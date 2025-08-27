Agfa-Gevaert NV est l'un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de produits d'imagerie. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - Impression numérique et produits chimiques (38,5%). Agfa-Gevaert NV fournit aux entreprises d'impression d'enseignes et d'affiches une gamme d'imprimantes jet d'encre grand format hautement productives et polyvalentes et des encres dédiées, ainsi que des logiciels de flux de travail, des machines de découpe et des supports jet d'encre. Agfa fabrique des produits classiques à base de films, tels que des films pour les essais non destructifs et la photographie aérienne, ainsi que des microfilms et des films pour la production de cartes de circuits imprimés ; - Solutions de radiologie (33,6%). Agfa-Gevaert NV fournit aux services de radiologie des hôpitaux du monde entier des films radiographiques traditionnels, des films papier et des imprimantes, des équipements de radiographie numérique et des logiciels de traitement d'images. Les racines d'Agfa se trouvent dans l'imagerie médicale traditionnelle, mais sur le marché actuel des soins de santé, la radiographie numérique est devenue la technologie dominante. Tous les systèmes de radiographie numérique d'Agfa sont proposés avec le logiciel de traitement d'images MUSICA, leader de la société, et sa station de travail MUSICA pour l'identification, l'acquisition et le contrôle de qualité des images ; - HealthCare IT (21,3%). Agfa-Gevaert NV propose des solutions d'imagerie informatique (la plate-forme Enterprise Imaging crée un véritable dossier d'imagerie pour chaque patient, contenant toutes les images possibles du patient, quels que soient le service et l'établissement qui les ont créées), des solutions d'informatique hospitalière (le principal système d'information hospitalier/système d'information clinique ORBIS relie les services médicaux et administratifs des hôpitaux en un seul réseau virtuel) et des solutions de soins intégrés (ces solutions favorisent la collaboration au-delà des frontières des organisations de soins et des disciplines médicales et permettent aux hôpitaux de s'engager activement avec toutes les parties prenantes dans le processus de soins élargi, y compris les médecins, les soignants informels et les patients) ; - Solutions offset (6,6%). Agfa-Gevaert NV est l'un des principaux fournisseurs de l'industrie de l'impression, offrant des solutions innovantes et fiables. Les imprimeurs commerciaux, de journaux et d'emballages du monde entier font confiance à Agfa pour la gamme la plus étendue de solutions intégrées, des systèmes computer-to-plate avec plaques offset numériques aux produits chimiques pour salles de presse, en passant par les logiciels de gestion des couleurs et d'optimisation des flux de production.