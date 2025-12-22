Ahold Delhaize va lancer son programme de rachat d'actions
Ahold Delhaize annonce que son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 5 novembre débutera ce 29 décembre, pour une durée maximale allant jusqu'à fin 2026, sous réserve d'une prolongation de son autorisation par l'assemblée générale.
"Maintenir une approche équilibrée entre le financement de la croissance dans des domaines stratégiques clés et le retour de liquidités excédentaires aux actionnaires fait partie du cadre financier d'Ahold Delhaize pour soutenir sa stratégie Growing Together", affirme-t-il.
Le groupe de distribution belgo-néerlandais rappelle que ce programme a pour objectif de réduire son capital, en annulant tout ou partie des actions acquises. Au cours actuel, il représente environ 28,8 millions d'actions, soit 3,2% du total en circulation.
Le programme de rachat d'actions sera exécuté en une ou plusieurs tranches. Pour chacune d'elles, un intermédiaire sera chargé d'exécuter les achats à sa propre discrétion. Les actions achetées sur le marché seront conservées jusqu'à leur annulation.
Ahold Delhaize s'engage dans le programme de rachat d'actions, mais prévient qu'il est "sujet à des changements dans les activités de l'entreprise, telles que, sans s'y limiter, des opérations de fusions et acquisitions significatives".
Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de détail aux Etats-Unis (60,7%) : exploitation, à fin 2024, de 2 017 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 109), Stop & Shop (362), Giant/Martin's (193), Hannaford (189) et Giant Food (164). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ;
- distribution de détail en Europe (39,3%) : exploitation de 5 748 magasins sous les enseignes Albert Heijn (1 276 aux Pays-Bas et en Belgique), Mega Image (985 en Roumanie), Delhaize (818 en Belgique et au Luxembourg), Gall & Gall (629 aux Pays-Bas), Ena Food (613 en Grèce), Delhaize Serbia (556 en Serbie), Etos (510 aux Pays-Bas), Albert (347 en République Tchèque) et AB (14 en Grèce). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (21,4%), Europe (18%) et Etats-Unis (60,6%).
