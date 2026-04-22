Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ; - transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ; - prestations de maintenance (7%) ; - autres (0,1%). A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).