Agenda Economique Zonebourse : PIB chinois et indicateurs PMI de janvier au programme

Sur la semaine du 19 au 23 janvier 2026, le PIB chinois du 4e trimestre 2025 suscitera de l'intérêt. En fin de semaine, les indicateurs d'activité PMI aussi. Entre les deux, les Etats-Unis continuent à publier des statistiques un peu datées qui avaient été décalées à cause du shutdown.

Publié le 18/01/2026 à 18:25

Lundi 19 janvier 2026
02:30
CN

Indice Du Prix Des Logements (Annuel) DEC

03:00
CN

Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) DEC

03:00
CN

Croissance Du PIB (Annuel) Q4

03:00
CN

Production Industrielle (Annuel) DEC

03:00
CN

Ventes au Détail (annuel) DEC

03:00
CN

Croissance Du Pib (Trimestriel) Q4

10:00
CN

Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) DEC

14:30
CA

Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC

14:30
CA

Taux d'inflation (Mensuel) DEC

14:30
CA

Taux d'Inflation (Annuel) DEC

16:30
CA

Enquête Sur Les Perspectives Des Entreprises Bdc

Mardi 20 janvier 2026
02:15
CN

Taux préférentiel de prêt à 1 an

02:15
CN

Prêt à taux préférentiel 5 ans JAN

08:00
GB

Evolution de l'emploi NOV

08:00
GB

Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) NOV

08:00
GB

Taux De Chômage NOV

08:00
DE

Prix à la production (Annuel) DEC

10:00
ES

Balance Commerciale NOV

11:00
EU

Indice Du Sentiment Économique ZEW JAN

11:00
DE

Indice Du Sentiment Économique ZEW JAN

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API JAN/16

Mercredi 21 janvier 2026
08:00
GB

Taux d'inflation (Mensuel) DEC

08:00
GB

Taux d'Inflation (Annuel) DEC

08:00
GB

Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC

08:30
EU

Discours de la présidente de la BCE Lagarde

10:00
FR

Rapport sur le marché de l'huile de l'IEA

12:00
GB

Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q1

12:00
GB

Cbi Industriels Tendances Commandes JAN

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JAN/16

16:00
US

Promesses De Ventes (Mensuel) DEC

16:00
US

Promesses De Ventes (Annuel) DEC

Jeudi 22 janvier 2026
00:50
JP

Balance Commerciale DEC

00:50
JP

Exportations (Annuelle) DEC

01:30
AU

Evolution de l'emploi DEC

01:30
AU

Taux De Chômage DEC

01:30
AU

Evolution de l'emploi à Temps Plein DEC

12:00
GB

Cbi Statistique Du Commerce JAN

13:30
EU

Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE

14:30
US

Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final Q3

14:30
US

Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q3

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage JAN/17

14:30
CA

Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) DEC

14:30
CA

Indice Des Prix Des Logements Neufs (Annuel) DEC

16:00
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) OCT

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) OCT

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) OCT

16:00
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) OCT

16:00
US

Revenu Personnel (Mensuel) OCT

16:00
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) NOV

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) NOV

16:00
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) NOV

16:00
US

Revenu Personnel (Mensuel) NOV

16:00
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) NOV

16:00
EU

Confiance des consommateurs Flash JAN

18:00
US

Changement de stocks d'essence EIA JAN/16

18:00
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA JAN/16

23:00
AU

Indice PMI Manufacturier Flash JAN

23:00
AU

Indice PMI Services Flash JAN

Vendredi 23 janvier 2026
00:30
JP

Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC

00:30
JP

Taux d'Inflation (Annuel) DEC

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

