Agenda Economique Zonebourse : PIB chinois et indicateurs PMI de janvier au programme

|Lundi 19 janvier 2026
|02:30
CN
Indice Du Prix Des Logements (Annuel) DEC
|03:00
CN
Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) DEC
|03:00
CN
Croissance Du PIB (Annuel) Q4
|03:00
CN
Production Industrielle (Annuel) DEC
|03:00
CN
Ventes au Détail (annuel) DEC
|03:00
CN
Croissance Du Pib (Trimestriel) Q4
|10:00
CN
Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) DEC
|14:30
CA
Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC
|14:30
CA
Taux d'inflation (Mensuel) DEC
|14:30
CA
Taux d'Inflation (Annuel) DEC
|16:30
CA
Enquête Sur Les Perspectives Des Entreprises Bdc
|Mardi 20 janvier 2026
|02:15
CN
Taux préférentiel de prêt à 1 an
|02:15
CN
Prêt à taux préférentiel 5 ans JAN
|08:00
GB
Evolution de l'emploi NOV
|08:00
GB
Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) NOV
|08:00
GB
Taux De Chômage NOV
|08:00
DE
Prix à la production (Annuel) DEC
|10:00
ES
Balance Commerciale NOV
|11:00
EU
Indice Du Sentiment Économique ZEW JAN
|11:00
DE
Indice Du Sentiment Économique ZEW JAN
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API JAN/16
|Mercredi 21 janvier 2026
|08:00
GB
Taux d'inflation (Mensuel) DEC
|08:00
GB
Taux d'Inflation (Annuel) DEC
|08:00
GB
Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC
|08:30
EU
Discours de la présidente de la BCE Lagarde
|10:00
FR
Rapport sur le marché de l'huile de l'IEA
|12:00
GB
Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q1
|12:00
GB
Cbi Industriels Tendances Commandes JAN
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JAN/16
|16:00
US
Promesses De Ventes (Mensuel) DEC
|16:00
US
Promesses De Ventes (Annuel) DEC
|Jeudi 22 janvier 2026
|00:50
JP
Balance Commerciale DEC
|00:50
JP
Exportations (Annuelle) DEC
|01:30
AU
Evolution de l'emploi DEC
|01:30
AU
Taux De Chômage DEC
|01:30
AU
Evolution de l'emploi à Temps Plein DEC
|12:00
GB
Cbi Statistique Du Commerce JAN
|13:30
EU
Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE
|14:30
US
Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final Q3
|14:30
US
Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q3
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage JAN/17
|14:30
CA
Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) DEC
|14:30
CA
Indice Des Prix Des Logements Neufs (Annuel) DEC
|16:00
US
Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) OCT
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Mensuel) OCT
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Annuel) OCT
|16:00
US
Dépenses Personnelles (Mensuel) OCT
|16:00
US
Revenu Personnel (Mensuel) OCT
|16:00
US
Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) NOV
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Mensuel) NOV
|16:00
US
Indice Des Prix PCE (Annuel) NOV
|16:00
US
Revenu Personnel (Mensuel) NOV
|16:00
US
Dépenses Personnelles (Mensuel) NOV
|16:00
EU
Confiance des consommateurs Flash JAN
|18:00
US
Changement de stocks d'essence EIA JAN/16
|18:00
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA JAN/16
|23:00
AU
Indice PMI Manufacturier Flash JAN
|23:00
AU
Indice PMI Services Flash JAN
|Vendredi 23 janvier 2026
|00:30
JP
Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC
|00:30
JP
Taux d'Inflation (Annuel) DEC
