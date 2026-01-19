Agfa-Gevaert annonce la fin de l'incertitude dans son litige avec le groupe Aurelius
Agfa-Gevaert (-2,47%, à 0,4935 euro) cède du terrain après avoir reçu le rapport final de l'expert indépendant concernant la créance en suspens au titre du contrat de cession d'actions signé avec le groupe Aurelius pour la vente de la division Offset Solutions de la société.
La société dédiée à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de systèmes et de produits d'imagerie rappelle qu'en août 2022, elle avait annoncé la signature d'un contrat de cession d'actions avec Aurelius pour la vente de sa division Offset Solutions. A la fin de l'année 2024, le montant total de la créance en suspens liée à l'ajustement du prix d'achat s'élevait à 31,4 millions d'euros. Sur ce montant 19,1 millions d'euros étaient contestés par Aurelius. Ce dernier a versé 5,9 millions d'euros correspondant à la partie non contestée de la créance totale.
Depuis, l'expert indépendant a fixé le montant de l'ajustement de prix à 14,7 millions d'euros et cette décision entraîne automatiquement le paiement de 5,2 millions d'euros de la part non contestée. Les paiements sont dus dans un délai de 15 jours ouvrables.
Selon KBC Securities, qui a échangé avec la direction d'Agfa, avec cette décision de l'expert, la société devrait percevoir 19,9 millions d'euros en numéraire dans un délai de 15 jours, ce qui ramène l'écart sur les encaissements totaux, par rapport à la créance initiale de 31,4 millions d'euros, à "seulement" 5,6 millions d'euros.
Pour les analystes, cette issue permet de lever une incertitude de longue date, renforce la liquidité et doit permettre à la direction de se concentrer désormais pleinement sur sa stratégie de transformation. Il s'agit donc d'une évolution positive pour Agfa, malgré le repli du titre actuellement. Si elle ne constitue pas un moteur de valeur central, elle améliore la transparence et réduit le risque d'exécution entourant la transformation du groupe souligne KBC Securities. Les analystes ajoutent que depuis peu, l'attention du marché s'était récemment déplacée vers les préoccupations liées notamment à la discipline de trésorerie.
Pour Pascal Juéry, président-directeur général du groupe Agfa-Gevaert : "nous sommes très satisfaits que, plus de trois ans après l'annonce de la transaction, nous puissions enfin clore ce chapitre. Nous pouvons désormais nous concentrer pleinement sur la transformation en cours de l'entreprise, vers laquelle les fonds que nous allons recevoir seront déployés".
Agfa-Gevaert NV est l'un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de produits d'imagerie. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Impression numérique et produits chimiques (38,5%). Agfa-Gevaert NV fournit aux entreprises d'impression d'enseignes et d'affiches une gamme d'imprimantes jet d'encre grand format hautement productives et polyvalentes et des encres dédiées, ainsi que des logiciels de flux de travail, des machines de découpe et des supports jet d'encre. Agfa fabrique des produits classiques à base de films, tels que des films pour les essais non destructifs et la photographie aérienne, ainsi que des microfilms et des films pour la production de cartes de circuits imprimés ;
- Solutions de radiologie (33,6%). Agfa-Gevaert NV fournit aux services de radiologie des hôpitaux du monde entier des films radiographiques traditionnels, des films papier et des imprimantes, des équipements de radiographie numérique et des logiciels de traitement d'images. Les racines d'Agfa se trouvent dans l'imagerie médicale traditionnelle, mais sur le marché actuel des soins de santé, la radiographie numérique est devenue la technologie dominante. Tous les systèmes de radiographie numérique d'Agfa sont proposés avec le logiciel de traitement d'images MUSICA, leader de la société, et sa station de travail MUSICA pour l'identification, l'acquisition et le contrôle de qualité des images ;
- HealthCare IT (21,3%). Agfa-Gevaert NV propose des solutions d'imagerie informatique (la plate-forme Enterprise Imaging crée un véritable dossier d'imagerie pour chaque patient, contenant toutes les images possibles du patient, quels que soient le service et l'établissement qui les ont créées), des solutions d'informatique hospitalière (le principal système d'information hospitalier/système d'information clinique ORBIS relie les services médicaux et administratifs des hôpitaux en un seul réseau virtuel) et des solutions de soins intégrés (ces solutions favorisent la collaboration au-delà des frontières des organisations de soins et des disciplines médicales et permettent aux hôpitaux de s'engager activement avec toutes les parties prenantes dans le processus de soins élargi, y compris les médecins, les soignants informels et les patients) ;
- Solutions offset (6,6%). Agfa-Gevaert NV est l'un des principaux fournisseurs de l'industrie de l'impression, offrant des solutions innovantes et fiables. Les imprimeurs commerciaux, de journaux et d'emballages du monde entier font confiance à Agfa pour la gamme la plus étendue de solutions intégrées, des systèmes computer-to-plate avec plaques offset numériques aux produits chimiques pour salles de presse, en passant par les logiciels de gestion des couleurs et d'optimisation des flux de production.
