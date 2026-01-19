Agfa-Gevaert annonce la fin de l'incertitude dans son litige avec le groupe Aurelius

Agfa-Gevaert (-2,47%, à 0,4935 euro) cède du terrain après avoir reçu le rapport final de l'expert indépendant concernant la créance en suspens au titre du contrat de cession d'actions signé avec le groupe Aurelius pour la vente de la division Offset Solutions de la société.

La société dédiée à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de systèmes et de produits d'imagerie rappelle qu'en août 2022, elle avait annoncé la signature d'un contrat de cession d'actions avec Aurelius pour la vente de sa division Offset Solutions. A la fin de l'année 2024, le montant total de la créance en suspens liée à l'ajustement du prix d'achat s'élevait à 31,4 millions d'euros. Sur ce montant 19,1 millions d'euros étaient contestés par Aurelius. Ce dernier a versé 5,9 millions d'euros correspondant à la partie non contestée de la créance totale.



Depuis, l'expert indépendant a fixé le montant de l'ajustement de prix à 14,7 millions d'euros et cette décision entraîne automatiquement le paiement de 5,2 millions d'euros de la part non contestée. Les paiements sont dus dans un délai de 15 jours ouvrables.



Selon KBC Securities, qui a échangé avec la direction d'Agfa, avec cette décision de l'expert, la société devrait percevoir 19,9 millions d'euros en numéraire dans un délai de 15 jours, ce qui ramène l'écart sur les encaissements totaux, par rapport à la créance initiale de 31,4 millions d'euros, à "seulement" 5,6 millions d'euros.



Pour les analystes, cette issue permet de lever une incertitude de longue date, renforce la liquidité et doit permettre à la direction de se concentrer désormais pleinement sur sa stratégie de transformation. Il s'agit donc d'une évolution positive pour Agfa, malgré le repli du titre actuellement. Si elle ne constitue pas un moteur de valeur central, elle améliore la transparence et réduit le risque d'exécution entourant la transformation du groupe souligne KBC Securities. Les analystes ajoutent que depuis peu, l'attention du marché s'était récemment déplacée vers les préoccupations liées notamment à la discipline de trésorerie.



Pour Pascal Juéry, président-directeur général du groupe Agfa-Gevaert : "nous sommes très satisfaits que, plus de trois ans après l'annonce de la transaction, nous puissions enfin clore ce chapitre. Nous pouvons désormais nous concentrer pleinement sur la transformation en cours de l'entreprise, vers laquelle les fonds que nous allons recevoir seront déployés".