Ahold Delhaize annonce la nomination de Xavier Piesvaux au poste de country manager Roumanie à compter du 1er janvier 2026, sous la responsabilité directe de Claude Sarrailh, CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie.

Xavier Piesvaux, qui quittera son poste de président de la marque Delhaize Belgique, s'installera en Roumanie et dirigera l'expansion et la transformation continues des marques locales du groupe de distribution, Mega Image et Profi.

'La Roumanie est l'un des marchés les plus dynamiques de notre portefeuille, avec une clientèle fidèle et un appétit pour l'innovation. Notre présence à deux marques dans le pays représente d'importantes opportunités de croissance', souligne Claude Sarrailh.

Avant de rejoindre Ahold Delhaize en 2017 en tant que président de la marque Delhaize Belgique, Xavier Piesvaux a occupé le poste de président de la marque Mega Image de 2006 à 2015, dirigeant son expansion rapide en Roumanie.