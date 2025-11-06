Air France-KLM chute en Bourse jeudi matin à la suite de la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes qui motivent d'importantes prises de bénéfices après la forte progression du titre depuis le début de l'année.
Le transporteur aérien a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% par rapport à l'année précédente, à 9,2 milliards d'euros, porté par le réseau passage, Transavia et l'activité maintenance.
Le groupe indique avoir accueilli 29,2 millions de passagers sur la période allant de juillet à septembre, soit 4,7% de plus que l'année précédente, mais son taux de remplissage s'est inscrit en légère baisse à 88,8%, contre 89,3% l'année précédente.
Air France-KLM a par ailleurs amélioré son bénéfice d'exploitation de 2%, à 1,2 milliard d'euros, à la faveur de l'allègement de sa facture de carburant.
Mais sa marge opérationnelle s'est tassée de 0,1 point, pour atteindre 13,1%.
La recette unitaire - baromètre très suivi comparant les revenus par rapport aux capacités - a par ailleurs diminué de 2,4%, tandis que le coût unitaire s'est accru de 1,3% sous l'effet de la hausse des redevances aéroportuaires et des charges liées au contrôle aérien, notamment à l'aéroport de Schiphol.
Le levier d'endettement s'est établi à 1,6x, en ligne avec l'ambition de l'entreprise de maintenir un ratio compris entre 1,5x et 2x.
Air France-KLM a confirmé ses perspectives pour 2025, dont une hausse de 4% à 5% de sa capacité en sièges kilomètres offerts et une augmentation du coût unitaire 'à un chiffre bas' par rapport à 2024.
Suite à ces annonces, le groupe franco-néerlandais accusait la plus forte baisse de l'indice SBF120, plongeant de 11,7% pour revenir à des plus bas depuis le mois de juillet. Le titre affiche encore une hausse de quelque 27% depuis le début de l'année.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (80%) : 74,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2024 ;
- transport de passagers à bas prix (9,9% ; Transavia) : 23,2 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (6,6%) ;
- autres (3,5%).
A fin 2024, le groupe dispose d'une flotte de 574 avions (dont 278 détenus en propre et 296 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (266), KLM (182) et Transavia (126).
