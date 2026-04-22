JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir, indirectement, 12 723 385 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 4,84% du capital et 3,39% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.