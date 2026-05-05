Air Astana a enregistré une perte nette de 21,1 MUSD au titre du premier trimestre 2026, contre une perte de 7,3 MUSD un an plus tôt. Le chiffre d'affaires et autres revenus progressent en revanche de 13,2% à 331 MUSD, portés par une demande robuste et une amélioration des recettes unitaires.
Malgré cette dynamique commerciale, la rentabilité opérationnelle se dégrade nettement : l'EBITDAR (indicateur non-IFRS) recule de 19,6% à 48,2 MUSD, avec une marge de 14,6%, en repli de 5,9 points.
Cette contraction s'explique principalement par une forte inflation des coûts unitaires (CASK en hausse de 19,8%), liée notamment à des contraintes de capacité et à des coûts de maintenance élevés, dans un contexte marqué par les problèmes moteurs Pratt & Whitney. En parallèle, les revenus unitaires (RASK) progressent de 12,4%, sans compenser la hausse des coûts.
Sur le plan opérationnel, le trafic mesuré en RPK augmente de 3%, tandis que le coefficient de remplissage s'améliore à 83,3%. Le groupe a notamment réalloué rapidement ses capacités à la suite des perturbations au Moyen-Orient, favorisant des routes plus rentables, en particulier en Asie et sur les flux de transit Est-Ouest.
"Nous avons enregistré une croissance continue du chiffre d'affaires et du trafic malgré l'environnement de marché et les défis persistants liés aux coûts", a souligné le CEO Ibrahim Canliel, mettant en avant l'agilité du groupe face aux perturbations et sa capacité à capter la demande .
Côté bilan, la trésorerie s'établit à 442 MUSD, en baisse de 14%, avec un ratio cash/revenus de 29,6%, tout en restant conforme aux objectifs de moyen terme .
Dans ces conditions, Air Astana maintient sa stratégie d'expansion internationale et vise une marge d'EBITDAR dans le milieu à haut de la fourchette des 20% à horizon moyen terme, avec un levier financier inférieur à 3x. La capacité continuera d'être ajustée pour privilégier les routes à plus forte marge, dans un environnement qui reste marqué par des pressions inflationnistes.
Air Astana AO (Air Astana Joint Stock Company) est une compagnie aérienne basée au Kazakhstan qui propose des vols passagers. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Air Astana, compagnie aérienne à service complet, et FlyArystan, compagnie aérienne à bas prix. Ces segments comprennent des informations permettant à la direction d'évaluer les performances et d'allouer les ressources. Air Astana AO gère une flotte de 29 appareils, dont des Boeing 767, des Airbus A320neo, des Airbus A321, des Airbus A321neo, des A321neo LR et des Embraer E190-E2. Air Astana AO propose également des services de transport de fret dans la République du Kazakhstan et vers des destinations internationales. Elle exploite plus de 40 routes nationales et internationales. La compagnie aérienne couvre principalement les villes d'Asie centrale et du Caucase.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.