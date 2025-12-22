Ahold Delhaize va lancer son programme de rachat d'actions

Ahold Delhaize annonce que son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 5 novembre débutera ce 29 décembre, pour une durée maximale allant jusqu'à fin 2026, sous réserve d'une prolongation de son autorisation par l'assemblée générale.

"Maintenir une approche équilibrée entre le financement de la croissance dans des domaines stratégiques clés et le retour de liquidités excédentaires aux actionnaires fait partie du cadre financier d'Ahold Delhaize pour soutenir sa stratégie Growing Together", affirme-t-il.



Le groupe de distribution belgo-néerlandais rappelle que ce programme a pour objectif de réduire son capital, en annulant tout ou partie des actions acquises. Au cours actuel, il représente environ 28,8 millions d'actions, soit 3,2% du total en circulation.



Le programme de rachat d'actions sera exécuté en une ou plusieurs tranches. Pour chacune d'elles, un intermédiaire sera chargé d'exécuter les achats à sa propre discrétion. Les actions achetées sur le marché seront conservées jusqu'à leur annulation.



Ahold Delhaize s'engage dans le programme de rachat d'actions, mais prévient qu'il est "sujet à des changements dans les activités de l'entreprise, telles que, sans s'y limiter, des opérations de fusions et acquisitions significatives".