Dans une note publiée ce matin, AlphaValue confirme sa recommandation "vendre" sur le titre Air France-KLM, assortie d'un objectif de cours de 8,82 EUR.
Le cabinet souligne que, malgré l'augmentation des capacités et la croissance du chiffre d'affaires ces deux dernières années, la rentabilité du groupe reste pénalisée par des grèves récurrentes, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, des restrictions environnementales ainsi qu'une hausse de 41% des redevances aéroportuaires à Schiphol.
Selon AlphaValue, le marché sous-estime encore les conséquences durables de la volatilité des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient, des perturbations logistiques et du ralentissement de la demande de voyages sous l'effet de l'inflation mondiale.
Contacté par Zonebourse, le groupe Air France-KLM a toutefois rappelé que ses réservations du 2e trimestre confirmaient "une forte appétence pour les voyages". Ainsi, le coefficient de remplissage est de 72% sur les longs courriers (vs 73% un an plus tôt) et de 64% sur les courts et moyens courriers (vs 63% un an plus tôt). La tendance est la même pour Transavia avec un taux de remplissage passé de 71 à 72%.
AlphaValue juge également risquées les ambitions d'expansion d'Air France-KLM, notamment le renforcement prévu dans SAS et l'intérêt porté à TAP Air Portugal, alors que le groupe affiche déjà 9 MdsEUR de dette nette et 7,5 MdsEUR de provisions.
Dans ces conditions, le courtier anticipe une poursuite de l'érosion des marges et estime que l'objectif d'une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2028 paraît désormais difficilement atteignable.
En début d'après-midi, le titre Air France-KLM gagnait près de 0,7% à Paris.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.