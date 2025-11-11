 GBX
Ajouter à une liste

GBX

Taux de change

GBX

Cours en clôture
- GBX - Graphique intraday de GBX
19:27 Taux : légère détente en zone Euro, nette embellie sur 'Gilts' après chômage UK Zonebourse
19:02 Agenda Economique Zonebourse : quatre discours de la Fed pour le prix d'un Zonebourse

Agenda Economique Zonebourse : quatre discours de la Fed pour le prix d'un

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller le 12 novembre ? Essentiellement des statistiques européennes, mais surtout plusieurs allocutions de membres de la Fed, dont John Williams et Christopher Waller.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 11/11/2025 à 19:02

Partager
Agenda Economique Zonebourse : quatre discours de la Fed pour le prix d'un
Mercredi 12 novembre 2025
01:30
AU

Prêts À L'Investissement Pour Les Maisons Q3

04:25
US

Discours de Fed Barr

08:00
DE

Prix de Gros (Annuel) OCT

08:00
DE

Prix ​​de gros (Mensuel) OCT

10:00
IT

Production Industrielle (Mensuel) SEP

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/07

13:05
GB

Discours de la BoE Pill

15:20
US

Discours de la Fed Williams

16:20
US

Discours de la Fed Waller

18:15
US

Discours de Bostic de la Fed

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API NOV/07

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
Partager

Dernières actualités sur GBX

19:27 Taux : légère détente en zone Euro, nette embellie sur 'Gilts' après chômage UK Zonebourse
19:02 Agenda Economique Zonebourse : quatre discours de la Fed pour le prix d'un Zonebourse
18:41 Le FTSE 100 clôture à un niveau record sur fond d'espoirs de baisse des taux ; AstraZeneca en vedette RE
18:12 Les Bourses européennes poursuivent leur envolée ; Novo Nordisk réduit drastiquement le prix du Wegovy en Inde face à Eli Lilly MT
18:01 Le FTSE 100 vise les 10 000 points alors que les espoirs de baisse des taux de la Banque d'Angleterre se renforcent AN
17:54 Le FTSE 100 atteint un nouveau record, porté par l'emploi britannique et les résultats d'entreprises MT
17:49 Les Bourses européennes terminent en nette hausse, record à Londres AW
20:33 La Banque d'Angleterre met en garde contre un assouplissement excessif des règles sur les stablecoins RE
16:10 Les cours du sucre blanc se stabilisent après avoir atteint un plus bas de cinq ans, le cacao recule RE
15:32 Les taux des gilts à court terme s'envolent alors que de mauvais chiffres sur l'emploi au Royaume-Uni renforcent les paris sur une baisse des taux de la BoE RE
14:55 La Banque d'Angleterre estime que les bénéfices élargis du QE amortissent d'importantes pertes RE
13:59 Les données sur le marché du travail renforcent la probabilité d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre en décembre, selon Deutsche Bank MT
13:54 Le dollar américain progresse avant la publication des données ADP et Redbook MT
13:34 Le chômage atteint son plus haut niveau depuis la pandémie : un signal d'alarme pour l'économie britannique MT
13:20 La livre sterling pénalisée par de nouveaux signes de faiblesse du marché du travail britannique, selon MUFG MT
13:16 Les marchés boursiers progressent, les données sur l'emploi renforcent les espoirs de baisse de taux de la Banque d'Angleterre AN
12:44 Le rebond technologique s'essouffle à Wall Street RE
12:29 Analyse ING : l'euro sous-évalué, la livre fragilisée, le forint hongrois dopé par la politique MT
12:28 La livre lestée par la hausse du chômage au Royaume-Uni AW
12:10 La livre sterling interrompt sa série de quatre hausses après les chiffres de l'emploi RE
12:04 Résumé économique nocturne de Societe Generale : stabilité du dollar, avancées budgétaires aux États-Unis et indicateurs mitigés au Royaume-Uni MT
10:31 Le FTSE progresse, les données sur l'emploi ravivent l'espoir d'une baisse des taux de la BoE AN
10:28 Accord budgétaire provisoire aux Etats-Unis: les marchés dans le vert AW
10:12 HSBC nomme la vétérane de la finance chinoise Wei Sun Christianson à son conseil d'administration RE
10:07 Le marché du travail britannique en déclin renforce les paris sur une baisse des taux de la Banque d'Angleterre RE

Graphique

Graphique GBX
GBX: Graphique dynamique
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Agenda Economique Zonebourse : quatre discours de la Fed pour le prix d'un
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong