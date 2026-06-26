Agripower assure plus d'un an de visibilité financière grâce à une levée de fonds

Le spécialiste de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée par placement privé, levant un montant de 1,85 million d'euros destiné à soutenir son développement dans le biométhane.

Agripower a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée par placement privé, levant un montant de 1,85 million d'euros destiné à soutenir son développement dans le biométhane.



L'opération a porté sur l'émission de 1 947 368 actions nouvelles au prix unitaire de 0,95 euro, représentant 16,08 % du capital social avant l'opération. Elle entraînera une dilution d'environ 13,9 % pour les actionnaires existants. Le règlement-livraison et l'admission des nouvelles actions sur Euronext Growth Paris sont prévus le 30 juin.



La société indique que cette levée de fonds lui permettra de renforcer ses capitaux propres, de financer les besoins en fonds de roulement liés à la croissance attendue de son activité, notamment autour des contrats de travaux, et de poursuivre son développement dans le biométhane en tant que développeur-investisseur.



Agripower estime également que cette opération lui assure une visibilité de trésorerie au-delà des douze prochains mois.



L'augmentation de capital a été réalisée dans le cadre d'un placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vertu de la délégation accordée par l'assemblée générale mixte du 15 septembre 2025.