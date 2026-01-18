Agenda Economique Zonebourse : PIB chinois et indicateurs PMI de janvier au programme

Sur la semaine du 19 au 23 janvier 2026, le PIB chinois du 4e trimestre 2025 suscitera de l'intérêt. En fin de semaine, les indicateurs d'activité PMI aussi. Entre les deux, les Etats-Unis continuent à publier des statistiques un peu datées qui avaient été décalées à cause du shutdown.

Lundi 19 janvier 2026 02:30 CN Indice Du Prix Des Logements (Annuel) DEC 03:00 CN Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) DEC 03:00 CN Croissance Du PIB (Annuel) Q4 03:00 CN Production Industrielle (Annuel) DEC 03:00 CN Ventes au Détail (annuel) DEC 03:00 CN Croissance Du Pib (Trimestriel) Q4 10:00 CN Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) DEC 14:30 CA Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC 14:30 CA Taux d'inflation (Mensuel) DEC 14:30 CA Taux d'Inflation (Annuel) DEC 16:30 CA Enquête Sur Les Perspectives Des Entreprises Bdc Mardi 20 janvier 2026 02:15 CN Taux préférentiel de prêt à 1 an 02:15 CN Prêt à taux préférentiel 5 ans JAN 08:00 GB Evolution de l'emploi NOV 08:00 GB Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) NOV 08:00 GB Taux De Chômage NOV 08:00 DE Prix à la production (Annuel) DEC 10:00 ES Balance Commerciale NOV 11:00 EU Indice Du Sentiment Économique ZEW JAN 11:00 DE Indice Du Sentiment Économique ZEW JAN 22:30 US Changement de stock d'huile brute API JAN/16 Mercredi 21 janvier 2026 08:00 GB Taux d'inflation (Mensuel) DEC 08:00 GB Taux d'Inflation (Annuel) DEC 08:00 GB Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC 08:30 EU Discours de la présidente de la BCE Lagarde 10:00 FR Rapport sur le marché de l'huile de l'IEA 12:00 GB Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q1 12:00 GB Cbi Industriels Tendances Commandes JAN 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JAN/16 16:00 US Promesses De Ventes (Mensuel) DEC 16:00 US Promesses De Ventes (Annuel) DEC Jeudi 22 janvier 2026 00:50 JP Balance Commerciale DEC 00:50 JP Exportations (Annuelle) DEC 01:30 AU Evolution de l'emploi DEC 01:30 AU Taux De Chômage DEC 01:30 AU Evolution de l'emploi à Temps Plein DEC 12:00 GB Cbi Statistique Du Commerce JAN 13:30 EU Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE 14:30 US Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final Q3 14:30 US Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q3 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage JAN/17 14:30 CA Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) DEC 14:30 CA Indice Des Prix Des Logements Neufs (Annuel) DEC 16:00 US Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) OCT 16:00 US Indice Des Prix PCE (Mensuel) OCT 16:00 US Indice Des Prix PCE (Annuel) OCT 16:00 US Dépenses Personnelles (Mensuel) OCT 16:00 US Revenu Personnel (Mensuel) OCT 16:00 US Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) NOV 16:00 US Indice Des Prix PCE (Mensuel) NOV 16:00 US Indice Des Prix PCE (Annuel) NOV 16:00 US Revenu Personnel (Mensuel) NOV 16:00 US Dépenses Personnelles (Mensuel) NOV 16:00 EU Confiance des consommateurs Flash JAN 18:00 US Changement de stocks d'essence EIA JAN/16 18:00 US Changent des stocks de pétrole brut EIA JAN/16 23:00 AU Indice PMI Manufacturier Flash JAN 23:00 AU Indice PMI Services Flash JAN Vendredi 23 janvier 2026 00:30 JP Taux D'Inflation De Base (Annuel) DEC 00:30 JP Taux d'Inflation (Annuel) DEC Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.