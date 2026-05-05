Air Astana triple ses pertes au 1er trimestre malgré une hausse de l'activité

Si le groupe aérien kazakh affiche une hausse de ses revenus au premier trimestre 2026, il a vu sa rentabilité fortement pénalisée par la hausse des coûts.

Air Astana a enregistré une perte nette de 21,1 MUSD au titre du premier trimestre 2026, contre une perte de 7,3 MUSD un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires et autres revenus progressent en revanche de 13,2% à 331 MUSD, portés par une demande robuste et une amélioration des recettes unitaires.



Malgré cette dynamique commerciale, la rentabilité opérationnelle se dégrade nettement : l'EBITDAR (indicateur non-IFRS) recule de 19,6% à 48,2 MUSD, avec une marge de 14,6%, en repli de 5,9 points.



Cette contraction s'explique principalement par une forte inflation des coûts unitaires (CASK en hausse de 19,8%), liée notamment à des contraintes de capacité et à des coûts de maintenance élevés, dans un contexte marqué par les problèmes moteurs Pratt & Whitney. En parallèle, les revenus unitaires (RASK) progressent de 12,4%, sans compenser la hausse des coûts.



Sur le plan opérationnel, le trafic mesuré en RPK augmente de 3%, tandis que le coefficient de remplissage s'améliore à 83,3%. Le groupe a notamment réalloué rapidement ses capacités à la suite des perturbations au Moyen-Orient, favorisant des routes plus rentables, en particulier en Asie et sur les flux de transit Est-Ouest.



"Nous avons enregistré une croissance continue du chiffre d'affaires et du trafic malgré l'environnement de marché et les défis persistants liés aux coûts", a souligné le CEO Ibrahim Canliel, mettant en avant l'agilité du groupe face aux perturbations et sa capacité à capter la demande .



Côté bilan, la trésorerie s'établit à 442 MUSD, en baisse de 14%, avec un ratio cash/revenus de 29,6%, tout en restant conforme aux objectifs de moyen terme .



Dans ces conditions, Air Astana maintient sa stratégie d'expansion internationale et vise une marge d'EBITDAR dans le milieu à haut de la fourchette des 20% à horizon moyen terme, avec un levier financier inférieur à 3x. La capacité continuera d'être ajustée pour privilégier les routes à plus forte marge, dans un environnement qui reste marqué par des pressions inflationnistes.