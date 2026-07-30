Trois cents millions de dollars de commandes, un robot pas encore commercialisé, un client sans nom. On peut déjà parier sur Agility Robotics à travers son SPAC, mais est-ce bien raisonnable ?

Source : Press Kit d’Agility Robotics

Vous pouvez miser sur Agility Robotics avant même son introduction en Bourse. Le fabricant américain des robots humanoïdes Digit, ces bipèdes qui déplacent des bacs dans les entrepôts et les usines, doit être coté d'ici la fin de l'année. La société se présente comme une entreprise d’IA physique. Mon collègue Enzo Willcox détaillait ici le fonctionnement de ces modèles, qui pilotent des machines dans le monde réel. Quant aux deux jambes, elles ne sont pas là pour la ressemblance. Elles permettent de circuler dans des bâtiments conçus pour des humains sans avoir à les reconstruire.

Miser avant l'heure, c'est possible parce qu'Agility arrive via un SPAC, une société cotée sans activité qui lève de l'argent, puis cherche une entreprise à absorber pour la rendre publique. Ces véhicules, on vous racontait en janvier leur retour en force et leur reprise en main par les professionnels. Celui d'Agility s'appelle Churchill Capital Corp XI et se traite déjà au Nasdaq. C'est là que tout se joue, acheter ce titre aujourd'hui revient à acheter la future action Agility si la fusion se fait. La formule a même un filet de sécurité, le SPAC détient un compte bloqué de 420 MUSD, et tout actionnaire qui préfère sortir avant la fusion peut récupérer sa part, environ 10 USD par action, d'après le prospectus.

Foxconn, lui, ne fait pas la queue avec vous. Le sous-traitant taïwanais qui assemble les iPhone et une poignée d'institutionnels injectent environ 200 MUSD directement dans l'opération. C'est ce que le jargon appelle un PIPE, un achat d'actions en privé, sans passer par le marché. Les leurs seront livrées le jour de la fusion, payées 10 USD pièce, tarif fixé dans le communiqué du 24 juin. Vous, vous passez par le marché, qui demande près de 13 USD pour le même titre à terme. Trois dollars d’écart. En face de cette prime, le dossier avance une promesse commerciale : plus de 300 MUSD de commandes. Elle tient à un seul contrat, dont l'acheteur n'est nommé nulle part.

65 000 heures au compteur

Digit déplace des bacs et alimente des lignes chez l'équipementier automobile allemand Schaeffler, le logisticien GXO, Toyota au Canada et le géant du commerce en ligne latino-américain Mercado Libre. Plus de 65 000 heures de fonctionnement cumulées sur 9 sites clients, d'après le communiqué de l'opération. Et ces heures-là valent cher. Elles ont été accumulées chez des clients en pleine exploitation, où un robot ne rentre pas sans passer des audits de sécurité. Digit a franchi une étape importante en novembre dernier, l'inspection d'un laboratoire reconnu par l'OSHA, l'agence fédérale américaine de la sécurité au travail, menée sur un site logistique en activité. Agility y voit une première dans son secteur, même si la validation ne vaut que pour ce site.

C'est sur ce terrain que Peggy Johnson, qui dirige la société depuis 2024 après Microsoft et Magic Leap, situe l'écart avec ses concurrents. Chez Tesla, Elon Musk a reconnu le 28 janvier, lors de la conférence de résultats du 4e trimestre 2025, qu'Optimus était toujours en phase de recherche et n'était pas utilisé de façon significative dans ses propres usines, d'après Electrek. Reste que tout cela concerne Digit v4, la machine qui travaille aujourd'hui. Le prix de l'opération, lui, se joue sur la suivante.





Source : Press Kit d’Agility Robotics

Le nom qui manque au dossier

Les 300 MUSD portent en effet sur Digit v5, la prochaine génération du robot, et le communiqué prend soin de préciser qu'ils sont soumis à des jalons contractuels. Derrière ce mot barbare, rien de compliqué, un jalon c'est une étape à franchir avant de toucher l'argent. Il faut dire que la promesse est ambitieuse. Un robot industriel classique travaille généralement dans une cellule protégée, ce qui oblige à organiser le site autour de lui. Agility a conçu le v5 pour travailler au milieu des salariés, sans barrière. Supprimez cette contrainte, et le nombre de sites capables d'accueillir la machine s'élargit considérablement. Pour l’instant, le v5 reste une promesse commerciale.

Sa directrice générale, elle, ne s'embarrasse pas de ces précautions. Chez TechCrunch, Peggy Johnson parle carrément de revenus contractés, environ 1 000 robots loués sur abonnement. Ajoutez la durée dénichée par GeekWire dans les documents déposés au régulateur américain, 3 ans, et le calcul se fait de tête, quelque chose comme 100 kUSD par robot et par an. Le tarif exact n'est publié nulle part, mais l'ordre de grandeur est là. Encore faudrait-il savoir qui signe le chèque.

Personne ne le sait. Les documents, moins affirmatifs que leur directrice générale, précisent que ces 300 MUSD ne mesurent pas le chiffre d'affaires de la période, et qu'ils viennent pour l'essentiel d'un contrat unique dont le client n'est pas identifié. Aucun des clients déjà cités ne s'y trouve désigné comme l'acheteur.

Et ce n'est pas la seule zone d'ombre du dossier. Johnson a refusé à TechCrunch de donner la moindre prévision, et de communiquer le coût complet du v5. Ce qu'on sait des comptes tient en deux chiffres, 111 MUSD de charges d'exploitation en 2025 contre 71 MUSD un an plus tôt, et près de 100 MUSD de trésorerie consommée, le tout préliminaire et non audité. Si ce contrat se défait, ou si le v5 rate ses jalons, la valorisation perd le seul montant de commandes publié qui lui donne un point d'appui.

Une usine pour 10 000 robots, un contrat pour 1 000

L'opération doit apporter à Agility plus de 620 MUSD, selon le communiqué du 24 juin, à condition que les actionnaires du SPAC ne réclament pas massivement leur remboursement. Un montant brut, dont il faudra encore retirer les frais de banques et d'avocats que ce genre de fusion consomme. Les 420 MUSD du compte bloqué en forment le gros, complétés par les quelque 200 MUSD de la souscription réservée menée par Foxconn. Avec cet argent, Agility doit produire, et sa capacité laisse rêveur. L'usine de Salem est conçue pour sortir jusqu'à 10 000 robots par an. Le seul contrat chiffré en porte 1 000, un dixième de cette capacité annuelle théorique.

Un dernier chiffre pour mesurer ce que vous achetez. Les 2,5 MdsUSD ne sont pas la valeur de la future société cotée. C'est la valorisation pre-money, le prix attribué à ce que les actionnaires actuels d'Agility apportent, avant l'argent frais. Or la société cotée comptera plus d'actionnaires qu'eux. La présentation aux investisseurs retient 336,3 millions d'actions une fois la fusion faite, en ajoutant celles du SPAC, de la souscription réservée et l'effet des plans d'intéressement Multipliez par le cours du moment, vous atteignez autour de 4,3 MdsUSD de capitalisation. Le chiffre reste à prendre avec des pincettes, le cours se forme aujourd'hui sur une fraction du futur capital et l'opération n'est pas bouclée. Mais la prime, elle, se négocie déjà. Foxconn s’engage à 10 USD par action. Wall Street en demande près de 13.

Prochaine étape de cette série, la sélection de ma collègue Capucine Bouchard, trois actions cotées pour jouer les humanoïdes. Pour les plus impatients, consultez nos listes thématiques La Robotique et L'Intelligence Artificielle.