JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.
Le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 12 723 385 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 4,84% du capital et 3,39% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.