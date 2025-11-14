Airbus annonce la livraison du premier Airbus A330-900 d'Air Algérie.
L'A330-900 jouera un rôle clé dans le plan de développement d'Air Algérie depuis Alger, permettant l'ouverture de nouvelles lignes transatlantiques et asiatiques.
Air Algérie va recevoir sept A330neo supplémentaires et deviendra ainsi le principal opérateur de ce type d'appareil en Afrique.
La cabine des A330neo d'Air Algérie est configurée en trois classes : 18 sièges entièrement inclinables en Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy.
Fin octobre 2025, la famille A330 avait enregistré plus de 1 900 commandes fermes auprès de plus de 130 clients à travers le monde.
Comme tous les appareils Airbus, l'A330neo est déjà capable de fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus ambitionne d'atteindre une compatibilité 100 % SAF d'ici 2030.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
