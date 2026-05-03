Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 4 au 8 mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine figurent Air Liquide, BNP Paribas, Sanofi, Schneider Electric, Renault, et EssilorLuxottica.

Lundi 4 mai 2026

Scor SE : Détachement de dividende

Tikehau Capital : Détachement de dividende

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France : Détachement de dividende

Verallia : Détachement de dividende

M6 Métropole Télévision : Détachement de dividende

Mercialys : Détachement de dividende

Lectra : Détachement de dividende

Wallix Group : Assemblée Générale Annuelle

Mardi 5 mai 2026

Air Liquide : Assemblée Générale Annuelle

BNP Paribas : Assemblée Générale Annuelle

Sanofi : Détachement de dividende

EssilorLuxottica : Détachement de dividende

Technip Energies N.V. : Assemblée Générale Annuelle

Lagardère S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Interparfums : Détachement de dividende

Louis Hachette Group S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Kaufman & Broad S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Atari S.A. : Split / Dividende Significatif

Spartoo : Assemblée Générale Annuelle

Mercredi 6 mai 2026

Unibail-Rodamco-Westfield SE : Assemblée Générale Annuelle

Eurazeo SE : Assemblée Générale Annuelle

Lagardère S.A. : Détachement de dividende

Gaumont : Assemblée Générale Annuelle

Acteos : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 7 mai 2026

Schneider Electric SE : Assemblée Générale Annuelle

Klépierre : Assemblée Générale Annuelle

Edenred SE : Assemblée Générale Annuelle

Louis Hachette Group S.A. : Détachement de dividende

Louis Hachette Group S.A. : Détachement de dividende exceptionnelle

Lanson-BCC : Détachement de dividende

Vendredi 8 mai 2026

Renault : Détachement de dividende

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