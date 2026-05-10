Agenda Economique Zonebourse : place à l'inflation en Chine et aux USA

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales… Notre agenda des statistiques clés du 11 au 15 mai 2026 permet d'anticiper les tendances macroéconomiques et les réactions des marchés financiers. Cette semaine, l'inflation d'avril en Chine et aux Etats-Unis et le PIB britannique se profilent.

Publié le 10/05/2026 à 18:27

Lundi 11 mai 2026
03:30
CN

Taux d'inflation (Mensuel) APR

03:30
CN

Prix à la production (Annuel) APR

03:30
CN

Taux d'Inflation (Annuel) APR

16:00
US

Ventes de Logements Existants APR

16:00
US

Ventes de Logements Existants (Mensuel) APR

16:30
CA

Enquête auprès des participants au marché de la Banque du Canada

Mardi 12 mai 2026
01:01
GB

BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) APR

01:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) MAR

01:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Annuel) MAR

01:50
JP

Résumé des Opinions de la BoJ

02:30
AU

Westpac Indice De Confiance Des Consommateurs MAY

02:30
AU

Westpac Confiance Des Consommateurs Changement MAY

03:30
AU

NAB Confiance Des Entreprises APR

10:00
IT

Production Industrielle (Mensuel) MAR

11:00
EU

Indice Du Sentiment Économique ZEW MAY

11:00
DE

Indice Du Sentiment Économique ZEW MAY

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Mensuel) APR

14:30
US

Taux d'inflation (Mensuel) APR

14:30
US

Taux D'Inflation De Base (Annuel) APR

14:30
US

Taux d'Inflation (Annuel) APR

14:30
US

IPC APR

14:30
US

IPC c.a. APR

20:00
US

Déclaration Mensuelle Des Budgets APR

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API MAY/08

Mercredi 13 mai 2026
01:50
JP

Compte Courant MAR

03:30
AU

Prêts À L'Investissement Pour Les Maisons Q1

03:30
AU

Prêts immobiliers Trimestre après Trimestre Q1

07:30
FR

Taux De Chômage Q1

11:00
EU

Changement d'emploi (Trimestriel) Prel Q1

11:00
EU

Changement d'emploi (annuel) prél Q1

11:00
EU

Production Industrielle (Mensuel) MAR

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA MAY/08

14:30
US

Prix à la production Core (Mensuel) APR

14:30
US

Prix à la production (Mensuel) APR

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA MAY/08

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA MAY/08

Jeudi 14 mai 2026
01:01
GB

Rics Maison Prix Solde APR

08:00
GB

Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q1

08:00
GB

Balance commerciale de marchandises hors des EU MAR

08:00
GB

Balance commerciale des marchandises MAR

08:00
GB

PIB (Mensuel) MAR

08:00
GB

PIB moyen sur 3 mois MAR

08:00
GB

Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q1

08:00
GB

Production Industrielle (Mensuel) MAR

08:00
GB

Production Manufacturière (Mensuelle) MAR

08:00
GB

Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel Q1

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage MAY/09

14:30
US

Ventes au détail (mensuel) APR

14:30
US

Prix À L'Importation (Mensuel) APR

14:30
US

Prix À L'Exportation (Mensuel) APR

14:30
US

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) APR

16:00
US

Stocks Des Entreprises (Mensuel) MAR

Vendredi 15 mai 2026
08:00
DE

Prix ​​de gros (Mensuel) APR

08:00
DE

Prix de Gros (Annuel) APR

08:30
CH

Production Industrielle (Annuel) Q1

11:00
CN

Compte Courant Prél Q1

12:00
ES

Confiance Des Consommateurs APR

14:15
CA

Mises en chantier APR

14:30
US

Indice Empire State Manufacturing MAY

15:15
US

Production Industrielle (Mensuel) APR

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

