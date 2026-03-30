Air Canada prépare la succession de son directeur général d'ici fin 2026

Le transporteur canadien engage un processus interne et externe pour identifier son futur dirigeant, alors que Michael Rousseau prévoit son départ.

Air Canada annonce que son président-directeur général Michael Rousseau prendra sa retraite d'ici la fin du troisième trimestre 2026, après près de 20 ans au sein du groupe. Il restera en fonction et membre du conseil d'administration jusqu'à cette échéance afin d'assurer la continuité des opérations.



Le conseil d'administration indique avoir engagé depuis plus de deux ans un programme interne de développement des talents, complété par une recherche internationale lancée en janvier 2026. Les candidats seront évalués notamment sur leurs performances et leur capacité à communiquer en français.



Sous la direction de Michael Rousseau, la compagnie a traversé plusieurs crises majeures, dont celle de 2007-2008 et la pandémie de COVID-19, tout en menant des initiatives stratégiques comme l'acquisition d'Aeroplan et le redressement des régimes de retraite.



Le président du conseil, Vagn Sørensen, souligne "un héritage de solidité financière" et une transformation axée sur les clients et les employés.

Michael Rousseau s'est dit engagé à soutenir la transition.



Air Canada a reculé de 2,1% vendredi à Toronto et affiche un repli de l'ordre de 7% depuis le début de l'année.