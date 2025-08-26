ING réitère sa recommandation 'conserver' sur Ahold Delhaize, mais abaisse son objectif de cours de 36 à 35 euros, ainsi que ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats en raison de vents contraires de changes plus élevés.
'Nous restons prudents sur la croissance organique d'Ahold Delhaize USA, notant le programme d'investissement en cours alors que l'inflation commence à augmenter, comme l'a souligné Walmart dans sa publication trimestrielle', indique le broker.
ING se dit 1,2% en dessous du consensus au niveau du BPA ajusté, même s'il prévoit que ces investissements porteront leurs fruits à moyen terme, avec une prévision de BPA ajusté pour 2028 supérieure de 3,3% au consensus.
Publié le 26/08/2025 à 15:36
