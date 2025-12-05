Air France ajoute des destinations à son offre La Première

Air France annonce étendre son offre de cabine de prestige La Première à quatre destinations inédites sur une sélection de Boeing 777-300ER, à savoir Tel Aviv en Israël, ainsi qu'Atlanta, Boston et Houston aux Etats-Unis.



Des vols quotidiens avec La Première depuis et vers Paris-Charles de Gaulle seront ainsi proposés avec Tel Aviv à partir du 15 décembre, puis Atlanta à partir du 29 mars 2026, Boston à partir du 20 juillet et Houston à partir du 6 juillet.



L'été prochain, la cabine La Première s'envolera au départ de Paris vers Abidjan, Atlanta, Boston, Dubaï, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapour, Tel Aviv, Tokyo-Haneda et Washington.



A compter de juillet 2026, tous les vols vers New York-JFK et Los Angeles seront assurés à bord d'appareils équipés des nouvelles suites La Première, et d'ici la fin de 2026, l'ensemble du réseau La Première disposera de ces nouvelles cabines.