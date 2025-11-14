Air China Cargo a signé un accord d'achat pour six A350F, devenant ainsi le premier client à commander le tout nouvel A350F en Chine continentale.
Air China Cargo exploite l'intégralité de sa flotte cargo dans le nord, l'est, le sud et le sud-ouest de la Chine. La compagnie a également ouvert 25 lignes cargo vers les principales régions et villes du monde, notamment en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient.
L'A350F est pensé pour répondre aux besoins évolutifs du marché mondial du fret aérien (express, fret général, fret spécial, etc.). Il peut transporter jusqu'à 111 tonnes et parcourir 8 700 km.
Équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97, il permet de réduire jusqu'à 40 % la consommation de carburant et les émissions de CO? par rapport aux avions de la génération précédente.
Il sera compatible à 50 % avec du carburant d'aviation durable (SAF), l'objectif étant d'atteindre 100 % d'ici 2030.
Fin octobre 2025, la famille A350 gros-porteurs de dernière génération avait enregistré 1 445 commandes auprès de 63 clients dans le monde, dont 74 pour le tout nouveau A350F auprès de 12 clients.
' L'A350F offrira une efficacité et des performances de nouvelle génération, ainsi que des niveaux de capacité inédits et une flexibilité de chargement sans précédent ', a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, directeur général adjoint des ventes d'Airbus pour la division Avions commerciaux.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
