L'action du groupe belge Agfa-Gevaert s'inscrivait en forte baisse mercredi matin, le spécialiste de technologies d'image ayant annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel en baisse au titre de son deuxième trimestre.
Vers 12h15, l'action chutait de 5,5% tandis que le BEL 20, l'indice phare de la Bourse de Bruxelles, avançait de 0,2%.
Le groupe industriel belge a publié ce matin un bénéfice opérationnel courant (Ebitda) en baisse de 41% à 13 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en repli de 1,6% à 281 millions d'euros.
Dans un communiqué, Agfa souligne que les solides performances de sa division de technologies de l'information pour le secteur de la santé ont été plus que compensée par un nouveau repli de ses activités de films radiographiques pour le secteur médical.
Par ailleurs, la dette nette du groupe a bondi à 521 millions d'euros contre 492 millions fin 2025.
Après plusieurs années de repositionnement stratégique axé sur le numérique, le groupe a également officialisé ce matin une nouvelle structure organisationnelle destinée à accroître son agilité, à se concentrer sur ses métiers prioritaires et à accélérer sa croissance.
'Nous considérons cette annonce comme une étape possible en vue de la préparation d'une éventuelle cession de l'activité de systèmes d'information de santé ('Healthcare IT')', commentent les analystes de KBC.
Agfa-Gevaert NV est l'un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de produits d'imagerie. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Impression numérique et produits chimiques (38,5%). Agfa-Gevaert NV fournit aux entreprises d'impression d'enseignes et d'affiches une gamme d'imprimantes jet d'encre grand format hautement productives et polyvalentes et des encres dédiées, ainsi que des logiciels de flux de travail, des machines de découpe et des supports jet d'encre. Agfa fabrique des produits classiques à base de films, tels que des films pour les essais non destructifs et la photographie aérienne, ainsi que des microfilms et des films pour la production de cartes de circuits imprimés ;
- Solutions de radiologie (33,6%). Agfa-Gevaert NV fournit aux services de radiologie des hôpitaux du monde entier des films radiographiques traditionnels, des films papier et des imprimantes, des équipements de radiographie numérique et des logiciels de traitement d'images. Les racines d'Agfa se trouvent dans l'imagerie médicale traditionnelle, mais sur le marché actuel des soins de santé, la radiographie numérique est devenue la technologie dominante. Tous les systèmes de radiographie numérique d'Agfa sont proposés avec le logiciel de traitement d'images MUSICA, leader de la société, et sa station de travail MUSICA pour l'identification, l'acquisition et le contrôle de qualité des images ;
- HealthCare IT (21,3%). Agfa-Gevaert NV propose des solutions d'imagerie informatique (la plate-forme Enterprise Imaging crée un véritable dossier d'imagerie pour chaque patient, contenant toutes les images possibles du patient, quels que soient le service et l'établissement qui les ont créées), des solutions d'informatique hospitalière (le principal système d'information hospitalier/système d'information clinique ORBIS relie les services médicaux et administratifs des hôpitaux en un seul réseau virtuel) et des solutions de soins intégrés (ces solutions favorisent la collaboration au-delà des frontières des organisations de soins et des disciplines médicales et permettent aux hôpitaux de s'engager activement avec toutes les parties prenantes dans le processus de soins élargi, y compris les médecins, les soignants informels et les patients) ;
- Solutions offset (6,6%). Agfa-Gevaert NV est l'un des principaux fournisseurs de l'industrie de l'impression, offrant des solutions innovantes et fiables. Les imprimeurs commerciaux, de journaux et d'emballages du monde entier font confiance à Agfa pour la gamme la plus étendue de solutions intégrées, des systèmes computer-to-plate avec plaques offset numériques aux produits chimiques pour salles de presse, en passant par les logiciels de gestion des couleurs et d'optimisation des flux de production.