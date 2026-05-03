Lundi 4 mai 2026
Scor SE : Détachement de dividende
Tikehau Capital : Détachement de dividende
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France : Détachement de dividende
Verallia : Détachement de dividende
M6 Métropole Télévision : Détachement de dividende
Mercialys : Détachement de dividende
Lectra : Détachement de dividende
Wallix Group : Assemblée Générale Annuelle
Mardi 5 mai 2026
Air Liquide : Assemblée Générale Annuelle
BNP Paribas : Assemblée Générale Annuelle
Sanofi : Détachement de dividende
EssilorLuxottica : Détachement de dividende
Technip Energies N.V. : Assemblée Générale Annuelle
Lagardère S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Interparfums : Détachement de dividende
Louis Hachette Group S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Kaufman & Broad S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Atari S.A. : Split / Dividende Significatif
Spartoo : Assemblée Générale Annuelle
Mercredi 6 mai 2026
Unibail-Rodamco-Westfield SE : Assemblée Générale Annuelle
Eurazeo SE : Assemblée Générale Annuelle
Lagardère S.A. : Détachement de dividende
Gaumont : Assemblée Générale Annuelle
Acteos : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 7 mai 2026
Schneider Electric SE : Assemblée Générale Annuelle
Klépierre : Assemblée Générale Annuelle
Edenred SE : Assemblée Générale Annuelle
Louis Hachette Group S.A. : Détachement de dividende
Louis Hachette Group S.A. : Détachement de dividende exceptionnelle
Lanson-BCC : Détachement de dividende
Vendredi 8 mai 2026
Renault : Détachement de dividende
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