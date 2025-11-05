Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en hausse de 8,7% à 0,67 euro au titre du 3e trimestre 2025, avec une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,3 point à 4,1% et un cash-flow libre en chute de 27,3% à 389 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 2,2% (+6,1% hors effets de changes) à près de 22,5 milliards d'euros, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 2,9% avec des hausses similaires aux Etats-Unis et en Europe.

Pour 2025, il confirme anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage 'à un seul chiffre moyen ou élevé' à changes constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,2 milliards.

Par ailleurs, 'convaincu de prendre les bonnes mesures pour stimuler une croissance constante et créer de la valeur à long terme', le distributeur belgo-néerlandais annonce vouloir racheter pour un milliard d'euros d'actions à partir de début 2026.