Air France-KLM a finalisé l'acquisition d'une participation de 2,3% dans WestJet

Air France-KLM annonce ce matin avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 2,3% dans le capital de la compagnie aérienne canadienne WestJet.



Air France-KLM a racheté cette participation auprès de sa partenaire de co-entreprise Delta Air Lines.



Les participations acquises par les trois compagnies représentent ainsi au total 25% du capital de WestJet (Delta Air Lines : 12,7%, Korean Air : 10% et Air France-KLM : 2,3%).



Air France-KLM est partenaire de WestJet depuis 2009, initialement sous la forme d'accords de commercialisation interligne.



Depuis cette date, le partenariat s'est renforcé et intègre désormais des accords de partage de codes et des avantages réciproques pour les membres des programmes de fidélité.