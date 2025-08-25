Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers et de fret (80%) : 74,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2024 ; - transport de passagers à bas prix (9,9% ; Transavia) : 23,2 millions de personnes transportées ; - prestations de maintenance (6,6%) ; - autres (3,5%). A fin 2024, le groupe dispose d'une flotte de 574 avions (dont 278 détenus en propre et 296 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (266), KLM (182) et Transavia (126).