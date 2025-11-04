Agenda Economique Zonebourse : PMI et ISM des services au programme du 5 novembre

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller le 5 novembre ? Le calendrier des statistiques américaines est toujours fourni à titre indicatif, car le shutdown empêche la publication de la plupart des statistiques officielles. L'ISM sera toutefois maintenu parce qu'il est compilé par un institut privé.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 04/11/2025 à 19:21

Partager
Agenda Economique Zonebourse : PMI et ISM des services au programme du 5 novembre
Mercredi 05 novembre 2025
08:00
DE

Commandes à l'industrie (Mensuel) SEP

08:45
FR

Production Industrielle (Mensuel) SEP

09:15
ES

Indice PMI Services OCT

09:45
IT

Indice PMI Services OCT

10:00
IT

Ventes au détail (mensuel) SEP

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA OCT/31

14:15
US

Créations d'emplois ADP OCT

16:00
US

Indice ISM Services OCT

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA OCT/31

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA OCT/31

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
Partager

Économie : Plus d'actualités

19:56 Horacio Marin (YPF) s'exprime sur l'investissement d'Abu Dhabi XRG dans le GNL argentin MT
19:56 Donald Trump et Narendra Modi échangent fréquemment alors que les discussions commerciales se poursuivent, selon la Maison Blanche RE
19:54 La Maison Blanche affirme que Trump suit de près la situation au Nigeria RE
19:54 Les cours du soja reculent après une envolée, le blé atteint un sommet de trois mois RE
19:50 Vontier Corporation annonce le versement d'un dividende trimestriel régulier, payable le 11 décembre 2025 CI
19:44 La Maison Blanche affirme respecter pleinement l'injonction judiciaire sur l'aide alimentaire RE
19:34 L'Iran libère deux ressortissants français, annonce Emmanuel Macron RE
20:00 Iran-Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison-Macron RE
19:31 Global Bioenergies reporte l'examen des offres de rachat au 24 novembre 2025 RE
19:31 Basetwo annonce un partenariat stratégique de distribution avec NS Solutions au Japon RE
19:28 Pfizer et Novo Nordisk surenchérissent pour la start-up Metsera dans la bataille contre l'obésité MT
19:22 Cottonwood Communities lance une offre continue de 750 millions de dollars en actions ordinaires RE
19:38 22nd Century Group, Inc. : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025 CI
19:38 Voltaire Leasing & Finance Limited : Résultats financiers du deuxième trimestre et des six premiers mois clos le 30 septembre 2025 CI
19:37 Worldwide Aluminium Limited : Résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre clos le 30 septembre 2025 CI
Plus d'actualités

Actualités les plus lues

IA un truc qui cloche ?

IA un truc qui cloche ?

Les investisseurs se sont levés du pied gauche ce matin. Ils redoutent une Fed plus belliciste que prévu et auraient aimé que les résultats de Palantir soient époustouflants au lieu de juste bons. La question de la valorisation et de la consanguinité du secteur de l'IA pose une nouvelle fois question. Mais depuis quelques mois, elle est régulièrement balayée par l'appât du gain. Sera-ce différent cette fois ? Aucune idée, mais on va quand même évoquer ce qui fâche.

Avis d'analystes du jour : nouvelles recos à l'achat sur Ryanair et Moncler, LVMH, Kering et Airbus revalorisées

Le 04 novembre 2025 à 08:28
Avis d'analystes du jour : nouvelles recos à l'achat sur Ryanair et Moncler, LVMH, Kering et Airbus revalorisées

Bourse : Palantir déçoit, bioMérieux avertit, Edenred dévoile ses ambitions et Nintendo voit plus haut

Le 04 novembre 2025 à 08:43
Bourse : Palantir déçoit, bioMérieux avertit, Edenred dévoile ses ambitions et Nintendo voit plus haut

L'heure de vérité pour les droits de douane

Le 04 novembre 2025 à 12:00
L'heure de vérité pour les droits de douane

Wall Street : Le marché haussier prêt pour une correction ?

Le 04 novembre 2025 à 15:32
Wall Street : Le marché haussier prêt pour une correction ?

Palantir continue de défier les lois de la gravité

Le 04 novembre 2025 à 09:46
Palantir continue de défier les lois de la gravité

Doutes sur l'IA et les taux, prises de bénéfices: les Bourses chutent

Le 04 novembre 2025 à 10:26
Doutes sur l'IA et les taux, prises de bénéfices: les Bourses chutent

CAC 40 : La Bourse de Paris attendue en nette baisse, le budget et les entreprises au centre des attentions

Le 04 novembre 2025 à 08:38
CAC 40 : La Bourse de Paris attendue en nette baisse, le budget et les entreprises au centre des attentions

Europe : le rouge l'emporte avec les résultats d'entreprise

Le 04 novembre 2025 à 11:59
Europe : le rouge l'emporte avec les résultats d'entreprise

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Le 04 novembre 2025 à 06:33
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
Plus d'Articles
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Agenda Economique Zonebourse : PMI et ISM des services au programme du 5 novembre
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong