Air France-KLM et SAS renforcent leur partenariat commercial afin d'améliorer la connectivité entre la Scandinavie et les États-Unis.
Air France ajoutera son code aux vols transatlantiques sans escale opérés par SAS. Ce nouvel accord de partage de code permettra aux clients d'accéder facilement à un large éventail de destinations à travers les États-Unis via les principaux hubs scandinaves.
Les nouvelles liaisons en partage de code comprendront au départ de l'aéroport international de Copenhague (CPH) vers : Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York-Newark (EWR), New York-JFK (JFK), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) et Washington, D.C. (IAD).
Depuis l'aéroport de Stockholm Arlanda (ARN) vers : New York-Newark (EWR) et Miami (MIA).
Depuis l'aéroport d'Oslo (OSL) vers : New York-Newark (EWR) et New York-JFK (JFK).
Air France-KLM et SAS renforcent leur partenariat commercial
Publié le 23/09/2025 à 11:36
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager