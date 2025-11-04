Agenda Economique Zonebourse : PMI et ISM des services au programme du 5 novembre

|Mercredi 05 novembre 2025
|08:00
DE
Commandes à l'industrie (Mensuel) SEP
|08:45
FR
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|09:15
ES
Indice PMI Services OCT
|09:45
IT
Indice PMI Services OCT
|10:00
IT
Ventes au détail (mensuel) SEP
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA OCT/31
|14:15
US
Créations d'emplois ADP OCT
|16:00
US
Indice ISM Services OCT
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA OCT/31
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA OCT/31
