Ahold Delhaize signe un VPPA pour de l'éolien en Finlande

Ahold Delhaize indique avoir signé un nouvel accord d'achat d'électricité virtuel (VPPA) en Europe, marquant une prochaine étape dans les efforts du groupe de distribution pour réduire les émissions liées à sa consommation d'électricité à zéro d'ici 2035.

La VPPA soutient le développement de deux parcs éoliens terrestres à construire à Salo-Ylikoski et Korkeamaa, dans l'ouest de la Finlande. Ensemble, ils s'étendront sur plus de 2400 hectares et comprendront 24 éoliennes.



Développés par OX2, entreprise suédoise spécialisée dans les énergies renouvelables, ces 2 parcs éoliens devraient produire environ 472 GWh d'énergie renouvelable par an, soit la consommation annuelle d'environ 94 000 foyers finlandais.



Dans le cadre de ce VPPA qui commencerait en 2028, Ahold Delhaize contractera environ 70% de la production et recevra des garanties d'origine pendant 10 ans. Ceci portera la couverture future du groupe en électricité renouvelable en Europe de 56% à 76%.