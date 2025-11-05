Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en hausse de 8,7% à 0,67 euro au titre du 3e trimestre 2025, avec une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,3 point à 4,1% et un cash-flow libre en chute de 27,3% à 389 millions d'euros.
Son chiffre d'affaires s'est accru de 2,2% (+6,1% hors effets de changes) à près de 22,5 milliards d'euros, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 2,9% avec des hausses similaires aux Etats-Unis et en Europe.
Pour 2025, il confirme anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage 'à un seul chiffre moyen ou élevé' à changes constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,2 milliards.
Par ailleurs, 'convaincu de prendre les bonnes mesures pour stimuler une croissance constante et créer de la valeur à long terme', le distributeur belgo-néerlandais annonce vouloir racheter pour un milliard d'euros d'actions à partir de début 2026.
Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de détail aux Etats-Unis (60,7%) : exploitation, à fin 2024, de 2 017 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 109), Stop & Shop (362), Giant/Martin's (193), Hannaford (189) et Giant Food (164). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ;
- distribution de détail en Europe (39,3%) : exploitation de 5 748 magasins sous les enseignes Albert Heijn (1 276 aux Pays-Bas et en Belgique), Mega Image (985 en Roumanie), Delhaize (818 en Belgique et au Luxembourg), Gall & Gall (629 aux Pays-Bas), Ena Food (613 en Grèce), Delhaize Serbia (556 en Serbie), Etos (510 aux Pays-Bas), Albert (347 en République Tchèque) et AB (14 en Grèce). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (21,4%), Europe (18%) et Etats-Unis (60,6%).
