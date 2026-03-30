Air Canada annonce que son président-directeur général Michael Rousseau prendra sa retraite d'ici la fin du troisième trimestre 2026, après près de 20 ans au sein du groupe. Il restera en fonction et membre du conseil d'administration jusqu'à cette échéance afin d'assurer la continuité des opérations.
Le conseil d'administration indique avoir engagé depuis plus de deux ans un programme interne de développement des talents, complété par une recherche internationale lancée en janvier 2026. Les candidats seront évalués notamment sur leurs performances et leur capacité à communiquer en français.
Sous la direction de Michael Rousseau, la compagnie a traversé plusieurs crises majeures, dont celle de 2007-2008 et la pandémie de COVID-19, tout en menant des initiatives stratégiques comme l'acquisition d'Aeroplan et le redressement des régimes de retraite.
Le président du conseil, Vagn Sørensen, souligne "un héritage de solidité financière" et une transformation axée sur les clients et les employés. Michael Rousseau s'est dit engagé à soutenir la transition.
Air Canada a reculé de 2,1% vendredi à Toronto et affiche un repli de l'ordre de 7% depuis le début de l'année.
Actuellement, Michael Stewart Rousseau occupe le poste de président, chef de la direction et administrateur d'Air Canada. M. Rousseau siège également au conseil d'administration de Produits forestiers Résolu, Inc. et est membre de Chartered Professional Accountants of Ontario.
Auparavant, M. Rousseau a occupé les postes de président de la Compagnie de la Baie d'Hudson, de chef des finances et de premier vice-président de Moore Corp, de directeur de Capital Eye Investments Ltd. et de chef des finances et de vice-président de Silcorp Ltd.
M. Rousseau a obtenu un diplôme de deuxième cycle de l'Université Villanova et un diplôme de premier cycle de la Schulich School of Business.
Air Canada est une compagnie aérienne. Elle offre des services réguliers de transport de passagers sur le marché canadien, le marché transfrontalier Canada-États-Unis (É.-U.) et le marché international au départ et à destination du Canada. Elle fournit des services réguliers directement à plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger, sur six continents. Le programme Aéroplan de la société est le principal programme de fidélisation des voyageurs au Canada, qui permet aux membres d'accumuler ou d'échanger des points sur le réseau de 45 compagnies aériennes partenaires, ainsi que sur une gamme de marchandises, d'hôtels et de locations de voitures. Sa division de fret, Air Canada Cargo, assure le transport de fret aérien et la connectivité vers des centaines de destinations sur six continents au moyen de ses avions passagers et de ses avions-cargos. Vacances Air Canada est un voyagiste qui développe, commercialise et distribue des forfaits vacances sur le marché des voyages d'agrément aller-retour. Air Canada Rouge est le transporteur de loisirs d'Air Canada.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.