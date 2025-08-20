Air France-KLM : AlphaValue relève sa cible sur le titre

AlphaValue maintient son conseil de 'vente' sur le titre Air France-KLM, avec un objectif de cours relevé de 9.20 euros à 12.1 euros .



Selon la note, la révision de la valorisation s'appuie sur des hypothèses de productivité légèrement supérieures et sur le programme 'Back on Track', mais les analystes soulignent que 'les vents contraires liés aux taxes, à l'inflation et aux perturbations de flotte continuent de peser sur les coûts hors carburant' .



Le bureau d'études met également en avant une amélioration des prévisions d'EBIT à horizon 2026-2027, avec une marge portée de 6,1% à 7%, mais celle-ci reste toutefois en deçà de l'ambition affichée par le groupe (plus de 8%) et des attentes du marché .