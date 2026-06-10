L'essentiel :

- Signature de deux contrats de travaux pour un montant total de 5,6 MEUR sur des projets de méthanisation en injection biométhane.

- Prise de participation de 5,02% dans une unité existante de méthanisation dans l'Yonne, avec une augmentation prévue à 44%.

- Les travaux débuteront entre l'automne 2026 et 2027, avec des mises en service prévues avant fin 2027.



Agripower France a annoncé la signature de deux contrats de travaux portant sur des projets de méthanisation en injection biométhane. Le premier contrat, d'un montant de 3,2 MEUR, concerne la conversion d'une unité existante en cogénération située en Charente, en une unité d'injection de biométhane d'une capacité de 250 Nm³/h. Les travaux débuteront à l'automne 2026, avec une mise en service prévue en 2027.



Le second contrat, d'une valeur de 2,4 MEUR, porte sur la construction d'une nouvelle unité de production de biométhane dans l'Allier, d'une capacité de 106 Nm³/h. Agripower, via sa filiale Eliona, détient 38% du capital de cette unité. Les travaux devraient commencer au second semestre 2026, avec une mise en service avant la fin de 2027.



Par ailleurs, Agripower a pris une participation initiale de 5,02% dans une unité de méthanisation en cogénération dans l'Yonne, exploitée actuellement à 600 kWel. Ce projet vise à convertir l'unité en injection de biométhane d'une capacité de 350 Nm³/h. Une augmentation de capital est prévue pour porter la participation d'Eliona à 44%. Les travaux sont prévus pour 2027, avec une mise en service avant la fin de l'année.



Ces projets s'inscrivent dans la stratégie d'Agripower et de sa filiale Eliona, qui détiennent actuellement entre 35,5% et 49% du capital de sept unités d'injection de biométhane. Une joint-venture a également été annoncée pour renforcer le développement d'unités existantes (" brownfield "), avec un capital initial de 1 MEUR et une capacité d'investissement de 20 à 35 MEUR.



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