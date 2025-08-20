Air France-KLM : AlphaValue relève sa cible mais reste à 'vente'

AlphaValue maintient son conseil de 'vente' sur le titre Air France-KLM, avec un objectif de cours relevé de 9,2 euros à 12,1 euros .



Selon la note, la révision de la valorisation s'appuie sur des hypothèses de productivité légèrement supérieures et sur le programme 'Back on Track', mais les analystes soulignent que 'les vents contraires liés aux taxes, à l'inflation et aux perturbations de flotte continuent de peser sur les coûts hors carburant' .



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 3,5 fois.