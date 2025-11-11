Agenda Economique Zonebourse : quatre discours de la Fed pour le prix d'un

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller le 12 novembre ? Essentiellement des statistiques européennes, mais surtout plusieurs allocutions de membres de la Fed, dont John Williams et Christopher Waller.

Mercredi 12 novembre 2025 01:30 AU Prêts À L'Investissement Pour Les Maisons Q3 04:25 US Discours de Fed Barr 08:00 DE Prix de Gros (Annuel) OCT 08:00 DE Prix ​​de gros (Mensuel) OCT 10:00 IT Production Industrielle (Mensuel) SEP 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/07 13:05 GB Discours de la BoE Pill 15:20 US Discours de la Fed Williams 16:20 US Discours de la Fed Waller 18:15 US Discours de Bostic de la Fed 22:30 US Changement de stock d'huile brute API NOV/07 Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.