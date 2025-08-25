Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 août, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM, au résultat d'une acquisition hors marché d'actions du transporteur aérien franco-néerlandais.
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 14.125.057 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,38% du capital et 3,82% des droits de vote d'Air France-KLM.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Air France-KLM : Goldman Sachs dépasse les 5% du capital
Publié le 25/08/2025 à 12:04
Partager
+0,97 %
+3,62 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager