

Taux d'Inflation (Annuel) OCT

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Annuel) OCT

18:00
US

Changement de stocks d'essence EIA NOV/07

18:00
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/07

18:20
US

Discours de Fed Hammack

20:00
US

Déclaration Mensuelle Des Budgets OCT

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

